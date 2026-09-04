Aqara, leader globale nell’IoT, ha presentato a IFA 2026, a Berlino, una nuova gamma di prodotti per l’illuminazione smart insieme a una piattaforma globale dedicata alla community dei creatori di spazi intelligenti. Gli annunci riflettono la visione di Aqara sull’intelligenza spaziale guidata dall’IA, spazi capaci di comprendere chi li abita e di adattarsi al modo reale in cui le persone li vivono.

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Una gamma di illuminazione pensata per interni ed esterni

La nuova serie di illuminazione Aqara, pensata sia per gli spazi interni sia per quelli esterni, si integra senza attriti con l’ecosistema già esistente di sensori, interruttori e hub del brand, dando vita a scenari di illuminazione completi e controlli automatizzati per l’intera casa. I nuovi prodotti presentati comprendono Floor Lamp T1, LED Downlight T2, LED Strip T2, Outdoor String Lights H1 e Permanent Outdoor Lights H1. Accanto all’hardware, Aqara ha presentato anche Aqara Builder, piattaforma pensata per i creatori che vogliono condividere idee e confrontarsi sul tema della casa intelligente.

Ogni prodotto della gamma supporta connettività sia Thread sia Zigbee, è abilitato Matter, e funziona senza attriti con le principali piattaforme smart home, tra cui Apple Home, Home Assistant, Amazon Alexa, Google Home, SmartThings e Homey. Abbinati a sensori e interruttori Aqara, oltre che all’app Aqara Home, questi prodotti possono rispondere alla presenza delle persone, a routine impostate e ad automazioni già esistenti, invece di dipendere esclusivamente dal controllo manuale.

Aqara Floor Lamp T1

Alta 1.420 mm, Floor Lamp T1 trasforma una parete spoglia in parte dell’atmosfera della stanza, grazie a un design a emissione laterale che distribuisce la luce in modo uniforme sulla superficie, ideale per serate cinema, sessioni di gioco o semplice illuminazione d’atmosfera. Un nuovo chip ad alta precisione a 16-bit e 5 canali gestisce 18 zone controllabili individualmente, con transizioni cromatiche fluide e cinematografiche. La gamma di bianco regolabile va da 2.000K a 9.000K, con una luminosità fino a 1.000 lumen, sufficiente anche per un’illuminazione quotidiana confortevole. Abbinata a sensori e interruttori Aqara, la lampada può adattarsi automaticamente al cambiare della serata, abbassandosi per una serata cinema o illuminandosi di più per una serata di gioco.

Aqara LED Downlight T2

Pensato per le reali condizioni dei soffitti domestici, LED Downlight T2 ha un profilo ultrasottile che lo rende adatto a soffitti bassi e a installazioni di sostituzione senza complicazioni. È disponibile in una versione RGB CCT, pensata sia per l’illuminazione d’atmosfera sia per l’uso quotidiano, con gamma estesa da 2.000K a 9.000K e 16 milioni di colori, oppure in una versione CCT più semplice, per una luminosità quotidiana affidabile fino a 1.200 lumen. Come gli altri prodotti Aqara, integra la funzione di memoria dello stato in caso di interruzione di corrente, così le luci tornano esattamente nello stato atteso dopo un blackout.

Aqara LED Strip T2

Tagliabile e flessibile al punto giusto per essere installata sotto i mobili, lungo le mensole o attorno agli angoli più stretti, LED Strip T2 offre una luce uniforme e di qualità, senza punti luminosi visibili in modo eccessivo. Con 108 LED per metro, un chip a 16-bit e 5 canali, e 18 zone controllabili indipendentemente ogni 3 metri, supporta transizioni cromatiche fluide ed effetti sincronizzati con la musica, pensati per mantenere viva l’atmosfera di un momento conviviale. Chi preferisce evitare la configurazione manuale può semplicemente descrivere in linguaggio naturale, all’interno dell’app Aqara Home, l’atmosfera o l’esperienza di luce desiderata, ottenendo automaticamente una scena coordinata.

Aqara Outdoor String Lights H1

Le occasioni conviviali all’aperto finiscono spesso non appena tramonta il sole. Outdoor String Lights H1 punta a prolungarle, con zone controllabili individualmente per un’illuminazione resistente alle intemperie su terrazzi e verande. Una gamma di temperatura colore estesa da 2.000K a 9.000K offre calore preciso per il relax serale e luce brillante e confortevole per le attività all’aperto. Oltre all’estetica, il prodotto punta sulla praticità: le luci possono regolarsi automaticamente in base all’ora del giorno, alle condizioni ambientali o a segnali provenienti da altri dispositivi Aqara, illuminando un percorso al buio o rispondendo a un evento di sicurezza senza che nessuno debba toccare un interruttore. Grazie alla funzione Gen-Scene basata su IA, gli utenti possono semplicemente descrivere lo scenario ideale e H1 costruisce automaticamente una scena completa su tutte le zone collegate.

Aqara Permanent Outdoor Lights H1

Permanent Outdoor Lights H1 risolve un fastidio stagionale molto familiare: niente più scale da salire ogni anno per appendere le luci natalizie, e niente più smontaggio a gennaio. Installato una sola volta, si adatta a qualsiasi occasione grazie a preset attivabili con un solo tocco e LED controllati in modo indipendente. È estendibile, tagliabile per adattarsi a qualsiasi profilo del tetto, e resistente alle intemperie per un utilizzo lungo tutto l’anno.

Aqara Builder

Oltre alla nuova gamma hardware, Aqara ha presentato Aqara Builder, una piattaforma community globale di condivisione di contenuti pensata per appassionati di smart home, sviluppatori, installatori, integratori e creatori, con progetti reali, soluzioni di automazione e ispirazione per il design. Grazie al supporto assistito dall’IA, gli utenti possono ricevere spunti aggiuntivi da un agente IA e dalla piattaforma stessa per creare scenari intelligenti personalizzati.