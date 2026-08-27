Con iOS 26 e tutti gli altri sistemi operativi della generazione 2025-26, Apple ha introdotto il nuovo linguaggio di design Liquid Glass e molte app, inclusa WhatsApp, sono state aggiornate per allinearsi ai canoni del design. Prossimamente potrebbe toccare a due app targate Google: YouTube e YouTube Music.

Alcune indiscrezioni suggeriscono infatti che il colosso di Mountain View stia preparando un redesign per le due app di streaming, rispettivamente video e audio, oltre ad alcune modifiche ulteriori che abiliteranno il supporto alle Attività in tempo reale di iOS. Scopriamo tutti i dettagli.

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YouTube e YouTube Music per iOS: in arrivo il Liquid Glass

Tramite un post diffuso su X, l’analista di MacRumors Aaron Perris ha condiviso quelle che sembrano essere le evidenze per nuove funzionalità in arrivo per le app YouTube e YouTube Music.

Nello specifico, Perris afferma che Google stia preparando per le due app un redesign che rispecchi i canoni del Liquid Glass Design, la filosofia di design più recente della Mela morsicata che gioca sul “vetro liquido” e sugli effetti di trasparenza.

Oltre al redesign, le due app dovrebbero ricevere il supporto agli Aggiornamenti in tempo reale, anche se è difficile immaginare un caso d’uso concreto per due app del genere; l’unica, forse, potrebbe essere collegata ai lettori (anche se, specie su YouTube, abbiamo già il picture-in-picture).

A ogni modo, ne sapremo di più quando Google completerà effettivamente lo sviluppo di queste novità, attualmente nascoste nel codice sorgente delle due app. Specie con riferimento al design, l’aggiornamento dovrebbe contribuire a rendere più uniforme col resto del sistema l’interfaccia utente delle due app.