Mercoledì 9 settembre 2026, lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli ospita una delle sfide più attese del primo turno della League Phase di Champions League: Napoli vs Arsenal. Un esame di maturità europea per gli azzurri di Massimiliano Allegri, reduci da un avvio di stagione altalenante, di fronte ai campioni d’Inghilterra in carica di Mikel Arteta. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video: ecco tutto quello che c’è da sapere per seguirla in diretta, anche gratis.

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Napoli-arsenal: una sfida da Champions League

Il Napoli arriva a questo appuntamento con la voglia di riscattarsi dopo un inizio di campionato controverso. La squadra di Allegri ha vinto all’esordio contro il Genoa (0-2), ma ha poi incassato due sconfitte consecutive: prima in casa contro il Como (1-2) e poi al Meazza contro l’Inter (3-2), nonostante un vantaggio di 2-0 a inizio ripresa firmato da Politano e Hojlund. Una partenza che ha lasciato l’amaro in bocca, ma che non cancella le ambizioni europee degli azzurri, chiamati a ripartire con il piede giusto in una competizione che nella scorsa stagione si era chiusa con un’eliminazione deludente.

Di fronte c’è un Arsenal in stato di grazia. I Gunners di Mikel Arteta hanno iniziato la difesa del titolo di Premier League vincendo tutte e tre le partite disputate, compreso il convincente 2-1 in rimonta sul Chelsea con reti di Havertz e Odegaard. Inoltre, lo scorso maggio a Budapest, l’Arsenal ha sfiorato la conquista della Champions League, perdendo solo ai rigori contro il PSG nella finale. Un’avversaria di altissimo livello, che si presenta al Maradona con un bilancio storico favorevole: tre vittorie a una nei precedenti confronti, compreso il doppio successo nei quarti di finale di Europa League 2018/19 (con il famoso 1-0 a Napoli firmato Lacazette).

Le probabili formazioni e le assenze

Allegri deve fare i conti con diverse assenze pesanti. Oltre a Scott McTominay, fermo per un intervento riuscito di correzione di un’aritmia cardiaca (tornerà dopo la sosta per le nazionali), mancheranno anche Alessandro Buongiorno e Luca Marianucci. In campo, il tecnico si affiderà al consueto 4-3-3: Meret tra i pali, con Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín e Spinazzola (in leggero vantaggio su Olivera) in difesa. A centrocampo, per sostituire Anguissa, Allegri valuta l’inserimento di Gilmour accanto a Lobotka e a Kevin De Bruyne, confermato titolare dopo il subentro nella sfida contro l’Inter. In attacco, David Neres è dato come probabile assente: al suo posto spazio a Alisson Santos, che completerà il tridente con Politano e Rasmus Hojlund.

Sul fronte Arsenal, Arteta schiera il suo 4-2-3-1 con Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Bruno Guimarães e Declan Rice in mediana; Saka, Ødegaard e Tzolis alle spalle di Havertz. Assenti invece Cristhian Mosquera, Jurriën Timber e William Saliba. Una squadra solida, che parte nettamente favorita secondo le quote Snai: la vittoria dell’Arsenal è data al 43,84%, contro il 32,34% del Napoli e il 23,79% del pareggio.

Dove vedere la partita: diretta esclusiva su prime video

La partita di mercoledì 9 settembre sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video, senza possibilità di vederla su Sky, NOW o in chiaro. Il calcio d’inizio è alle 21:00, con un ampio pre-partita a partire dalle 19:30 condotto da Giulia Mizzoni insieme al team di opinionisti. Tra gli ospiti in studio è atteso anche Dries Mertens, ex bandiera del Napoli, chiamato a commentare l’esordio europeo della sua ex squadra. Il commento tecnico sarà affidato al Sandro Piccinini, storica voce del calcio internazionale su Prime Video.

Per l’occasione, Prime Video conferma per la stagione 2026/2027 la formula già collaudata: trasmette in esclusiva la miglior partita del mercoledì sera di ogni turno della League Phase, dando priorità alle squadre italiane (quest’anno Napoli, Inter, Roma e Como). In totale sono 18 le partite in esclusiva assoluta su Prime Video nell’arco della stagione, comprese quelle dell’eventuale fase a eliminazione diretta fino alle semifinali.

Un aspetto centrale per chi vuole seguire la partita è la possibilità di farlo senza alcun costo aggiuntivo attivando la prova gratuita di Amazon Prime. Il servizio, riservato ai nuovi iscritti o a chi non ha mai attivato un abbonamento Prime in prevendita, garantisce 30 giorni di accesso completo a tutti i vantaggi Prime, incluso Prime Video. Terminato il periodo di prova, l’abbonamento si rinnova automaticamente al prezzo previsto (4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno, con tariffa agevolata per studenti a 24,95 euro l’anno). La disdetta può essere effettuata in qualsiasi momento dalla sezione dedicata dell’account Amazon, disattivando il rinnovo subito dopo l’attivazione per continuare a usufruire del servizio fino alla scadenza del periodo gratuito senza addebiti. Per approfondire come annullare i canali Prime Video o gestire l’abbonamento, è possibile consultare la guida dedicata. Oltre a Prime Video, l’abbonamento include spedizioni rapide e gratuite, Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading e Amazon Photos, rendendo il servizio conveniente anche al di là del singolo evento sportivo.

* Immagine di copertina realizzata con l’ausilio dell’AI