Questa mattina ha preso ufficialmente il via IFA 2026, una delle più grandi e storiche fiere internazionali al mondo dedicate all’elettronica di consumo e agli elettrodomestici, ed ECOVACS, leader globale nel segmento dei robot per la cura della casa, non poteva di certo mancare all’appuntamento.

In quel di Berlino, il colosso cinese ha presentato ufficialmente le novità del proprio catalogo che si amplia su tutta la linea: abbiamo svariati robot aspirapolvere della famiglia DEEBOT, un robot lavavetri della famiglia WINBOT e nuove soluzioni per la cura degli esterni delle famiglie ULTRAMARINE e GOAT. Scopriamo tutti i dettagli.

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ECOVACS ha presentato novità su tutta la linea a IFA 2026

Come anticipato in apertura, ECOVACS è presente a Berlino per IFA 2026 e, forte del riconoscimento come brand numero un al mondo nella robotica domestica conferitogli da Forbes China, ha colto l’occasione per ampliare ulteriormente il proprio catalogo con soluzioni innovative e smart per la cura della casa, sia negli spazi esterni che negli spazi interni, che puntano a rendere la vita quotidiana più semplice.

Tra le novità, che analizzeremo nel dettaglio di seguito, abbiamo i robot aspirapolvere e lavapavimenti DEEBOT X12S, X11S, T90 MAX, T90S e MINI 2, il robot per la pulizia di vetri e finestre WINBOT W2S PRO, alcuni robot per la pulizia delle piscine della famiglia ULTRAMARINE L1 e alcuni robot per la cura di prato e giardino della gamma GOAT.

“Il futuro della robotica domestica non è semplicemente offrire nuove soluzioni, ma rendere la vita quotidiana più semplice, lasciando alle persone più tempo per ciò che conta davvero. Facendo leva su circa l’80% delle nostre tecnologie di base e adattando il restante 20% alle esigenze specifiche di ogni ambiente, possiamo portare la robotica dai pavimenti e dalle finestre fino alla cura del prato e alla pulizia delle piscine. Il nostro obiettivo è continuare a rendere la robotica sempre più intelligente, autonoma e accessibile, portando soluzioni capaci di creare valore concreto nella vita quotidiana di un numero crescente di persone.” David Qian

CEO di ECOVACS ROBOTICS

DEEBOT X12S e DEEBOT X11S

Partiamo dai modelli di punta che ECOVACS ha appena presentato a IFA 2026, ovvero i robot aspirapolvere e lavapavimenti che compongono la famiglia ECOVACS DEEBOT X12S che arriva con i due modelli X12S PRO OMNI e X12S OMNICYCLONE (disponibile anche nella variante accessoriata Care Kit).

Il team di sviluppo ha ripensato interamente la dinamica di lavaggio e introdotto la tecnologia OZMO ROLLER 3.0: abbiamo un rullo attivo da 27 cm che massimizza la superficie di contatto con il pavimento. Durante la pulizia entra in gioco un sistema di lavaggio pressurizzato che si preoccupa di lavare il rullo per fare in modo che sia costantemente pulito.

Per eliminare il problema degli angoli scoperti c’è poi il sistema TruEdge 3.0 Extreme che estende l’azione pulente fino al limite di battiscopa e pareti, mentre la funzione FocusJet agisce come un pre-trattamento intelligente, spruzzando acqua in modo mirato sulle macchie secche prima del passaggio del rullo.

La tecnologia BLAST permette al robot di sprigionare una potenza di aspirazione pari a 27.000 Pa (con una portata di 27 litri al secondo) grazie a un motore da 53 AW. A gestire la potenza abbiamo il sistema ZeroTangle 4.0 che impedisce a capelli e peli di animali di ostruire la spazzola principale e riduce al minimo la necessità di interventi di manutenzione.

Il cervello del robot è potenziato dall’intelligenza artificiale e può vantare il sistema AIVI 3D 4.0 (si preoccupa di rendere precisa la navigazione) e AGENT YIKO 3.0 (si pone come assistente avanzato per la pianificazione autonoma delle pulizie in base alle abitudini domestici). Grazie al sistema TruePass (un sistema adattivo a quattro ruote motrici), il robot può superare dislivelli e ostacoli, anche complessi.

Sul modello OMNICYCLONE gioca un ruolo fondamentale la stazione OMNICYCLONE All-in-One che introduce la tecnologia PureCyclone 2.0, un sistema di svuotamento ciclonico automatico senza sacchetto che elimina la dipendenza dai sacchetti monouso. Le stazioni base di entrambi i modelli, invece, godono della pulizia automatica, del riscaldamento programmato del serbatoio dell’acqua sporca (per prevenire cattivi odori) e del sistema PowerBoost Plus (ricarica il 13% della batteria in soli tre minuti).

