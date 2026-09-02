Dell Technologies sceglie la vetrina di IFA 2026 per rinnovare la propria offerta hardware con diverse novità rivolte a pubblici molto diversi. In prima linea c’è il brand gaming Alienware, che amplia la propria gamma di monitor OLED con due modelli pensati per esigenze diametralmente opposte: il nuovo Alienware 32 4K OLED AW3226Q, dedicato a chi cerca qualità dell’immagine e versatilità, e l’Alienware 25 560Hz QD-OLED AW2527HX, sviluppato per il gaming competitivo.

Accanto alle novità per il PC gaming arriva anche Dell 14S, un nuovo notebook Windows pensato soprattutto per studenti, universitari e per l’utilizzo quotidiano, che punta su portabilità, autonomia elevatissima e design curato. Analizziamoli un attimo insieme, considerando che al momento ancora non abbiamo i prezzi definitivi per tutti i prodotti annunciati.

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Alienware AW3226Q debutta a IFA: OLED 4K da 32 pollici a 165 Hz

Il protagonista della nuova proposta Alienware è senza dubbio il nuovo AW3226Q, un monitor gaming con pannello OLED Tandem RGB Stripe da 32 pollici, piatto e con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). La tecnologia utilizzata rappresenta uno degli elementi più interessanti del nuovo modello; l’architettura RGB Stripe Tandem OLED combina uno strato emissivo tandem a quattro livelli con una disposizione RGB dei subpixel, con l’obiettivo di migliorare luminosità, volume colore e leggibilità del testo mantenendo i vantaggi tipici dell’OLED, come il contrasto elevatissimo e i tempi di risposta molto ridotti.

Alienware dichiara una luminosità di picco HDR fino a 1.000 nit, un rapporto di contrasto “infinito” e la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400, oltre al supporto Dolby Vision. Il pannello copre inoltre il 99% dello spazio colore DCI-P3 ed è calibrato di fabbrica con una precisione Delta E inferiore a 2; si tratta quindi di un prodotto pensato non soltanto per il gaming, ma anche per chi utilizza il PC quotidianamente e vuole un display OLED di fascia alta.

Sul fronte delle prestazioni, Alienware AW3226Q raggiunge una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta dichiarato di appena 0,03 ms GtG; sono presenti inoltre la compatibilità con NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro e VESA AdaptiveSync. La dotazione comprende inoltre due HDMI 2.1 con FRL, DisplayPort 1.4 e porte USB-A e USB-C downstream a 5 Gbps, con la porta USB-C capace di fornire fino a 15 W di alimentazione.

Il formato 16:9 e il supporto HDMI 2.1 rendono il monitor particolarmente interessante anche per l’utilizzo con le console di ultima generazione, per le quali è possibile sfruttare la risoluzione 4K alla frequenza di aggiornamento massima supportata. Alienware ha inoltre previsto un sistema proprietario per contrastare il fenomeno del burn-in OLED; l’algoritmo monitora il pannello e interviene per ridurre il rischio di ritenzione dell’immagine. Segnaliamo in coda che il produttore offre tre anni di garanzia sul pannello, inclusa la copertura contro il burn-in.

Caratteristiche principali Alienware AW3226Q

Pannello OLED Tandem RGB Stripe da 32 pollici

Risoluzione 4K 3840 x 2160 pixel

Formato 16:9 (flat)

Frequenza di aggiornamento 165 Hz

Tempo di risposta 0,03 ms GtG

Luminosità di picco 1.000 nit

Copertura 99% DCI-P3

Delta E <2

VESA DisplayHDR True Black 400

Dolby Vision

NVIDIA G-SYNC Compatible

AMD FreeSync Premium Pro

2× HDMI 2.1 FRL

DisplayPort 1.4

USB-A e USB-C

Garanzia di 3 anni con copertura burn-in

Alienware AW2527HX: 560Hz e QD-OLED per il gaming competitivo

Se l’AW3226Q punta sulla qualità dell’immagine, il nuovo Alienware 25 560Hz QD-OLED AW2527HX segue una filosofia completamente diversa. Il monitor è stato progettato per i giocatori di FPS competitivi e professionisti degli e-sport, con la collaborazione diretta dei giocatori di Team Liquid durante lo sviluppo; l’obiettivo della azienda è quello di combinare la velocità tipica dei monitor dedicati al gaming competitivo con i vantaggi della tecnologia OLED.

