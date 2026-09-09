Un pannello Mini LED da 50 pollici con processore AI di ultima generazione e assistenti come Google Gemini e Microsoft Copilot integrati nativamente non è cosa che si vede spesso in questa fascia di prezzo. LG QNED7EB3C arriva a scardinare questa regola non scritta, e lo fa proprio nel momento in cui il prezzo crolla ai minimi assoluti del periodo. Il modello gemello da 55 pollici aveva già dimostrato quanto le promozioni Amazon possano essere generose su questa serie, e ora tocca al taglio da 50 pollici mostrare i muscoli. Vediamo insieme perché conviene approfittarne subito.

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LG QNED7EB3C, il mini led che pensa da grande

Il cuore tecnologico di questo televisore è il pannello Mini LED QNED con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel), una combinazione che garantisce contrasti profondi e neri pulitissimi anche quando la luce ambientale gioca brutti scherzi. La retroilluminazione a matrice di LED miniaturizzati permette un controllo della luminosità molto più preciso rispetto ai pannelli LED tradizionali, un vantaggio che si nota soprattutto nelle scene scure o ad alto contrasto.

Sul fronte HDR il supporto è completo con HDR10 e HLG, mentre la Filmmaker Mode riproduce i contenuti esattamente come li ha concepiti il regista, senza le interpolazioni fastidiose che alterano il ritmo delle immagini. La tecnologia Dynamic QNED Color con 100% Volume colore certificato regala una palette cromatica estremamente fedele e naturale.

Il vero salto generazionale però è nel processore α7 AI Gen9 4K, il chip più avanzato della lineup 2026 di LG. Questo componente gestisce in tempo reale sia l’ottimizzazione video che quella audio tramite algoritmi di intelligenza artificiale, un approccio Multi-AI che ha ottenuto il riconoscimento Honoree ai CES Innovation Awards 2026.

Il sistema operativo è webOS 26, eletto Best Smart TV System 2025/2026 da AVForums con menzione Editor’s Choice. La vera novità qui è l’integrazione diretta di Google Gemini e Microsoft Copilot, accessibili con un tasto dedicato sul telecomando AI Magic Remote, che include anche sensore di movimento e rotellina per un controllo simile a un mouse.

Alcune specifiche da tenere a mente:

Pannello Mini LED 4K con upscaling Ultra HD

Processore α7 AI Gen9 4K con Multi-AI Architecture

webOS 26 con Gemini e Copilot integrati

VRR a 60Hz per il gaming

4 anni di aggiornamenti software garantiti

Compatibilità Matter per smart home

Il supporto software a lungo termine merita una menzione particolare: gli aggiornamenti sono garantiti per 4 anni, con il primo major update previsto a due anni dal lancio, un dettaglio che allunga sensibilmente la vita utile del televisore rispetto a modelli concorrenti con supporto più breve.

439€ invece di 699€, l’affare mini led del momento

Il prezzo di listino di 699€ scende a 439€ su Amazon, un taglio netto che porta lo sconto al 37% con un risparmio concreto di 260€. Si tratta del prezzo più basso registrato finora per questo modello, un’occasione che difficilmente si ripresenta a breve considerando quanto raramente questa serie viene scontata così pesantemente. Scopri tutte le migliori Smart TV disponibili per orientarti nella scelta. La disponibilità al momento risulta confermata direttamente sulla pagina prodotto Amazon, ma trattandosi di un’offerta a tempo è consigliabile non temporeggiare troppo.

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