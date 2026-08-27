Da quando la linea LEGO Super Mario ha debuttato nel 2020, i fan si sono dovuti accontentare della figura interattiva di Mario con display e sensori integrati, pensata più per il gioco fisico che per la costruzione in scala. Quello che in tanti chiedevano da anni, delle vere minifigure proporzionate al resto dei set, è arrivato solo ora: LEGO ha svelato a Gamescom, a Colonia, otto nuovi set Super Mario e Mario Kart in scala minifigure, già comparsi sul sito ufficiale con l’etichetta “Disponibile a breve” in attesa dell’apertura dei preordini.

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Tre set dedicati a Mario Kart

La parte più attesa dell’annuncio riguarda Mario Kart, che per la prima volta nella storia della linea porta i kart della celebre serie in scala minifigure. Il più accessibile è Mario Kart, Corsa con Mario (72054), 84 pezzi a 14,99€, con Mario al volante del proprio kart rosso, guscio verde, guscio rosso e buccia di banana inclusi. Segue Mario Kart, Gara di Luigi e Bowser Junior (72056), 104 pezzi a 29,99€, che porta Luigi sul proprio kart turchese contro Bowser Junior sul quad arancione: è anche il primo set LEGO Super Mario pensato per un pubblico dai 4 anni in su, pensato per ampliare la platea dei costruttori più piccoli. Chiude il trio Mario Kart, Corsa ruggente di Bowser (72058), il più ambizioso dei tre con 409 pezzi a 59,99€: quattro kart in un solo set, con Toad sul buggy giallo, un Goomba su un piccolo kart rosso, una mucca su un veicolo arancione, e soprattutto Bowser sul proprio quad, in una minifigure che domina letteralmente la scena.

Cinque set tra location iconiche e nuovi personaggi

Il resto della gamma esplora ambientazioni e personaggi del franchise. Salto dal tubo di Mario (72052) è il set più economico e accessibile dell’intera linea, 61 pezzi a 9,99€, con Mario, il classico tubo verde e un Goomba da catapultare via con una leva. Avventure di Mario in spiaggia (72055) porta Mario in costume da bagno su un’onda in mattoncini, con chiosco a tema Cheep Cheep Beach, granchio e salvagente: 196 pezzi a 19,99€. Yoshi a casa di Mario (72057), 147 pezzi a 39,99€, ricostruisce la casa a due piani di Mario con tetto a cupola rossa e scivolo verde, ed è anche questo pensato per l’età 4+, con Yoshi finalmente reso in scala minifigure. Scontro tra Luigi fuoco e Koopa (72061), 241 pezzi a 29,99€, mette in scena Luigi nella variante fuoco contro una torre di guardia con Koopa. Il set di punta resta però Castello di Bowser con Mario fuoco (72060), 850 pezzi a 99,99€, con il castello a tutta altezza, la saracinesca abbassabile, le torri con tubi verdi, un Bowser meccanico gigante in cima, e minifigure di Mario fuoco, Peach, Bowser, un Koopa e un Goomba.

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Diversi degli elementi utilizzati, dai gusci di tartaruga con le fessure caratteristiche alla buccia di banana con la sua espressione buffa, sono stampi completamente nuovi progettati apposta per questa linea, un dettaglio che i fan più attenti ai pezzi custom apprezzeranno particolarmente rispetto ai set Super Mario precedenti.

Prezzo e disponibilità

Tutti e otto i set arriveranno il 1° gennaio 2027. I preordini non sono ancora attivi, ma i set risultano già visibili sul sito ufficiale LEGO con l’indicazione “Disponibile a breve”, segno che l’apertura dei preordini dovrebbe avvicinarsi mano a mano che si avvicina la data di gennaio. Acquistando tutti e tre i set Mario Kart insieme la spesa complessiva si ferma poco sopra i 100€, per un cast completo di piloti, kart e accessori di gara.