Un caricatore da 45W capace di alimentare sia uno smartphone Samsung di ultima generazione che un MacBook Air non è cosa da poco, soprattutto quando le dimensioni restano quelle di un cubetto tascabile. UGREEN Zapix 45W raggiunge in queste ore il suo prezzo più basso di sempre, con un calo che sfiora quasi la metà del listino originale. La tecnologia GaN al suo interno permette un’efficienza di conversione energetica del 93%, un dato che pochi competitor riescono a eguagliare in questa fascia di prezzo. Vediamo insieme perché conviene approfittarne subito.

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UGREEN Zapix 45W: la potenza compatta che ricarica tutto

Il segreto di questo caricabatterie sta nella tecnologia GaN (nitruro di gallio), materiale che ha rivoluzionato il settore consentendo dimensioni ridottissime senza sacrificare la potenza erogata. Grazie alla tecnologia proprietaria di impilamento Airpyra, UGREEN Zapix riesce infatti a essere notevolmente più compatto rispetto ad altri caricatori con la stessa potenza di ricarica, risultando perfetto da infilare in tasca o nella borsa da lavoro.

Le specifiche tecniche principali includono:

Potenza massima : 45W tramite porta USB-C

: 45W tramite porta USB-C Protocolli supportati : PD 3.0, PPS, SCP, QC 3.0

: PD 3.0, PPS, SCP, QC 3.0 Supporto esclusivo : Samsung Super Fast Charging 2.0

: Samsung Super Fast Charging 2.0 Efficienza di conversione : fino al 93%

: fino al 93% Sistema termico : chip ThermalGuard proprietario

: chip ThermalGuard proprietario Protezioni: sistema MultiProtect contro sovratensione, sovraccarico, sottotensione e cortocircuito

Il vero punto di forza è la versatilità. Con questo caricatore è possibile portare Samsung Galaxy S25 Ultra dallo 0 al 67% in appena 30 minuti, mentre iPhone 17 Pro Max raggiunge il 50% di carica in soli 20 minuti. Non finisce qui: la porta USB-C principale supporta anche la ricarica di MacBook Air e iPad Pro, rendendo questo piccolo accessorio adatto praticamente a ogni dispositivo moderno dotato di USB-C.

Va precisato che il cavo non è incluso nella confezione. Per sfruttare al massimo la velocità di ricarica e attivare correttamente il protocollo Super Fast Charging 2.0, si consiglia l’uso di un cavo USB-C con chip E-Marker certificato per correnti da 5A.

Sconto pazzesco: minimo storico per Zapix 45W

L’offerta attuale porta UGREEN Zapix 45W a soli 11,98€, contro un prezzo di listino di 20,99€. Si tratta di uno sconto che supera il 40%, con un risparmio concreto di quasi 9 euro sul prezzo originale. Il dato più interessante riguarda però il trend: il prezzo non era mai sceso così in basso, rendendo questo il momento più conveniente per acquistarlo. Se vuoi scoprire altri sconti su Amazon, trovi una guida dedicata sul nostro sito.

L’offerta è disponibile su Amazon, con spedizione rapida per chi possiede un abbonamento Prime. Considerando la qualità costruttiva del prodotto UGREEN e le protezioni di sicurezza integrate, il rapporto qualità prezzo in questo momento risulta decisamente favorevole per chi cerca un caricatore compatto ma potente per uso quotidiano o da viaggio. Se stai valutando anche altri accessori per i tuoi dispositivi Apple, dai un’occhiata alla nostra selezione dei migliori caricabatterie per iPhone.

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