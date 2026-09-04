SwitchBot ha presentato a IFA 2026, a Berlino, due nuovi prodotti che ampliano da direzioni opposte il proprio ecosistema smart home: AI MindClip, un assistente IA indossabile pensato per catturare idee e promemoria, e Lock Ultra Max Vision Pro Combo, una soluzione completa di retrofit per la sicurezza domestica europea.

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AI MindClip, un assistente IA da indossare tutto il giorno

AI MindClip è un assistente IA indossabile a clip, leggero, alimentato da Qwen, pensato per il lavoro, la famiglia, lo studio e la vita quotidiana. Trasforma conversazioni, idee, promesse e cose da fare in riepiloghi, promemoria, memorie ricercabili e azioni successive, dal promemoria del partner al volo, all’appunto preso al ritiro scuola, fino alla richiesta dell’ultimo minuto di un cliente o a un’idea avuta durante il tragitto in auto.

Con un peso di appena 16,8 grammi, il dispositivo può essere agganciato a colletto, maglietta, giacca o tracolla della borsa, restando comodo da indossare tutto il giorno senza cambiare le proprie abitudini. Offre oltre 20 ore di registrazione continua, 64GB di memoria locale e un raggio di ripresa ravvicinato di 3 metri, coprendo giornate lavorative lunghe, routine familiari intense e momenti di ispirazione spontanea in sale riunioni, bar, studi medici, aule e ambienti quotidiani. Supporta inoltre riconoscimento del parlante, separazione dei parlanti e riconoscimento dell’impronta vocale, utile per distinguere chi ha detto cosa nelle conversazioni con più persone coinvolte.

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Attingendo alle capacità IA di ChatGPT, Gemini e Claude Opus, AI MindClip organizza le conversazioni registrate in informazioni ricercabili e attuabili. In carica, il dispositivo può trasferire automaticamente le registrazioni e aiutare a organizzarle in trascrizioni, riepiloghi, punti chiave e note strutturate. Nell’app dedicata, i momenti catturati vengono organizzati in Timeline, Priorità, Memoria Giornaliera, Riepilogo Settimanale e Panoramica To-Do, con attività generate dall’IA suddivise per categorie come Lavoro, Personale, Interessi e Vacanze. Le attività possono essere sincronizzate con Apple Calendar, Google Calendar e Reminders, e chi utilizza gli stessi calendari può consultare i to-do riepilogati da AI MindClip anche sul dashboard E-Ink di SwitchBot.

Con la funzione Ask AI, è possibile cercare tra le conversazioni passate usando il linguaggio naturale, per recuperare cosa era stato promesso, quale follow-up era stato menzionato o cosa aveva chiesto di gestire un collega. Grazie al supporto per SwitchBot OpenAPI CLI, le trascrizioni possono inoltre essere utilizzate come fonte di contesto per agenti IA come Codex, Claude Code, OpenClaw e Hermes Agent. Sul fronte privacy, l’utente può avviare, mettere in pausa o interrompere la registrazione dal dispositivo o dall’app, con lo stato di registrazione sempre visibile tramite un indicatore luminoso lampeggiante; il dispositivo ha superato le certificazioni EN18031, ISO 27001 e ISO 27701, e supporta pairing e trasferimento file crittografati oltre alla crittografia end-to-end.

Lock Ultra Max Vision Pro Combo, ingresso smart senza modifiche alla porta

Lock Ultra Max Vision Pro Combo è una soluzione completa di retrofit per l’ingresso smart pensata per le case europee, che combina la nuova SwitchBot Lock Ultra Max, il tastierino Keypad Vision Pro e l’Hub Mini Matter Enabled. Pensato per permettere alle famiglie di mantenere il proprio cilindro esistente pur rinnovando l’intera esperienza alla porta, il combo unisce prestazioni più rapide, fino a 19 metodi di sblocco, alimentazione di backup a più livelli, protezione biometrica locale, consapevolezza dello stato in tempo reale e connettività Matter.

