Signify, la multinazionale olandese che da qualche anno è nata come “rebrand” della divisione illuminazione di Philips, ha sfruttato IFA 2026 per annunciare tantissime novità, hardware e software, per l’ecosistema Philips Hue.

Le nuove funzionalità software spaziano dalle funzioni IA alle funzioni per l’intrattenimento, con l’obiettivo di portare l’illuminazione sincronizzata su un numero maggiori di TV, mentre sul fronte dell’hardware abbiamo tanti nuovi dispositivi, soprattutto per quanto concerne l’illuminazione di design, e la nuova partnership con Nanoleaf che “entra” nell’ecosistema. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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IFA 2026: le novità dell’ecosistema Philips Hue

Come anticipato in apertura, Signify ha sfruttato IFA 2026 per presentare tantissime novità software e hardware che arricchiscono l’ecosistema Philips Hue tra intelligenza artificiale, intrattenimento immersivo e design d’arredo.

Le novità software presentate all’importantissima fiera dell’elettronica di consumo dall’azienda olandese spaziano dall’uso dell’IA generativa per la gestione delle automazioni domestiche, fino ad arrivare a partnership strategiche con marchi come Sonos e Nanoleaf.

Per quanto concerne l’hardware, l’azienda ha presentato nuovi sistemi di sincronizzazione dello schermo che ridisegnano l’esperienza di intrattenimento multimediale e, inoltre, ha presentato tanti nuovi dispositivi di illuminazione smart che coniugano tecnologia all’avanguardia ed estetica premium, puntando a valorizzare qualsiasi ambiente della casa.

“Le persone vogliono che la propria casa sia personale, che rifletta le loro abitudini, i loro gusti e il loro modo di vivere. Le nostre ultime innovazioni offrono loro maggiore libertà nel creare queste esperienze, attraverso software intelligenti, nuovi modi di unire intrattenimento e illuminazione e prodotti progettati con cura. Rendendo l’illuminazione intelligente più intuitiva e perfettamente integrata nella vita quotidiana, aiutiamo le persone a dare forma a spazi che riflettono in modo unico la loro personalità.” Marco Merolla

Business Leader, Consumer Connected Lightning, Signify

Novità software: l’ecosistema diventa più intelligente e “aperto”

Signify ha messo mano al comparto software dell’ecosistema Philips Hue per introdurre aggiornamenti sostanziali che vanno a semplificare la personalizzazione e a unificare il controllo della smart home direttamente dall’app ufficiale, disponibile su smartphone.

Gli utenti in possesso di un Hue Bridge Pro, annunciato lo scorso anno sempre a IFA, potranno presto godere della funzione Custom AI Behaviors che permette di programmare scenari e automazioni complessi sfruttando il linguaggio naturale. Un assistente IA integrato convertirà le istruzioni dell’utente in azioni ed eventi combinati, eliminando la necessità di configurare manualmente ogni passaggio.

La funzione Back-up & Restore risponde a una delle esigenze della community: gli utenti in possesso di Hue Bridge o Hue Bridge Pro potranno salvare in cloud l’intera configurazione domestica (luci, accessori, stanze, zone, scene e automazioni). Il ripristino sarà inizialmente disponibile solo per i possessori di Hue Bridge Pro.

A IFA 2025, Signify e Sonos avevano stretto una partnership che prevedeva agli utenti di gestire le luci dell’ecosistema Philips Hue tramite i comandi vocali dei dispositivi Sonos. A IFA 2026 la partnership diventa più ampia: gli utenti Philips Hue potranno controllare l’impianto Sonos (mettere in pausa, avviare i preferiti, regolare il volume, scorrere i brani) direttamente tramite gli interruttori fisici dell’ecosistema Hue.

In ultimo, l’ecosistema dell’azienda olandese si “apre” alla compatibilità diretta con i pannelli Nanoleaf Shapes (nelle varianti Hexagons, Triangles e Mini Triangles): grazie al Philips Hue Wall Light Module (venduto separatamente), gli utenti potranno sincronizzare i pannelli Nanoleaf per inserirli direttamente nelle scene e sfruttarli nelle automazioni tipiche dell’ecosistema Philips Hue.

Nuovi dispositivi per un intrattenimento sempre più immersivo

Tra le novità hardware per l’ecosistema Philips Hue presentate a IFA 2026 spiccano quelle dedicate all’intrattenimento, con la gamma che viene ampliata per fare in modo che la sincronizzazione luminosa sia più accessibile e versatile, adattandosi a qualsiasi tipologia di televisore.

