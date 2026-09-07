Cosa serve davvero per giocare in 2K a 165Hz senza svuotare il portafoglio? HP HyperX OMEN 15-ga0005slx risponde con una configurazione che unisce NVIDIA RTX 5050 da 8GB e 16GB di RAM, e lo fa scendendo a un prezzo che non si era mai visto prima. Il notebook gaming firmato HP, nato dalla collaborazione con il brand HyperX, tocca ora il suo minimo storico su Amazon, con uno sconto importante che riduce sensibilmente il prezzo di listino. Un’occasione difficile da ignorare per chi cerca un portatile da gaming sotto i 1000€ con un display di questo calibro. Vediamo insieme le caratteristiche che rendono questa offerta così interessante.

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HP HyperX OMEN 15-ga0005slx: potenza 2K a 165Hz per gaming e streaming

Il vero protagonista di questo notebook è il display da 15,6 pollici con risoluzione 2K, refresh rate fino a 165Hz e tecnologia VRR (Variable Refresh Rate). Una combinazione rara in questa fascia di prezzo, pensata per eliminare il tearing e garantire fluidità durante il gaming competitivo, con pannello antiriflesso ideale anche per sessioni prolungate di streaming.

Sotto la scocca troviamo un Intel Core 5-210H affiancato da 16GB di RAM e uno SSD da 512GB. A muovere la parte grafica ci pensa la NVIDIA RTX 5050 con 8GB di VRAM GDDR7, basata sull’architettura Blackwell di nuova generazione, con supporto a ray tracing hardware e tecnologie DLSS potenziate dall’intelligenza artificiale.

Tra le altre caratteristiche degne di nota:

Webcam 1080p con tecnologia TNR per una migliore qualità video durante lo streaming

per una migliore qualità video durante lo streaming Audio DTS:X Ultra per un suono spaziale immersivo

per un suono spaziale immersivo Connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth di ultima generazione

e Bluetooth di ultima generazione Software OMEN AI per ottimizzare automaticamente gli FPS in gioco

per ottimizzare automaticamente gli FPS in gioco Sistema operativo FreeDOS 3.0, con possibilità di installare Windows 11 separatamente

Va segnalato che l’alimentatore da 150W non è incluso in confezione, un dettaglio da considerare nel budget complessivo, così come lo storage da 512GB che potrebbe risultare limitato per chi possiede librerie di giochi AAA molto ampie.

Sconto e minimo storico per OMEN 15

Il prezzo originale di HP HyperX OMEN 15-ga0005slx è di 1299€, ma grazie alla promozione attiva su Amazon è possibile acquistarlo a 949€, con un risparmio effettivo di 350€ e uno sconto pari a circa il 27%. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, un’opportunità concreta per chi vuole un notebook gaming HP completo restando sotto la soglia dei 1000€. La disponibilità dell’offerta potrebbe essere limitata, quindi conviene valutare l’acquisto senza attendere troppo.

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