Ring ha annunciato l’arrivo in Italia di due nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, pensate per rendere più utili e meno invasive le notifiche generate da videocitofoni e videocamere. Si tratta di Descrizioni Video e Avviso Evento Singolo, due novità che puntano a permettere agli utenti di capire più rapidamente cosa sta succedendo davanti alla propria abitazione senza essere sommersi da continui avvisi.

L’azienda, inoltre, ha presentato TAKE (Throw Away the Key Encryption), un nuovo standard di crittografia video sviluppato con l’obbiettivo di aumentare il controllo degli utenti sui propri filmati. Le nuove funzionalità intelligenti sono già disponibili in Italia, mentre l’implementazione di TAKE inizierà progressivamente nel mese di settembre.

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Le notifiche Ring diventano più intelligenti grazie all’IA

La novità probabilmente più interessante è rappresentata da Descrizioni Video, una funzione che sfrutta l’intelligenza artificiale per analizzare l’attività di movimento rilevata dalle videocamere e dai videocitofoni Ring e trasformarla in una breve descrizione testuale.

L’obbiettivo è quello di evitare che l’utente debba necessariamente aprire l’app Ring ogni volta che arriva una notifica. Al posto del tradizionale e generico messaggio “movimento rilevato“, la notifica potrà infatti fornire maggiori informazioni su quello che la videocamera ha effettivamente visto, con descrizioni come “Persona che bussa alla porta con un cane marrone“.

I modelli di intelligenza artificiale sono stati progettati per concentrarsi sulle informazioni considerate rilevanti per l’evento, evitando di trasformare ogni elemento presente nell’inquadratura in una descrizione dettagliata; in questo modo, secondo Ring, le notifiche dovrebbero diventare molto più immediate e soprattutto più utili per capire rapidamente se un movimento merita attenzione.

La funzione non è disponibile per tutti gli utenti gratuitamente, per utilizzarla è necessario un abbonamento Ring Pro dal costo di 19,99 euro al mese o 199,99 euro all’anno, oppure il componente aggiuntivo Pro Intelligence, che costa 4 euro al mese per videocamera.

Una sola notifica per lo stesso evento

Insieme alle Descrizioni Video arriva anche Avviso Evento Singolo, una funzione pensata per affrontare un altro problema piuttosto comune per chi utilizza videocamere di sicurezza, ovvero ricevere una quantità elevata di notifiche relative allo stesso episodio.

La videocamera è infatti in grado di riconoscere movimenti simili e di raggruppare gli avvisi che fanno riferimento allo stesso evento, mostrando all’utente una singola notifica invece di una lunga serie di notifiche consecutive.

L’esempio fornito da Ring è quello di un giardiniere che sta lavorando davanti alla casa, in una situazione del genere la videocamera potrebbe rilevare numerosi movimenti durante il taglio del prato e generare potenzialmente decine di avvisi. Con Avviso Evento Singolo, questi eventi vengono combinati in un’unica notifica.

La funzione si basa direttamente sulle Descrizioni Video e, proprio per questo motivo, richiede l’attivazione di questa funzionalità; anche in questo caso è quindi necessario un abbonamento Ring Pro oppure Pro Intelligence.

L’idea alla base delle funzioni è quella di spostare l’attenzione dalla semplice rilevazione del movimento alla comprensione dell’evento. Una videocamera non si limita più, quindi, a segnalare che qualcosa si è mosso davanti all’obbiettivo, ma può fornire un contesto più immediato e ridurre allo stesso tempo il numero di notifiche ricevute.

Ring presenta TAKE, il nuovo sistema di crittografia

Accanto alle novità basate sull’intelligenza artificiale, Ring ha annunciato anche TAKE, acronimo di Throw Away the Key Encryption, un nuovo standard di crittografia video che l’azienda intende utilizzare per aumentare il controllo degli utenti sulla sicurezza dei propri filmati.

I video Ring sono già protetti tramite crittografia durante il trasferimento e quando vengono archiviati nel cloud, con TAKE tuttavia, l’azienda vuole introdurre un approccio differente, ispirato ai principi alla base della crittografia end-to-end e adattato alle esigenze specifiche dei dispositivi per la sicurezza domestica.

Il concetto può essere riassunto attraverso una metafora utilizzata dalla stessa Ring: l’azienda fornisce la serratura e la relativa chiave, ma non conserva una copia della chiave. Dopo aver fornito le funzionalità necessarie, Ring elimina e distrugge la propria chiave di crittografia, lasciando al cliente il controllo delle proprie chiavi e dei propri video.

Si tratta quindi di un approccio che cerca di combinare funzionalità intelligenti e maggiore controllo sulla privacy, evitando di costringere gli utenti a rinunciare alle funzioni avanzate delle videocamere per ottenere un livello superiore di protezione dei contenuti.

L’implementazione di TAKE non avverrà però tutta in una volta, Ring ha spiegato che il nuovo sistema verrà introdotto gradualmente a partire da settembre, fino a raggiungere progressivamente gli utenti Ring.

Le nuove funzionalità annunciate sono disponibili per i clienti Ring in Italia, anche se l’azienda precisa che la distribuzione avverrà su base continuativa e che la disponibilità effettiva potrebbe variare in base al dispositivo utilizzato.

Con queste novità Ring prova quindi a rendere le proprie videocamere meno dipendenti dalle semplici notifiche di movimento, sfruttando l’intelligenza artificiale per fornire informazioni più comprensibili e introducendo parallelamente un nuovo approccio alla protezione dei filmati. Descrizioni Video, Avviso Singolo Evento e TAKE rappresentano così tre tasselli di una strategia che punta a rendere la sicurezza domestica più informativa, meno invasiva e, almeno nelle intenzioni dell’azienda, maggiormente sotto il controllo dell’utente.