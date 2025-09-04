A margine di IFA 2025, l’importantissima fiera dell’elettronica di consumo che si svolgerà a Berlino dal 5 al 9 settembre 2025, sono ufficiali tantissime novità dell’ecosistema Philips Hue, presentate direttamente da Signify, la multinazionale olandese che da qualche anno è nata come “rebrand” della divisione illuminazione di Philips.

Tra le novità rientrano il nuovo hub per il controllo dell’ecosistema, Hue Bridge Pro, una rinnovata gamma di lampadine smart, incluse quelle della nuova serie “economica” Hue Essential, nuove strisce luminose per interni e per esterni, e un nuovo videocitofono. Scopriamo tutti i dettagli.

Philips Hue Bridge Pro

Partiamo con il nuovo cervello dell’ecosistema di illuminazione smart a marchio Philips, ovvero il Philips Hue Bridge Pro, progettato per offrire più potenza e aprire le porte a un sistema di dispositivi ancora più completo e complesso.

Il nuovo arrivato è in grado di supportare fino a 150 luci e 50 tra interruttori e sensori, triplicando i dispositivi abbinabili rispetto alla versione precedente. Ciò è reso possibile dall’introduzione di un nuovo processore (cinque volte più potente) e, grazie a una memoria decisamente più capiente (circa quindici volte), gli utenti potranno anche memorizzare fino a 500 scene luminose personalizzate.

Rispetto al passato migliorano anche i tempi di risposta e, a cascata, migliorano i tempi di gestione/reazione dell’intero sistema di illuminazione. Oltre a prevedere il collegamento alla rete Internet tramite LAN, Philips Hue Bridge Pro dispone anche della connettività Wi-Fi.

Per quanto concerne la compatibilità con i vari ecosistemi per la smart home, il nuovo Philips Hue Bridge Pro soddisfa e rispetta quanto previsto dallo standard Matter ed è compatibile con Alexa di Amazon, con l’HomeKit di Apple, con Google Home e con SmartThings di Samsung.

C’è spazio anche per una “brutta” notizia, con il virgolettato che è d’obbligo dato che si tratta di qualcosa di momentaneo (che verrà risolto, tramite aggiornamento, entro la fine dell’anno): attualmente non è possibile combinare i dati provenienti da più bridge di precedenti generazioni all’interno del nuovo hub centrale.

Lampadine Philips Hue A60

Senza dilungarci troppo, Signify ha rinnovato la propria gamma “classica” di lampadine smart E27 della serie Philips Hue A60. I “nuovi” modelli (2025) sono tre in tutto, declinati ciascuno a sua volta in tre varianti:

White – da 60 W, da 75 W o da 100 W

– da 60 W, da 75 W o da 100 W White Ambiance – da 60 W, da 75 W o da 100 W

– da 60 W, da 75 W o da 100 W White and Color Ambiance – da 60 W, da 75 W o da 100 W

Tra le novità rientrano la possibilità di riprodurre l’intero spettro della luce diurna, la possibilità di essere dimmerate fino allo 0,2% della luminosità massima e un ridotto consumo energetico (fino al 40% in meno rispetto alla generazione precedente).

Queste nuove lampadine, oltre a Zigbee e Bluetooth, supportano anche Thread, permettendo l’integrazione diretta in un ambiente Matter senza la necessità di un Philips Hue Bridge.

Gamma Philips Hue Essential

Passiamo ora a quella che può essere ritenuta la novità più interessante tra quelle annunciate da Signify. Anticipata da alcuni rumor di un paio di settimane fa, la nuova gamma Philips Hue Essential punta a rendere “accessibile” il sistema di illuminazione smart del brand con prodotti dal costo decisamente più contenuto.

Non cambiano software e connettività rispetto ai prodotti più costosi (c’è anche il supporto a Thread) ma le prestazioni sono ridotte, proprio perché si tratta di dispositivi “essenziali”: spettro del bianco meno ampio, luminosità inferiore, dimming meno profondo.