Il dispositivo più interessante è Philips Hue Play Screen Sync, una soluzione plug-and-play, che integra un obiettivo fisheyee algoritmi di calibrazione automatica, che va posto davanti alla TV ed è in grado di catturare l’intero schermo in tempo reale, estendendo i colori della scena nell’ambiente circostante.

C’è poi Philips Hue Play HDMI sync box 4K, un box compatto pensato per coloro che sfruttano le configurazioni HDMI più semplici e “pulite” che permette di sincronizzare l’illuminazione con i contenuti video a risoluzione 4K. Grazie alla funzione Bridgeless sync, gli utenti potranno accoppiare via Bluetooth una striscia LED direttamente al Sync Box 4K o allo Screen Sync senza la necessità di un Hue Bridge.

Sempre in ottica intrattenimento debutta la nuova generazione di strisce LED dinamiche per TV Philips Hue Play gradient che ora possono essere tagliate per adattarsi a schermi con qualsiasi diagonale. In aggiunta, quest’anno debuttano il modello Pro e la variante specifica per schermi da 100 pollici.

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A chiudere il pacchetto di novità per il segmento “intrattenimento”, troviamo un’esperienza d’illuminazione immersiva che Signify ha sviluppato appositamente in occasione del venticinquesimo anniversario della saga The Fast and the Furious. Questa novità, pensata per le serate dedicate al cinema, cercherà di tradurre le scene d’azione più concitate in spettacolari effetti di luce sincronizzati in tutta la stanza.

Le novità nel segmento illuminazione smart tra design e arredo decorativo

Andando oltre, Signify ha presentato tante nuove soluzioni di illuminazione smart pensati per “decorare” gli ambienti fondendo materiali premium, forme artistiche e luci gradiente, offrendo ai clienti la possibilità di personalizzare i propri ambienti interni ed esterni come meglio credono.

La prima novità è Philips Hue Liane 360° rope light, una corda luminosa flessibile che sfrutta la tecnologia OmniGlow per proiettare una luce continua e omogenea lungo l’intera circonferenza. Grazie alla sua flessibilità strutturale, è pensata per avvolgere elementi architettonici e mobili o per essere montata a parete con possibilità di dare forma a vere e proprie sculture luminose.

Rimanendo negli ambienti interni, ci sono le novità della collezione “d’arredo” Philips Hue Signe: la gamma viene ampliata con i modelli pendant (a sospensione), pendulum e pole; tutti e tre, caratterizzati da profili ultra-sottili e materiali di alta qualità, proiettano una luce a gradiente che definisce visivamente gli spazi domestici.

Spostandoci agli spazi esterni abbiamo infine tre novità:

La famiglia di catene luminose Philips Hue Festavia pensata per decorare giardini e terrazzi in ogni stagione si arricchisce delle tre nuove varianti a tenda (Curtain), a rete (Net) e a cascata (Icicle).

pensata per decorare giardini e terrazzi in ogni stagione si arricchisce delle tre nuove varianti (Curtain), (Net) e (Icicle). La striscia LED flessibile Philips Hue OmniGlow outdoor strip light .

. Una nuova gamma di applique e faretti da esterno di fascia bassa, chiamata Philips Hue Outdoor e composta da quattro modelli (Muscari, Scenova, Semeru e Struana).

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Disponibilità e prezzi delle novità Philips Hue presentate a IFA 2026

Arrivati alla fine e non ci resta che parlare di disponibilità delle nuove funzioni software e di disponibilità e prezzi di listino per il mercato italiano delle novità per l’ecosistema Philips Hue che Signify ha presentato a IFA 2026.

Per quanto concerne la disponibilità delle novità software:

Custom AI Behaviors – verrà distribuito come aggiornamento software per gli utenti Bridge Pro all’inizio di ottobre

– verrà distribuito come aggiornamento software per gli utenti Bridge Pro all’inizio di ottobre Back-up & Restore – verrà introdotto con un futuro aggiornamento software (è attualmente in sviluppo)

– verrà introdotto con un futuro aggiornamento software (è attualmente in sviluppo) Integrazione Sonos – verrà introdotta con un aggiornamento software a novembre

– verrà introdotta con un aggiornamento software a novembre Bridgeless sync – disponibile dal 3 settembre (per utenti con Play HDMI sync box o Play Screen Sync e Play gradient strip light).

Per quanto concerne disponibilità e prezzi dei nuovi dispositivi: