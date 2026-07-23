A distanza di quasi un anno dalla sua presentazione, avvenuta a IFA 2025, Aqara ha finalmente lanciato sui mercati europei una versione aggiornata della propria presa di corrente intelligente. Arriva dunque Aqara Power Plug H2 EU, un dispositivo che combina la gestione intelligente dell’; energia con un’ampia compatibilità con gli ecosistemi domotici esistenti.

La nuova presa supporta infatti Matter over Thread e Zigbee, offrendo all’utente la massima flessibilità di connessione, garantendo l’accesso a tutte le funzioni esclusive tipiche dei prodotti Aqara. La versione per il mercato europeo è pensata anche per gli elettrodomestici ad alto assorbimento, tanto che è in grado di gestire correnti fino a 16A e una potenza massima di 3680 W.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Ricca di funzioni

Pur senza particolari stravolgimenti dal punto di vista del design, che rimane tutto sommato allineato a quello della versione precedente, Aqara Power Plug H2 EU diventa ancora più intelligente, grazie a tante novità sotto la scocca.

Come dicevamo in apertura, seguendo un trend che Aqara ha iniziato da qualche tempo, è previsto il supporto a due protocolli. Con Matter non è necessario possedere un hub ed è possibile connettersi a qualsiasi ecosistema di terze parti che supporti tale protocollo, in maniera rapida e trasparente. Se invece scegliete Zigbee, cosa che richiede ovviamente la presenza di uno qualsiasi degli hub classici del brand, allora potrete sbloccare una serie di funzionalità esclusive, per avere un maggior controllo sulle funzioni.

Previous Next Fullscreen

Come accadeva per il modello precedente, anche in questo caso è possibile creare automazioni, controllare dispositivi privi di funzioni smart e integrarli maggiormente nella domotica. Potrete così accendere, ad esempio, la macchina del caffè solo in determinati orari, o in determinati scenari, accendere e spegnere lampade e luci in base all’ora del giorno o alle condizioni di luminosità e presenza nelle stanze, con un consistente risparmio in bolletta.

Il design permette di utilizzare la nuova presa senza interferire con quelle vicine, una situazione che in precedenza poteva verificarsi con alcune ciabatte o prese a muro, costringendo gli utenti a soluzioni improvvisate per ottimizzare il posizionamento. La funzione di blocco bambini aumenta la sicurezza, impedendo che i più piccoli, con la loro curiosità, possano mettersi in pericolo. Sul fronte della sicurezza la presa taglia automaticamente l’alimentazione in caso di surriscaldamento o sovraccarichi, senza che l’utente debba in alcun modo intervenire.

È ora possibile personalizzare anche il LED che indica il funzionamento di Aqara Power Plug H2, ideale ad esempio per chi vuole il buio assoluto in camera.

Prezzo e disponibilità

Aqara Power Plug H2 EU è già disponibile su Amazon al prezzo di 39,99 euro, con consegna immediata.