Della gamma fanno parte quattro prodotti in tutto: la Hue Essential A60, una lampadina smart E27, luce bianca e a colori, da 806 lumen; la Hue Essential GU10, un faretto spot smart, luce bianca e a colori, da 345 lumen; la Hue Essential Light Strip, una striscia luminosa da 5 o 10 metri; la Hue Essential Flex Lightstrip, una striscia luminosa da 5 o 10 metri. Le due strisce luminose arriveranno entro la fine dell’anno.

Strisce luminose Philips Hue

Tornando alla gamma “madre”, c’è spazio per cinque nuove strisce luminose che puntano ad offrire maggiore luminosità e flessibilità rispetto al passato, grazie a una spaziatura ridotta tra i vari LED, migliorati nelle performance. I nuovi modelli di strisce luminose Philips Hue sono sia per interni che per esterni:

Hue OmniGlow Lightstrip (3/5/10 metri)

(3/5/10 metri) Hue Flux Gradient Lightstrip (3/4/5/6/10 metri)

(3/4/5/6/10 metri) Hue Flux Ultra Bright Gradient Lightstrip (3/5/10 metri)

(3/5/10 metri) Hue Flux Gradient Outdoor Lightstrip (5/6/10 metri)

(5/6/10 metri) Hue Neon Gradient Outdoor Lightstrip (3/5/10 metri)

La prima tra quelle sopra-citate gode è realizzata sfruttando la tecnologia Chip-Scale Packaging (CSP) ed è in grado di creare un effetto luminoso totalmente uniforme e senza interruzioni.

Previous Next Fullscreen

Ci sono due novità per la gamma Festavia Hue

Signify ha presentato anche alcune novità per la gamma Festavia Hue, quei “festoni” luminosi (ovvero dei fili con luci) che possono adornare interni o esterni. Abbiamo in tutto tre novità in tal senso.

La prima è Festavia Globe, disponibile sia in versione con alimentatore esterno che in versione senza alimentazione esterno, e pensata in tre diverse estensioni (7 metri con 10 lampade, 14 metri con 20 lampade o 21 metri con 30 lampade), comunque allungabili attraverso prolunghe; c’è anche la possibilità di acquistare lampadine di ricambio. Si tratta di una soluzione di illuminazione smart per gli spazi esterni e, di conseguenza, abbiamo la certificazione IP65.

La seconda novità, che arriverà più avanti, è rappresentata dalla Philips Hue Festavia Permanent, una striscia di luci progettata per le installazioni permanenti (facciate, tetti) negli spazi esterni. Arriverà in due formati: da 9 metri e da 18 metri.

Videocitofono Philips Hue Secure

Chiudiamo con alcune novità che arricchiscono il dipartimento “sicurezza” dell’ecosistema, ovvero Philips Hue Secure. In questo senso abbiamo quattro novità in tutto.

La prima, decisamente più interessante, è il videocitofono Hue Secure cablato che supporta i video in 2K e l’audio bidirezionale, può essere accoppiato al campanello intelligente Smart Chime Secure (non a caso, è previsto anche un kit con i due dispositivi) ma anche a tanti altri sensori e rilevatori di movimento.

Quando il sistema rileva un movimento o viene attivato, invia una notifica push nell’app Philips Hue, accende le luci connesse o fa lampeggiare le luci di casa quando non è il caso di “disturbare” con un suono.

In aggiunta, le videocamere di sorveglianza cablate Philips Hue Secure (sia nella versione con stand che in quella “normale”) hanno ricevuto un aggiornamento per supportare la risoluzione 2K, la registrazione video delle ultime 24 ore senza la necessità di un abbonamento e la compatibilità con HomeKit di Apple.

Disponibilità e prezzi delle novità dell’ecosistema Philips Hue

Siamo giunti alla fine e non ci resta che riportare, prodotto per prodotto, la disponibilità e prezzi di listino per il mercato italiano.

