Un driver da 12,4mm con rivestimento in titanio che di solito si trova su prodotti a doppio o triplo del prezzo, autonomia che tocca le 48 ore complessive e una certificazione IP55 contro polvere e schizzi d’acqua. OPPO Enco Buds3 in colorazione Bianca mette sul piatto specifiche che raramente si vedono sotto i 40€, e ora il prezzo scende drasticamente su Amazon. La particolarità? Una funzione di AI Translation che difficilmente si trova in auricolari di questa fascia. Vediamo come questi auricolari true wireless riescono a convincere anche i più esigenti, e a quale cifra sono attualmente proposti.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Oppo enco buds3, il driver da 12,4mm che fa la differenza

Il cuore di questi auricolari è un driver dinamico da 12,4mm con rivestimento in titanio, capace di una sensibilità di 123 ± 2.0dB@1KHz e una risposta in frequenza che copre l’intero spettro udibile da 20Hz a 20KHz. Si tratta di una dimensione generosa per prodotti entry-level, e si traduce in bassi più profondi e corposi rispetto alla media della categoria. A completare l’esperienza sonora c’è la tecnologia OPPO Alive Audio, pensata per garantire un’immersione audio tridimensionale.

Sul fronte connettività, OPPO Enco Buds3 sfrutta Bluetooth 5.4 con codec AAC/SBC e una portata di circa 10 metri. Per chi ama il gaming casual è disponibile una modalità a bassa latenza di soli 47ms, ideale per sincronizzare audio e video senza sfasamenti percettibili durante le partite. Se cerchi altri auricolari e cuffie gaming, trovi una selezione completa sul nostro sito.

L’autonomia è uno dei punti di forza principali: secondo i dati ufficiali OPPO, batteria degli auricolari e custodia insieme garantiscono fino a 48 ore di riproduzione, con 9,5 ore di ascolto continuo per singolo auricolare. La capacità è di 43mAh per auricolare e 530mAh per la custodia, con una ricarica rapida da 10 minuti in grado di restituire fino a 3 ore aggiuntive di autonomia. Le fonti retail italiane riportano un dato leggermente differente, pari a 42 ore complessive, probabilmente legato a differenze regionali di configurazione.

Da segnalare anche:

Certificazione IP55 per resistenza a polvere e schizzi d’acqua (esclusa la custodia)

per resistenza a polvere e schizzi d’acqua (esclusa la custodia) Ricarica USB Type-C con tempi di 60 minuti per gli auricolari e 80 per l’intero set

con tempi di 60 minuti per gli auricolari e 80 per l’intero set Funzione AI Translation per traduzioni assistite in tempo reale

per traduzioni assistite in tempo reale Compatibilità cross-piattaforma completa con Android e iOS

Il design half in-ear ultraleggero e la finitura liscia della colorazione Bianca (Snow White) contribuiscono a un’estetica sobria e adatta a un pubblico trasversale, mentre l’assenza di cancellazione attiva del rumore (ANC) resta l’unico compromesso rispetto a modelli superiori come il fratello maggiore Enco Buds3 Pro. Per orientarti nella scelta, consulta anche la nostra guida alle migliori cuffie Bluetooth.

Sconto del 50% su Oppo Enco buds3, occasione da non perdere

Il prezzo di listino di OPPO Enco Buds3 è fissato a 39,9€, ma su Amazon l’offerta attuale porta il costo a soli 19,99€, con un risparmio effettivo del 50% pari a circa 20€. Si tratta di una cifra che si allinea al minimo storico già registrato in precedenti promozioni, rendendo questo il momento più conveniente per l’acquisto. Se vuoi scoprire come funzionano gli sconti nascosti su Amazon, abbiamo una guida dedicata.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con disponibilità immediata e consegna rapida per gli utenti Prime. Va segnalato che le scorte per offerte di questo tipo tendono a esaurirsi velocemente, complice anche la popolarità del prodotto sulle principali piattaforme di comparazione prezzi come idealo.it e trovaprezzi.it.

Per non perdere occasioni simili in tempo reale, è possibile iscriversi al canale Telegram PrezziTech dedicato alle migliori offerte tecnologiche, oppure a ErroriBomba per scovare errori di prezzo e sconti straordinari su qualsiasi categoria di prodotto.