John Ternus è ufficialmente il nuovo amministratore delegato di Apple, subentrato a Tim Cook che passa al ruolo di Executive Chair. Il 1° settembre 2026 segna una svolta storica per Apple: per la prima volta dopo oltre un decennio, il timone passa a un volto nuovo. John Ternus, ex Senior Vice President dell’Hardware Engineering, ha inviato il suo primo memo ai dipendenti, un messaggio che unisce gratitudine, entusiasmo e una chiara visione del futuro.

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Il memo di Ternus ai dipendenti

Nel testo ottenuto da MacRumors (e riportato anche da Bloomberg), Ternus scrive con tono diretto e personale:

“Oggi, nel mio primo giorno da CEO, volevo solo inviarvi un breve messaggio per ringraziarvi per gli auguri. Voglio anche estendere il mio profondo apprezzamento a Tim per aver condiviso così tanta della sua conoscenza ed esperienza durante questa transizione, e ancor di più per tutto ciò che ha contribuito ad Apple negli anni. Siamo molto fortunati ad aver avuto un CEO che ha guidato con i suoi valori e con tale dignità e umanità e sono così grato che sarà il nostro executive chairman. Sono onorato di entrare in questo ruolo in quella che è davvero la più grande azienda del mondo, e sono entusiasta di tutto ciò che abbiamo in serbo. La prossima settimana abbiamo un grande lancio che sarà fenomenale. Grazie per tutto ciò che avete fatto per renderlo possibile.”

Ternus sottolinea l’importanza del lavoro di squadra e guarda già oltre il prossimo evento: “Sono altrettanto entusiasta per ciò che verrà dopo, inclusi gli incredibili prodotti già in lavorazione e quelli che non abbiamo ancora immaginato, che sogneremo e creeremo insieme. Non c’è squadra al mondo con cui preferirei costruire il futuro.”

Un background tecnico al comando

John Ternus, 51 anni, è un veterano Apple: entrato nel 2001 nel team di product design, è stato promosso Vice President of Hardware Engineering nel 2013 e Senior Vice President nel 2021. Il suo profilo è quindi fortemente legato al prodotto, a differenza di Tim Cook che proveniva dalle operazioni. Sotto Cook Apple è passata da un valore di 350 miliardi a oltre 4.000 miliardi di dollari, un’eredità pesante, ma Ternus conosce bene la roadmap hardware, in gran parte costruita da lui stesso.

La transizione era stata annunciata ufficialmente già ad aprile 2026, con l’approvazione unanime del Consiglio di Amministrazione al termine di un lungo processo di pianificazione della successione. Cook stesso aveva dichiarato ai dipendenti di provare “enorme conforto” nel lasciare la guida a “qualcuno di brillante, meraviglioso e capace come John”.

Naturalmente, il cambio al vertice ha innescato una ristrutturazione del leadership team. Johny Srouji, figura chiave nello sviluppo di Apple Silicon, è stato promosso a Chief Hardware Officer già ad aprile, prendendo le redini del team di Hardware Engineering che Ternus lasciava. La VP Laura Legros, braccio destro di Ternus, è tornata in Apple dopo un breve periodo di pensionamento, mentre il team di product design è stato ristrutturato.

Anche Phil Schiller ha ridimensionato il suo ruolo nell’App Store e negli eventi Apple, restando come Apple Fellow. Arthur Levinson, presidente non esecutivo per 15 anni, diventa Lead Independent Director dal 1° settembre.

Il futuro di Apple: prodotti in arrivo

L’occasione per il debutto pubblico di Ternus sarà l’evento del 9 settembre, battezzato “Surprise and Shine”. Qui Apple presenterà la nuova generazione di iPhone, Apple Watch, AirPods e altro, insieme alle date di rilascio di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27 e tvOS 27. Ma il piatto forte potrebbe essere iPhone Ultra, il primo iPhone pieghevole, un dispositivo che segnerebbe una nuova era per l’azienda.

Guardando più avanti, la roadmap hardware di cui Ternus è stato artefice include AirPods con fotocamere, occhiali intelligenti, un dispositivo robotizzato da tavolo per la casa e un MacBook con schermo touch. Non mancheranno novità nel settore della smart home. Ternus conosce ogni dettaglio di questi progetti e il suo memo lascia intendere che la macchina dell’innovazione non si ferma un istante.