Oltre ai modelli della gamma DEEBOT X12S, ECOVACS ha introdotto anche la famiglia DEEBOT X11S che combina prestazioni elevate (per aspirazione e lavaggio) con tecnologie avanzate (per pulizia autonoma ed efficace). Non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito.

DEEBOT T90 MAX

La nuova famiglia ECOVACS DEEBOT T90 MAX si colloca un gradino più in basso ma promette di coniugare prestazioni di livello professionale e tecnologie avanzate per una pulizia completa a un costo decisamente più contenuto rispetto ai modelli della gamma DEEBOT X.

Composta dai modelli T90 MAX OMNI, T90 MAX PRO OMNI e T90 MAX PRO OMNI Care Kit, la serie è in grado di pulire efficacemente i pavimenti e di garantire una maggiore copertura lungo bordi e battiscopa grazie alle tecnologie OZMO Roller 3.0 e TruEdge 3.0.

Tra il modello MAX OMNI e il modello MAX PRO OMNI cambia la potenza di aspirazione: 30.000 Pa per il primo, 40.000 Pa per il secondo; in entrambi i casi abbiamo le tecnologie ZeroTangle 4.0 e BLAST che permettono ai robot di rimuovere rapidamente la polvere, i capelli e i peli senza rischio di grovigli.

Un altro punto di forza di questa famiglia risiede nei sistemi di navigazione e riconoscimento degli ostacoli, potenziati da sensori LiDAR dToF e dalla tecnologia TrueDetect 3D, che permettono al robot di muoversi con precisione in qualsiasi ambiente, anche complesso.

A chiudere il pacchetto sull’intera famiglia troviamo la stazione OMNI All-in-One, pensata per automatizzare le principali operazioni di manutenzione quali scarico della polvere e lavaggio dei moci, permettendo agli utenti di riprendersi il loro tempo.

DEEBOT T90S

Subito sotto troviamo poi la nuova famiglia ECOVACS DEEBOT T90S che combina elevate prestazioni di pulizia a tecnologie intelligenti, ponendosi come la scelta giusta per coloro che cercano un’esperienza efficace e confortevole nel quotidiano.

La famiglia si articola su tre modelli, T90S OMNI, T90S PRO OMNI e T90S PRO OMNI Care Kit, e integra le tecnologie OZMO ROLLER 3.0 e TruEdge 3.0 per massimizzare le performance di lavaggio e la copertura (anche su bordi e battiscopa).

Abbiamo poi la spazzola anti-groviglio ZeroTangle 4.0 e il sistema BLAST che in combinata riducono al minimo i grovigli e garantiscono una aspirazione potente, e il sistema Fresh Flow che si preoccupa di mantenere pulito il rullo durante il lavaggio.

La serie DEEBOT T90S è realizzata con molta attenzione sul comfort acustico ed è in grado di ridurre la rumorosità fino a 3 dBA durante la raccolta della polvere e fino a 5 dBA durante l’aspirazione, senza rinunciare alle performance.

A chiudere il pacchetto troviamo la tecnologia AGENT YIKO (migliora la gestione delle pulizie nelle case con animali domestici) e la funzione PowerBoost (una ricarica rapida che permette di recuperare il 10% di carica in tre minuti durante le pause dedicate alla pulizia del mocio).

DEEBOT MINI 2

L’ultimo robot aspirapolvere e lavapavimenti appena presentato da ECOVACS è DEEBOT MINI 2, una soluzione che concentra tanta tecnologia in un corpo ultracompatto (28,6 cm di diametro) ed è pensata specificatamente per gli appartamenti di dimensioni più contenute.

Tra le specifiche principali rientrano una potenza di aspirazione da 10.000 Pa, la spazzola anti-groviglio ZeroTangle 4.0 e il sistema di lavaggio OZMO TURBO 2.0 con doppio mocio rotante ad alta pressione che si solleva automaticamente quando il robot rileva la presenza di un tappeto.

La stazione OMNI mini, anch’essa ultra-compatta (occupa 0,13 m²), integra funzioni avanzate come svuotamento e lavaggio automatici, asciugatura ad aria calda e autopulizia. Questo robot è perfetto anche per le case con animali domestici: può infatti contare su strategie di pulizia specifiche e un gestore video che consente di monitorare gli animali domestici quando l’utente è fuori casa.

