Chi lavora da casa conosce bene il compromesso tra comfort ed estetica del proprio setup. Logitech MX Keys S Combo elimina questo dilemma unendo in un unico pacchetto una tastiera premium, un mouse di precisione e un poggiapolsi pensato per lunghe sessioni davanti al computer. Il prezzo di questo bundle completo scende ora ai minimi storici, con un calo significativo che lo rende improvvisamente molto più accessibile rispetto al listino originale. Vediamo insieme perché questa combinazione di periferiche wireless sta conquistando smart worker e professionisti.

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Logitech MX Keys S Combo: precisione e comfort per il lavoro quotidiano

Il combo nasce dall’unione di due prodotti di punta della gamma MX: tastiera MX Keys S e mouse MX Master 3S, entrambi progettati per garantire stabilità, precisione e comfort durante l’intera giornata lavorativa.

La tastiera si distingue per i suoi tasti concavi e sagomati, pensati appositamente per adattarsi ai polpastrelli e ridurre gli errori di digitazione. Il design a membrana assicura una battitura silenziosa, mentre la retroilluminazione intelligente si attiva automaticamente al passaggio delle mani, adattandosi anche alle condizioni di luce ambientale. Tra le specifiche principali:

Layout italiano QWERTY completo con tastierino numerico

Autonomia fino a 10 giorni con una singola ricarica

con una singola ricarica Materiali sostenibili: alluminio a basse emissioni di carbonio e plastica riciclata

Peso di circa 810 grammi, indice di una costruzione solida

Il mouse MX Master 3S non è da meno: integra un sensore ottico da 8.000 DPI capace di funzionare persino su superfici in vetro, e la rotella MagSpeed, la più veloce della gamma Logitech, permette di scorrere fino a 1.000 righe al secondo. L’autonomia raggiunge addirittura i 70 giorni con una ricarica completa. Se stai cercando altri migliori mouse con cui confrontarlo, trovi una selezione completa sul nostro sito.

Entrambi i dispositivi si collegano tramite Bluetooth o il ricevitore USB Logi Bolt incluso, con supporto per la connessione simultanea fino a 3 dispositivi e il meccanismo Easy-Switch per passare istantaneamente da un computer all’altro. Attraverso l’app Logi Options+ è inoltre possibile personalizzare l’illuminazione, gestire i dispositivi associati e programmare le Smart Actions per automatizzare le attività ripetitive. La compatibilità con ChromeOS e con i principali sistemi operativi come Windows, macOS e Linux rende questo combo adatto a qualsiasi ambiente di lavoro.

Il palm rest incluso completa il pacchetto, favorendo una postura del polso più naturale durante le lunghe sessioni di digitazione. Per chi vuole approfondire la scelta, è disponibile anche la nostra guida alle migliori tastiere per computer.

Sconto del 39% su mx keys s combo: ecco l’affare

Il prezzo di listino ufficiale di Logitech MX Keys S Combo si attesta normalmente attorno ai 229€. Grazie alla promozione attiva su Amazon, il prezzo scende a 139€, con un risparmio di 90€ e uno sconto del 39% rispetto al valore originale. Per scoprire altri sconti nascosti sulla piattaforma, consulta la nostra guida agli sconti nascosti Amazon.

Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo bundle completo, un’occasione da cogliere per chi sta valutando di rinnovare la propria postazione di lavoro con periferiche di qualità superiore. La disponibilità è immediata, con possibilità di spedizione rapida tramite Amazon Prime.

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