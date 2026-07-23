Altra novità LEGO in arrivo: dopo i set dedicati ai fan di X-Files e agli appassionati di Star Trek, la casa danese lancia qualcosa che farà felici i gamer nostalgici degli anni ’80 (e non solo). Stiamo parlando di LEGO Donkey Kong Arcade (#72051), nuovo set della linea Super Mario che ricrea l’azione di lancio e salto dei barili del classico e iconico videogioco arcade.
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LEGO lancia Donkey Kong Arcade, il nuovo set per i gamer anni ’80 (e non solo)
LEGO approfondisce il suo legame con Nintendo e lancia Donkey Kong Arcade, un nuovo set che farà sicuramente felici gli appassionati del celebre videogioco nato nel 1981. Quell’anno arrivò nelle sale giochi un cabinato destinato a fare la storia del gaming. L’obiettivo, più semplice a dirsi che a farsi, era quello di guidare il protagonista Jumpman su un livello composto da travi e scale, schivando i barili lanciati da un gorilla per arrivare a salvare una donzella (Lady).
Il set LEGO ricrea proprio l’originale cabinato arcade e rappresenta un divertente elemento d’arredo rétro per la sala hobby o l’ufficio. C’è di più, perché non parliamo di un set necessariamente statico, dato che permette di ricreare l’azione di lancio e salto dei barili del classico videogioco: si può tirare la leva per rilasciare un barile alla volta, come se fosse lanciato da Donkey Kong, spostare Jumpman con il joystick e premere il pulsante per farlo saltare sopra i barili. Nel video più in basso si può vedere come funziona.
LEGO Donkey Kong Arcade consente di fatto di ricreare in mattoncini un livello arcade del gioco, con Jumpman, Donkey Kong e Lady, impalcature, scale e martello, oltre a un meccanismo per far circolare i 21 barili in un ciclo continuo. Include 1367 pezzi e misura 39 cm di altezza, 27 cm di larghezza e 15 cm di profondità.
Il nuovo set è compatibile con le istruzioni 3D dell’app LEGO Builder, che semplificano la costruzione grazie alla possibilità di ruotare e zoomare gli elementi.
Prezzo e uscita del nuovo set LEGO
LEGO Donkey Kong Arcade è già disponibile all’acquisto in preordine al prezzo consigliato di 169,99 euro. Verrà spedito a partire dal 1° agosto 2026. Se siete interessati potete procedere seguendo il link qui in basso.
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