WINBOT W2S PRO

C’è spazio anche per una novità utile per la pulizia delle superfici vetrate che, a detta di ECOVACS, diventa completamente automatizzata grazie ai nuovi WINBOT W2S PRO e WINBOT W2S PRO OMNI.

Entrambi i modelli sono caratterizzati dalla tecnologia TruEdge 2.0 che consente loro di pulire con precisione millimetrica angoli, bordi e infissi delle finestre, mentre il sistema di navigazione WIN-SLAM 4.0 si preoccupa di adattare il tragitto da seguire in tempo reale in base al formato della finestra. Abbiamo poi un sistema di nebulizzazione a tre ugelli e ampio raggio, pensato per ammorbidire lo sporco prima del passaggio del panno in microfibra.

La variante OMNI include poi un serbatoio dell’acqua da 120 ml che, con un singolo pieno, consente di pulire una superficie vetrata da 75 m². Inoltre, la stazione OMNI funge da centro di controllo, ricarica e stoccaggio, e integra una batteria che offre 110 minuti di pulizia senza cavo.

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Le novità di ECOVACS per la cura degli spazi esterni

Chiudiamo la rassegna delle novità targate ECOVACS a IFA 2026 con le nuove aggiunte alle famiglie di prodotti per la cura degli spazi esterni, ovvero ULTRAMARINE e GOAT, arricchite di nuovi modelli per tutte le esigenze.

Per la cura delle piscine arrivano i nuovi ULTRAMARINE L1, che si distingue per un sistema di mappatura 3D subacquea basato su sensori LiDAR che è in grado di rilevare la forma della piscina e pianificare la pulizia; esso è in grado di sfruttare l’IA per individuare i punti in cui si accumula lo sporco per concentrare là l’azione pulente. Sono stati poi anticipati anche i modelli ULTRAMARINE L1 Pro e ULTRAMARINE P3.

Per la cura di prato e giardino abbiamo i nuovi robot tagliaerba della gamma GOAT pensati per coprire aree verdi di qualsiasi dimensione e morfologia: i nuovi esponenti, GOAT T1000 4WD, GOAT T1600 4WD PRO, GOAT XT10000 4WD PRO e GOAT O600 LiDAR sono tutti dotati di trazione integrale per muoversi agevolmente sia su terreni ostici che con pendenze pronunciate.

Disponibilità e prezzi di queste novità ECOVACS

Di seguito riportiamo le informazioni relative a disponibilità e prezzi per le novità che ECOVACS ha annunciato in occasione di IFA 2026.

La famiglia ECOVACS DEEBOT X12S sarà disponibile in Italia a partire dal 9 settembre 2026 DEEBOT X12S OmniCyclone al prezzo di 1.299 euro DEEBOT X12S PRO OMNI al prezzo di 1.099 euro

sarà disponibile in Italia a partire dal 9 settembre 2026 ECOVACS DEEBOT X11S Pro sarà disponibile dal 9 settembre 2026 da MediaWorld ma non abbiamo il prezzo ufficiale

sarà disponibile dal 9 settembre 2026 da MediaWorld ma non abbiamo il prezzo ufficiale La famiglia ECOVACS DEEBOT T90 MAX sarà disponibile in Italia a partire dal 9 settembre 2026 DEEBOT T90 MAX PRO OMNI al prezzo di 599 euro DEEBOT T90 MAX OMNI al prezzo di 499 euro

sarà disponibile in Italia a partire dal 9 settembre 2026 La famiglia ECOVACS DEEBOT T90S sarà disponibile in Italia a partire dal 24 settembre 2026 DEEBOT T90S PRO OMNI al prezzo di 799 euro DEEBOT T90S OMNI al prezzo di 699 euro

sarà disponibile in Italia a partire dal 24 settembre 2026 ECOVACS DEEBOT MINI 2 sarà disponibile in Italia a partire dal 9 settembre 2026 al prezzo di 399 euro

sarà disponibile in Italia a partire dal 9 settembre 2026 al prezzo di La famiglia ECOVACS WINBOT W2S è già disponibile all’acquisto in Italia WINBOT W2S PRO OMNI al prezzo di 599 euro WINBOT W2S PRO al prezzo di 499 euro Acquista su Amazon Acquista sul sito ufficiale

è già disponibile all’acquisto in Italia Per le novità delle gamme ECOVACS ULTRAMARINE e GOAT non sono state diffuse informazioni su disponibilità e prezzi per il mercato italiano.