Il pannello QD-OLED da 24,5 pollici opera alla risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel e raggiunge una frequenza di aggiornamento nativa di ben 560 Hz, il valore più elevato mai proposto da Alienware. Anche in questo caso il tempo di risposta dichiarato è di 0,03 ms grigio-grigio. A completare la dotazione c’è una connessione DisplayPort 2.1 UHBR13.5, progettata per garantire l’intera larghezza di banda senza ricorrere alla DSC, riducendo così gli elementi che possono introdurre latenza nella catena tra input e visualizzazione.

La tecnologia QD-OLED permette inoltre di ottenere neri profondi e contrasto infinito, con certificazione VESA DisplayHDR True Black 600; Alienware dichiara inoltre una luminosità di picco fino a 1.500 nit. Il pannello è ricoperto da una finitura opaca AGLR (Anti-Glare Low Reflection), pensata per limitare i riflessi anche negli ambienti fortemente illuminati, come quelli utilizzati durante i tornei.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla gestione del burn-in. Il monitor integra uno strato in grafite per favorire la dissipazione del calore e un algoritmo basato sull’Intelligenza Artificiale che interviene a livello dei singoli pixel; da segnalare che sono inoltre presenti funzioni come pixel shift e pixel refresh.

Anche AW2527HX beneficia di una garanzia di tre anni con copertura del burn-in OLED; Alienware ha poi lavorato sull’ergonomia e sulla praticità per le competizioni con uno stand telescopico che permette di regolare il monitor anche con angolazioni più estreme; a questa si abbinano gli indicatori per altezza e rotazione che consentono di replicare la stessa configurazione in occasione di LAN party e tornei.

Non manca un pulsante dedicato agli e-sport che permette di passare rapidamente dai formati 4:3 e 3:2, oltre a un gancio per le cuffie integrato nella parte posteriore. L’Alienware 25 560Hz QD-OLED AW2527HX arriverà sul mercato nei primi mesi del 2027, mentre Alienware AW3226Q entro questo autunno; al momento non abbiamo dettagli sui prezzi di lancio.

Caratteristiche principali Alienware AW2527HX

Pannello QD-OLED da 24,5 pollici

Risoluzione Full HD 1920 x 1080

Frequenza di aggiornamento 560 Hz

Tempo di risposta 0,03 ms GtG

Luminosità di picco 1.500 nit

VESA DisplayHDR True Black 600

Rivestimento opaco AGLR

DisplayPort 2.1 UHBR13.5

Funzionamento senza DSC

Sistema di gestione del burn-in con AI

Pixel shift e pixel refresh

Sviluppato con i giocatori professionisti di Team Liquid

Garanzia di 3 anni con copertura burn-in

Dell 14S: notebook leggero in alluminio con autonomia fino a 21 ore

Accanto alle novità Alienware, Dell ha presentato a IFA 2026 il nuovo Dell 14S, un notebook Windows destinato principalmente a studenti e universitari, ma pensato più in generale per chi cerca un computer portatile per studio, lavoro e attività quotidiane. Il dispositivo punta soprattutto su design e portabilità; lo chassis in alluminio ha uno spessore di appena 13,5 mm, mentre il peso si ferma a 1,15 kg.

Dell propone inoltre quattro colorazioni, Linen, Dusty Rose, Washed Denim e Velvet Green, una scelta che segna un approccio più orientato alla personalizzazione rispetto alla tradizionale offerta consumer del produttore. Uno degli elementi distintivi è però l’autonomia; Dell dichiara fino a 21 ore di streaming Netflix con una singola carica, grazie alla batteria 750ED PNCM, una soluzione ad alta densità energetica progettata per lavorare a temperature inferiori sotto carico e mantenere nel tempo la propria capacità.

Il display è disponibile in due configurazioni con formato 16:10; la prima utilizza un pannello 2.8K a 120 Hz, pensato per chi privilegia definizione e fluidità, mentre la seconda offre una risoluzione 2K a 60 Hz e punta maggiormente sull’autonomia. Per quanto riguarda la piattaforma hardware, Dell 14S viene proposto con processori Intel Core 5 e Core 7 Serie 3, accompagnati da una dotazione pensata per il multitasking quotidiano tra browser, documenti e applicazioni.

Non mancano una webcam FHD, microfoni a doppio array far-field, altoparlanti stereo e connettività WiFi 6E; tutte le configurazioni includono inoltre Windows Hello, due porte USB-C con Power Delivery, HDMI e jack per cuffie. Dell 14S sarà disponibile Europa a partire dall’autunno 2026, anche qui nessun dettaglio sul costo che sicuramente varierà per configurazioni e mercati.