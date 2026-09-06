Trasportare un notebook da gaming da 16 pollici insieme a tastiera, controller e cavi vari richiede uno zaino pensato apposta per questo scopo, non un semplice bagaglio generico. HyperX Knight Backpack nasce proprio con questo obiettivo, offrendo una capacità di 22,6 litri e un sistema di apertura a conchiglia che semplifica sia l’organizzazione del proprio setup che i controlli in aeroporto. Il prezzo attuale su Amazon rende ancora più interessante l’acquisto di questo accessorio firmato HyperX, brand di riferimento per gli accessori gaming di proprietà di HP Inc. Vediamo insieme le caratteristiche che lo contraddistinguono e i dettagli dell’offerta.

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HyperX Knight: capacità e materiali pensati per il gaming on the go

Lo zaino HyperX Knight si distingue per un’apertura clamshell (a conchiglia) che permette di accedere facilmente a tutto il contenuto senza dover svuotare l’intero bagaglio, caratteristica particolarmente utile per chi deve allestire rapidamente il proprio setup gaming durante un viaggio o in un torneo. Se stai cercando anche il miglior notebook gaming da portare con te, abbiamo una guida dedicata che fa al caso tuo.

Il compartimento principale ospita comodamente notebook fino a 16 pollici di diagonale, mentre l’organizzazione interna prevede:

4 tasche con zip nello scomparto principale

nello scomparto principale Una tasca inferiore comprimibile per i vestiti

per i vestiti Una tasca frontale ad accesso rapido per snack o oggetti di uso immediato

per snack o oggetti di uso immediato Slot dedicati per cavi, penne e power bank

Particolarmente interessante il sistema di trasporto modulare: gli spallacci imbottiti possono essere ripiegati all’interno della borsa, trasformando lo zaino in una pratica tracolla stile duffel. Non manca il passante per trolley, ideale per chi viaggia spesso, oltre alla cinghia sternale per una maggiore stabilità durante gli spostamenti a piedi.

Sul fronte materiali, HyperX ha scelto un poliestere 600D riciclato post-consumo per l’esterno, garantendo resistenza agli strappi e alle intemperie, mentre l’imbottitura interna in schiuma PE protegge adeguatamente il notebook e gli accessori più delicati. Le dimensioni rispettano gli standard per il bagaglio a mano della maggior parte delle compagnie aeree, un dettaglio da non sottovalutare per chi viaggia frequentemente con la propria attrezzatura gaming. Per chi è anche alla ricerca delle migliori cuffie gaming da abbinare al proprio setup, ecco i nostri consigli.

A completare il pacchetto, HyperX offre una garanzia limitata di 2 anni che copre eventuali difetti di fabbricazione, un elemento di sicurezza non scontato in questa fascia di prodotto.

Offerta HyperX Knight: sconto del 50% su Amazon

Il prezzo di listino di 79,99€ scende oggi a 39,9€ su Amazon, con uno sconto del 50% che porta il risparmio a 40,09€. Si tratta di un prezzo decisamente più interessante rispetto al recente andamento del prodotto, che spesso si è mantenuto vicino al listino originale. Se vuoi scoprire come funzionano gli sconti nascosti su Amazon, abbiamo approfondito l’argomento in una guida dedicata.

Per chi cerca uno zaino robusto e capiente per il proprio notebook da gaming, questa è un’occasione da tenere d’occhio: la disponibilità su Amazon Italia potrebbe non durare a lungo, considerando anche le difficoltà di reperibilità riscontrate in altri mercati internazionali per questo modello. Puoi inoltre consultare tutte le offerte Amazon del momento sul nostro sito per non perdere altre promozioni interessanti.

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