Al cuore del sistema, Lock Ultra Max aggiorna una serratura esistente dall’interno, senza dover sostituire il cilindro o modificare la porta. Il motore brushless UltraDrive raggiunge i 160 rpm, pari a 3,2 volte la velocità di rotazione del precedente Lock Ultra, con la Modalità Max capace di completare lo sblocco in appena 1,1 secondi e oltre 9 kg di forza di torsione. È possibile scegliere tra Modalità Max per una risposta più immediata o Modalità Silenziosa per uno sblocco più discreto durante arrivi notturni o situazioni di convivenza condivisa. Il design combina un corpo in lega di alluminio con dettagli in acciaio inossidabile elettrolucidato e il Fluted Light Design proprietario di SwitchBot, per un aspetto più integrato alla porta.

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Keypad Vision Pro espande il sistema con riconoscimento facciale 3D, riconoscimento contactless delle vene del palmo, impronta digitale, codici e accesso tramite scheda NFC. Complessivamente, il sistema mette a disposizione fino a 19 metodi di sblocco, inclusi app SwitchBot, telecomando, controllo vocale, accesso da smartwatch, widget, condivisione familiare, sblocco automatico via geofencing, chiave fisica e telecomando SwitchBot. Per lo sblocco a mani libere, Keypad Vision Pro proietta oltre 30.000 punti a infrarossi per creare una mappa 3D del volto a livello millimetrico, completando il riconoscimento in meno di un secondo in condizioni di laboratorio, con resistenza ai tentativi di spoofing tramite foto o video e funzionamento anche in scarsa illuminazione. Il riconoscimento delle vene del palmo, tramite sensori a infrarossi vicini, offre un’ulteriore opzione biometrica per bambini, familiari anziani o chiunque abbia difficoltà con le impronte digitali per dita secche, consumate, bagnate o sporche.

Sul fronte energetico, il sistema si affida a tre livelli di alimentazione: una batteria principale ricaricabile da 4.200 mAh che garantisce fino a 9 mesi di utilizzo tipico, una batteria di backup indipendente CR123A per circa 500 operazioni di sblocco quando la principale viene rimossa per la ricarica o si esaurisce, e la funzione Micro-Power Unlock, che raccoglie energia residua per circa 30 secondi offrendo fino a 5 sblocchi di emergenza anche a batteria scarica. Keypad Vision Pro integra a sua volta una batteria da 5.000 mAh pensata per durare fino a 12 mesi con una singola carica. La crittografia AES-128 protegge le comunicazioni di accesso, mentre i dati biometrici di volto, palmo e impronta vengono elaborati e conservati localmente sul dispositivo, senza essere resi disponibili a piattaforme smart home di terze parti.

Il sistema è pensato per supportare il 99% delle serrature europee, inclusi cilindri profilo UE, cilindri a pomolo, cilindri tondi svizzeri e cilindri ovali britannici, con adattatori aggiuntivi disponibili per le installazioni meno comuni. L’Hub Mini Matter Enabled incluso nel combo aggiunge il controllo remoto tramite app senza bisogno di acquistare un hub separato, oltre a portare la serratura all’interno di ecosistemi smart home compatibili tramite Matter over Bridge, tra cui Apple Home e Home Assistant. Chi acquista il combo durante il periodo di lancio riceverà inoltre Max Service senza costi aggiuntivi, che aggiunge un anno di garanzia extra con supporto per resi e sostituzioni rapide.

Prezzo e disponibilità

SwitchBot AI MindClip è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale SwitchBot al prezzo di 119,99 euro. Il dispositivo include 300 minuti mensili gratuiti di trascrizione e servizio IA, con piani di abbonamento Pro e Unlimited disponibili a pagamento per chi necessita di un utilizzo più esteso.

SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo è invece disponibile in preordine dal 3 settembre sullo store ufficialer SwitchBot al prezzo di 339,99€.