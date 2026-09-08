Il chip M4 che equipaggia MacBook Air ora trova casa anche su un tablet da 11 pollici, e la configurazione con 1TB di storage rappresenta il vertice della gamma Air. Non è un caso che Apple iPad Air 11″ (M4) in colorazione Grigio Siderale stia catturando l’attenzione di chi cerca potenza vera senza il prezzo della linea Pro. Il prezzo è sceso al minimo storico del periodo, un’occasione che raramente si vede su una configurazione top come questa. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa proposta davvero interessante.

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iPad Air 11: potenza M4 e connettività di nuova generazione

Il display Liquid Retina da 11 pollici offre una risoluzione di 2360×1640 pixel con tecnologia P3 wide color, True Tone e rivestimento ultra-antiriflesso, per una densità di 264 ppi. Il peso contenuto di 1,02 libbre rende questo tablet estremamente portatile, ideale per chi lo trasporta ogni giorno tra casa, ufficio o università.

Il vero punto di forza resta il chip Apple M4, lo stesso silicio dei MacBook Air attuali. La CPU a 8 core (3 core performance e 5 core efficiency) abbinata alla GPU a 9 core garantisce un incremento prestazionale del 30% rispetto al modello con M3, mentre il salto rispetto a M1 arriva a 2,3 volte, con rendering 3D e ray tracing fino a 4 volte più rapidi. La memoria unificata sale a 12GB, il 50% in più rispetto alla generazione precedente, con una banda di 120GB/s che alimenta anche il Neural Engine a 16 core per Apple Intelligence.

Da segnalare inoltre l’introduzione del chip proprietario Apple N1, che abilita Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread. Questa architettura wireless garantisce trasferimenti rapidi di file pesanti e streaming ad alta banda, oltre a un AirDrop più affidabile.

Il comparto fotografico prevede una doppia fotocamera da 12MP: quella posteriore Wide cattura foto dettagliate, documenti e video 4K, mentre quella frontale con Center Stage garantisce videochiamate fluide e sempre inquadrate. Il sistema operativo iPadOS 26 introduce il nuovo design Liquid Glass e una gestione delle finestre completamente rinnovata, sfruttando a pieno la potenza del chip M4 per le funzioni di Apple Intelligence.

Con 1TB di storage a disposizione, questo modello si rivolge a chi lavora con file pesanti, editing video o grandi librerie multimediali, senza mai preoccuparsi dello spazio disponibile.

Sconto del 20% su iPad Air M4 1TB

Il prezzo originale di 1499€ scende ora a 1199€, con un risparmio netto di 300€ e uno sconto del 20%. Si tratta del prezzo più basso registrato per questa configurazione specifica, disponibile su Amazon nella colorazione Grigio Siderale con connettività Wi-Fi. Una configurazione top di gamma che raramente si trova a un prezzo così vantaggioso, considerando che si tratta della versione con storage massimo da 1TB.

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