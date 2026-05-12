iRobot presenta la sua nuova gamma di robot aspirapolvere Roomba, composta da prodotti più compatti, più agili e ancora più intelligenti. La nota azienda promette una line-up ideale per destreggiarsi in spazi ridotti, mobili bassi e ambienti pieni di oggetti di uso quotidiano: secondo quanto riferito, i nuovi modelli sono frutto di una comprensione sempre più profonda del modo in cui le persone vivono oggi e di come la tecnologia per la pulizia debba adattarsi in modo naturale agli ambienti domestici.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Presentata la gamma Roomba 2026: i nuovi robot per la pulizia intelligente

Il mercato dei robot aspirapolvere vuole prodotti dal design accurato, ma al contempo intelligenti, agili e in grado di adattarsi a qualsiasi situazione. iRobot risponde con la sua nuova gamma di prodotti, alcuni dei quali hanno un volume complessivo fino al 25% inferiore rispetto alle generazioni precedenti.

Le dimensioni ridotte permettono ai nuovi robot di andare a pulire sotto a divani, letti e mobili, e di raggiungere spazi con 9 cm di altezza libera, promettendo al contempo potenza, prestazioni e navigazione di precisione. La nuova gamma introduce miglioramenti significativi in termini di performance e automazione, ed è composta da robot che garantiscono semplicità di integrazione nelle routine domestiche, affidabilità e adattabilità a diversi tipi di abitazione.

Roomba 115 guarda l’essenziale

Roomba 115 è il nuovo modello di ingresso della gamma 2026 ed è l’ideale per abitazioni di dimensioni contenute e per chi non ha enormi pretese: si concentra sull’essenziale e combina aspirazione affidabile e navigazione intelligente in un design compatto. Propone un’aspirazione fino a 15.000 Pa e ingombri ridotti, che gli permettono di avere la meglio su briciole, polvere e sporco anche nelle posizioni più complicate, dove la polvere tende ad accumularsi. Si tratta del nuovo punto di ingresso della famiglia iRobot ed è pensato per chi cerca un prodotto affidabile che richieda bassa manutenzione.

Previous Next Fullscreen

La nuova gamma Roomba Plus

Per le famiglie che devono gestire più stanze, più sporco e più attività quotidiane entra in gioco la gamma Roomba Plus, che vede l’arrivo dei nuovi modelli Roomba Plus 415, 515, 575, 615 e 675 Combo: combinano aspirazione e lavaggio in un unico ciclo, con una potenza di aspirazione fino a 20.000–30.000 Pa per affrontare anche peli di animali, sporco portato dall’esterno e ogni tipo di sporco quotidiano con il minor numero di passaggi possibile.

Anche in questo caso la parola d’ordine è compattezza: nonostante la maggiore potenza, mantengono un design compatto e agile, pensato per non avere problemi sotto i mobili e nei passaggi stretti. Nei modelli Roomba Plus 615 e 675 Combo la funzione di lavaggio risulta ancora più evoluta, grazie al rullo e alla funzione di pretrattamento delle macchie con getto d’acqua calda pressurizzato (pensato per ammorbidire lo sporco più ostinato). Il lavaggio fino a 60°C garantisce risultati più efficaci, migliorando al contempo l’igiene del panno. Non manca naturalmente il sistema anti-groviglio, fondamentale per ridurre la manutenzione ordinaria delle spazzole.

Nei modelli Roomba Plus 415 e 515 troviamo la tecnologia ClearView LiDAR, che promette una mappatura rapida e precisa dell’ambiente e una copertura efficiente da una stanza all’altra. Nei modelli Roomba Plus 575, 615 e 675 Combo trova spazio la tecnologia ClearView Pro LiDAR, che abbinata al riconoscimento degli oggetti basato sull’intelligenza artificiale permette al robot di muoversi senza problemi intorno agli ostacoli sul pavimento, come cavi, scarpe o altri oggetti.

La gamma Roomba Plus è progettata per ridurre al minimo l’intervento da parte dell’utente: grazie alle opzioni con dock AutoWash, che svuota il contenitore dello sporco, lava i componenti e asciuga con aria calda panni e rulli per il lavaggio, diventa una scelta ideale per le case più dinamiche e per una pulizia senza fatica.

Previous Next Fullscreen

Roomba Max

Chi vuole ancora di più può guardare ai nuovi robot della serie Roomba Max, ossia i più avanzati della gamma iRobot. Roomba Max 715 e 775 offrono fino a 30.000 Pa di potenza di aspirazione, abbinata a un lavaggio a rullo (nel modello 775) evoluto e a una maggiore efficacia nella pulizia dei tappeti. Le spazzole migliorano la raccolta dei peli degli animali su diverse superfici, mentre la filtrazione potenziata, il lavaggio mirato delle aree più sporche, i sacchetti anti-odore e le funzioni igieniche di gestione dello sporco contribuiscono a una pulizia ancora più fresca e completa.

I robot della serie Max offrono profili sottili e una navigazione ancora più intelligente, oltre alle basi dock AutoWash per la gestione dello svuotamento dello sporco, il lavaggio del rullo con acqua calda e un’asciugatura rapida ad aria calda. L’esperienza di pulizia resta discreta e automatizzata, ed è pensata per mantenere i pavimenti puliti anche nelle case più complesse da pulire e con poco tempo a disposizione.

Prezzi e disponibilità dei nuovi robot iRobot

La nuova gamma Roomba di iRobot sarà disponibile all’acquisto in Italia nella seconda metà dell’anno, a partire da un prezzo consigliato di 249 euro (corrispondente probabilmente al Roomba 115). L’azienda rilascerà tempistiche precise e prezzi dettagliati nei prossimi mesi.

Spunta TuttoTech.net come fonte preferita su Google