Philips Hue Bridge Pro – settembre 2025 – 89,99 euro

– settembre 2025 – Lampadine Philips Hue A60 (E27) – settembre 2025 White (60 W) a partire da 15,99 euro (singola) White (75 W) a partire da 21,99 euro (singola) White (100 W) a partire da 27,99 euro (singola) White Ambiance (60 W) a partire da 34,99 euro (singola) White Ambiance (75 W) a partire da 39,99 euro (singola) White Ambiance (100 W) a partire da 54,99 euro (singola) White and Color Ambiance (60 W) a partire da 59,99 euro (singola) White and Color Ambiance (75 W) a partire da 64,99 euro (singola) White and Color Ambiance (100 W) a partire da 79,99 euro (singola)

– settembre 2025 Gamma Philips Hue Essential Lampadina Essential A60 – settembre 2025 – da 24,99 euro (singola) a 59,99 euro (confezione da 4) Faretto spot Essential GU10 – settembre 2025 – da 24,99 euro (singolo) a 59,99 euro (confezione da 4) Striscia luminosa Essential Strip Light – dicembre 2025 – da 59,99 euro (5 metri) a 99,99 euro (10 metri) Striscia luminosa Essential Flex Strip Light – dicembre 2025 – da 99,99 euro (5 metri) a 169,99 euro (10 metri)

Starter Kit Philips Hue Essential – settembre 2025 Essential A60 x2 + Switch + Hue Bridge V2 – 89,99 euro Essential A60 x2 + Hue Bridge V2 – 79,99 euro Essential A60 x3 + Hue Bridge V2 – 89,99 euro Essential A60 x4 + Hue Bridge V2 – 99,99 euro Essential GU10 x3 + Hue Bridge V2 – 89,99 euro Essential GU10 x3 + Smart Button + Hue Bridge V2 – 99,99 euro Essential GU10 x3 + Dimmer Switch + Hue Bridge V2 – 99,99 euro

– settembre 2025 Strisce luminose Philips Hue Strip Light OmniGlow strip light – novembre 2025 – da 139,99 euro (3 metri) a 349,99 euro (10 metri) Flux strip light – ottobre 2025 – da 69,99 euro (3 metri) a 119,99 euro (6 metri) Flux Ultra Bright strip light – ottobre 2025 – da 99,99 euro (3 metri) a 249,99 euro (10 metri) Flux outdoor strip light – ottobre 2025 – da 149,99 euro (5 metri) a 249,99 euro (10 metri) Neon outdoor strip light – ottobre 2025 – da 139,99 euro (3 metri) a 349,99 euro (10 metri)

Strisce luminose Festavia Hue Festavia Permanent – dicembre 2025 – da 119,99 euro (9 metri) a 299,99 euro (18 metri) Festavia Globe – settembre 2025 – da 159,99 euro (7 metri) a 219,99 euro (14 metri) Prolunga Festavia Globe da 7 metri – settembre 2025 – 129,99 euro Festavia Globe da 21 metri – novembre 2025 – 289,99 euro

Dispositivi Philips Hue Secure Hue Videocitofono cablato – ottobre 2025 – 169,99 euro Hue Smart Chime Secure – ottobre 2025 – 59,99 euro Pacchetto videocitofono cablato Secure – ottobre 2025 – 199,99 euro Videocamera Secure 2K – ottobre 2025 – 179,99 euro Videocamera Secure 2K con cavi e supporto da tavolo – ottobre 2025 – 199,99 euro



Parte una collaborazione tra Philips Hue e Sonos

Per aggiungere il suono all’ecosistema che punta (quasi) tutto sulle luci e sulle scene dinamiche che esse possono creare (anche seguendo proprio il suono), Philips Hue e Sonos hanno stretto una partnership che, in un primo momento, consentirà agli utenti di gestire le luci dell’ecosistema Hue tramite i comandi vocali dei dispositivi con Sonos Voice Control.

Saranno le due app a “comunicare” nella configurazione ma il tutto, attualmente, è disponibile solo in inglese (Stati Uniti) e francese. In futuro, oltre al possibile supporto ad altre lingue, arriveranno nuovi modi e scenari in cui i due mondi possano collaborare.