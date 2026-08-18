Xiaomi amplia la propria proposta nel settore dei monitor dedicati al gaming con il nuovo Xiaomi Gaming Monitor G25i 2026, un modello compatto da 25 pollici che punta soprattutto sulla velocità e su un prezzo particolarmente aggressivo. Il prodotto è stato lanciato a livello internazionale e, nonostante alcune caratteristiche tecniche non siano particolarmente elevate, mette sul piatto una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, un tempo di risposta di 1 ms e il supporto AMD FreeSync Premium.

Il nuovo monitor rappresenta quindi una proposta interessante soprattutto per chi gioca a titoli competitivi e cerca un pannello veloce senza voler affrontare la spesa necessaria per acquisire modelli di fascia più alta.

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Xiaomi Gaming Monitor G25i 2026 punta tutto sui 240 Hz

Il Gaming Monitor G25i 2026 dispone di un pannello da 25 pollici con risoluzione Full HD, pari a 1920 x 1080 pixel, Xiaomi ha scelto quindi di non spingersi verso risoluzioni più elevate, concentrandosi invece sulle prestazioni necessarie per il gaming ad alto framerate.

Il punto forte del monitor è infatti la frequenza di aggiornamento di 240 Hz, un valore che permette di ottenere immagini molto più fluide nei giochi compatibili rispetto ai tradizionali pannelli da 60 o 75 Hz; a questo si aggiunge un tempo di risposta GtG di 1 ms, caratteristica particolarmente importante negli sparatutto competitivi e negli altri videogiochi nei quali la rapidità della risposta del pannello può fare la differenza.

Il monitor supporta inoltre la tecnologia AMD FreeSync Premium, progettata per sincronizzare la frequenza di aggiornamento dello schermo con il numero di fotogrammi prodotti dalla scheda grafica, riducendo fenomeni come il tearing e contribuendo a rendere l’esperienza di gioco più fluida.

Xiaomi ha integrato anche alcune funzionalità software pensate per migliorare la resa delle immagini durante le sessioni di gioco, completando una dotazione che, almeno sulla carta, appare particolarmente interessante considerando la fascia di prezzo del prodotto.

Luminosità e HDR non sono il suo punto forte

Se la frequenza di aggiornamento rappresenta il principale punto di forza del nuovo monitor di Xiaomi, il discorso cambia quando si prendono in considerazione luminosità e risoluzione; il pannello raggiunge infatti una luminosità di picco di 400 nit e dispone della certificazione DisplayHDR 400.

Si tratta di valori che non permettono di considerare il nuovo Gaming Monitor G25i 2026 come un monitor pensato principalmente per offrire un’esperienza HDR di fascia alta, la risoluzione Full HD è inoltre piuttosto contenuta per gli standard attuali, soprattutto considerando che il pannello misura 25 pollici.

La copertura dello spazio colore è però interessante: il monitor raggiunge il 100% dello spazio sRGB e il 93% del DCI-P3. Xiaomi sembra quindi aver cercato un compromesso tra le esigenze dei videogiocatori competitivi e quelle di chi vuole utilizzare il monitor anche per la riproduzione di contenuti e per attività quotidiane.

Il G25i 2026 viene proposto inoltre esclusivamente nella finitura nera, con un design che rimane coerente con quello degli altri monitor gaming dell’azienda.

Prezzo particolarmente interessante

Uno degli aspetti più interessanti del nuovo Xiaomi Gaming Monitor G25i 2026 è senza dubbio il prezzo, il monitor è stato ufficialmente lanciato in Giappone a 17.980 yen, una cifra equivalente a circa 113 dollari, mentre in Thailandia il prezzo è stato fissato a 4.990 bath, pari a circa 151 dollari.

I prezzi cambiano quindi in maniera significativa a seconda del mercato, ma rimangono comunque particolarmente contenuti considerando la presenza di un pannello a 240 Hz e del supporto AMD FreeSync Premium.

Il monitor viene fornito con alimentatore, supporto e cavo HDMI 2.0. Xiaomi ha invece scelto di non includere nella confezione un cavo DisplayPort 1.4, nonostante il monitor disponga di questa connessione; manca inoltre un jack audio da 3,5 mm.

Per il momento il nuovo Gaming Monitor G25i 2026 è stato ufficialmente lanciato in mercati come Giappone e Thailandia, mentre Xiaomi lo aveva già inserito nel proprio sito globale. L’azienda non ha ancora indicato un prezzo ufficiale per il mercato italiano, motivo per cui bisognerà attendere eventuali comunicazioni sulla disponibilità europea prima di poter valutare concretamente la sua convenienza nel nostro Paese.

In ogni caso, il nuovo monitor Xiaomi si presenta come una soluzione molto interessante per chi mette al primo posto la fluidità nei videogiochi, la combinazione tra 240 Hz, 1 ms e FreeSync Premium, unita a un prezzo di partenza particolarmente basso, potrebbe renderlo un’opzione interessante soprattutto per il gaming competitivo in Full Hd.