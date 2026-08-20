Xiaomi torna a puntare sulle videochiamate con una nuova fotocamera intelligente che prova a unire le funzionalità di una videocamera per la casa con quelle di un dispositivo dedicato alle comunicazioni. Si chiama Xiaomi Smart Camera Video Call Version 2 ed è stata presentata in Cina come evoluzione del modello dello scorso anno.

Il nuovo modello introduce uno schermo a colori integrato, una fotocamera capace di registrare video in 4K e un sistema di panoramica e inclinazione pensato per seguire meglio ciò che accade all’interno di una stanza. Il dispositivo è inoltre compatibile con l’ecosistema HyperConnect di Xiaomi, permettendo di collegarlo agli altri prodotti smart home dell’azienda.

Per il momento la Smart Camera Video Call Version 2 è stata inserita su Xiaomi Youpin per una campagna di cowdfounding che partirà il 26 agosto, con un prezzo indicativo di 428 yuan, pari a circa 54 euro.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Sensore da 8 MP e registrazione video in 4K per la nuova Xiaomi Smart Camera Video Call Version 2

La novità più evidente rispetto alla generazione precedente è sicuramente il display, Xiaomi ha equipaggiato la nuova videocamera con uno schermo a colori completamente laminato da 3,97 pollici, caratterizzato da una risoluzione di 480 x 800 pixel.

Il display permette di rendere la videocamera un dispositivo più completo per le videochiamate, evitando di dover utilizzare necessariamente uno smartphone come unico punto di riferimento durante la conversazione. Anche i pulsanti posizionati attorno allo schermo sono stati rivisti e sono ora più grandi, con un feedback più chiaro quando vengono utilizzati.

La videocamera supporta chiamate bidirezionali sia tra il dispositivo e uno smartphone, sia tra due Smart Camera Video Call Version 2. Xiaomi ha inoltre previsto diverse modalità per avviare una chiamata, è possibile utilizzare un gesto della mano, premere un pulsante oppure sfruttare una chiamata collegata automaticamente.

L’azienda ha prestato attenzione anche alla parte audio, integrando due microfoni, un altoparlante di grandi dimensioni e un sistema di riduzione intelligente del rumore; l’obbiettivo è mantenere le voci comprensibili anche quando nella stanza sono presenti rumori di fondo.

La videocamera vera e propria utilizza un sensore da 8 MP ed è in grado di registrare video fino alla risoluzione di 2.840 x 2.160 pixel, quindi in 4K. A completare il comparto fotografico c’è un nuovo sistema di panoramica e inclinazione, la videocamera può infatti effettuare una rotazione orizzontale di 360 gradi, mentre l’inclinazione manuale può essere regolata tra 0 e 30 gradi.

Questa soluzione permette di cambiare rapidamente l’inquadratura e controllare diverse zone della stanza senza dover spostare fisicamente la videocamera. Il dispositivo può quindi essere utilizzato sia durante le videochiamate sia come videocamera di sorveglianza domestica.

Un aspetto da tenere presente riguarda invece l’archiviazione, non è presente una memoria interna dedicata alle registrazioni e i video vengono salvati localmente su una scheda microSD.

Sotto la scocca trova posto un nuovo chip 1.5T che, secondo Xiaomi, offre circa il 50% di potenza di calcolo in più rispetto alla precedente generazione. L’aumento delle prestazioni non è fine a sé stesso, ma dovrebbe permettere alla videocamera di eseguire modelli di intelligenza artificiale più complessi; Xiaomi parla in particolare di un rilevamento più efficace delle scene e delle attività, anche se non entra nel dettaglio delle specifiche funzioni IA disponibili.

La Smart Camera Video Call Version 2 si integra inoltre con HyperConnect, il sistema attraverso cui Xiaomi collega tra loro i dispositivi del proprio ecosistema smart home. Durante una videochiamata è possibile visualizzare sul display anche il flusso video in diretta della videocamera, mentre l’accesso al dispositivo può essere condiviso con i membri della famiglia.

Per il momento Xiaomi Smart Camera Video Call Version 2 è destinata al mercato cinese, la campagna di crowdfounding su Xiaomi Youpin prenderà il via il 26 agosto, con un prezzo fissato a 429 yuan, circa 54 euro al cambio attuale.

Non ci sono al momento informazioni sulla disponibilità internazionale del prodotto, Xiaomi però sembra voler continuare a esplorare il settore delle videocamere intelligenti con funzioni di comunicazione, aggiungendo in questo caso uno schermo integrato, registrazione 4K, maggiore potenza di calcolo e una più stretta integrazione con gli altri dispositivi della casa.

Il risultato è un prodotto particolare, a metà strada tra una videocamera di sicurezza, uno smart display compatto e un dispositivo per le videochiamate, con una dotazione che punta soprattutto sulla versatilità.