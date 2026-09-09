Perdere le chiavi proprio quando si è di corsa, o non trovare più il portafoglio dopo una serata fuori, sono scenari che chiunque conosce fin troppo bene. Chi possiede un iPhone però ha una soluzione elegante a portata di mano, e oggi diventa anche decisamente più economica. Il set di Smart Tracker Tags da 4 pezzi, compatibile con l’app Dov’è di Apple, precipita a un prezzo che raramente si è visto: il calo è drastico e la convenienza salta immediatamente all’occhio. Vediamo come funziona questo localizzatore Bluetooth e perché conviene approfittarne subito.

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Il funzionamento di questi localizzatori Bluetooth si basa sull’integrazione con l’app Dov’è (Find My), sfruttando la rete composta da centinaia di milioni di dispositivi Apple sparsi nel mondo. Questo significa poter visualizzare la posizione di ogni tag sulla mappa anche fuori dalla portata Bluetooth diretta, attivando la navigazione per raggiungere l’oggetto smarrito in pochi istanti. È bene sapere che la compatibilità è esclusiva con dispositivi iOS, Android non è supportato.

Quando l’oggetto si trova entro un raggio di circa 60 metri, basta usare l’app per far emettere uno speaker integrato da 100 dB, rendendo la ricerca praticamente immediata. Se invece il tag esce dal raggio Bluetooth, la modalità smarrito invia un avviso automatico appena la connessione con il cellulare si interrompe.

Tra le caratteristiche che rendono questo prodotto interessante al prezzo scontato spiccano:

Batteria CR2032 sostituibile con autonomia dichiarata fino a 365 giorni, senza bisogno di ricarica

con autonomia dichiarata fino a 365 giorni, senza bisogno di ricarica Certificazione IP67 contro acqua e polvere, ideale per resistere a pioggia e schizzi occasionali

contro acqua e polvere, ideale per resistere a pioggia e schizzi occasionali Peso ridotto di appena 7 grammi per un design compatto e discreto

per un design compatto e discreto Dotazione completa con custodie in silicone, cordini e anelli metallici per applicare i tag a chiavi, zaini, valigie e portafogli

per applicare i tag a chiavi, zaini, valigie e portafogli Confezione da 4 pezzi, perfetta per monitorare contemporaneamente più oggetti di valore

Va sottolineato che si tratta di prodotti white-label, non originali Apple: la qualità costruttiva può variare leggermente tra i vari brand che commercializzano modelli quasi identici, ma la sostanza tecnica rimane invariata.

Sconto choc sui tracker: ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino di questi Smart Tracker Tags si attesta solitamente a 49,99€, ma grazie alla promozione attiva su Amazon è possibile portarsi a casa il set completo a soli 21,99€. Si tratta di uno sconto del 56%, che si traduce in un risparmio concreto di 28€ rispetto al prezzo originale.

Considerando che il prodotto è soggetto a frequenti fluttuazioni e offerte lampo, questa cifra rappresenta un’occasione da cogliere al volo prima che torni ai livelli abituali. La disponibilità è garantita da Amazon.it, con spedizione gestita direttamente tramite Fulfillment by Amazon per garantire tempi di consegna rapidi e affidabili.

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