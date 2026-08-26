Ci sono collaborazioni che uniscono due mondi lontani nel tempo in modo quasi naturale, e poi c’è Commodore 77, che mette insieme un computer del 1982 e l’estetica distopica di uno dei giochi più discussi dell’ultimo decennio. Commodore, il marchio storico rinato attorno al suo Commodore 64 Ultimate basato su tecnologia FPGA, ha annunciato oggi una collaborazione con CD Projekt Red per realizzare un’edizione speciale del proprio computer ispirata a Cyberpunk 2077, disponibile da subito in preordine su Commodore.net a 377 dollari, con spedizioni previste per l’inizio del 2027.

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Non è solo una riverniciatura

La scocca del Commodore 77 riprende l’estetica della Seocho Electronics, il marchio coreano fittizio del gioco responsabile di diversi impianti cyberware, e il risultato è un vero e proprio scontro temporale: la classica forma a “pane in cassetta” del C64, ricoperta di etichette di avvertimento, marchiature industriali, dettagli gialli e loghi aziendali immaginari, come se fosse letteralmente caduta da un furgone della Arasaka. Sul lato destro della tastiera compare una piastra in metallo spazzolato, ben diversa dal beige liscio del case originale, mentre alla base del computer una luce turchese soffusa filtra attraverso una copertura semitrasparente affumicata. Accendendo la macchina, la schermata di boot mostra una versione a tema Cyberpunk del BASIC 2.0, con nuovi colori nei menu che richiamano l’universo del gioco.

Ad accompagnare l’hardware c’è anche una cartuccia demo da 2MB, realizzata dallo storico gruppo demo polacco Arise con una colonna sonora originale firmata dal compositore chiptune LukHash. Sfruttando i 24 canali stereo del chip sonoro SID del C64 Ultimate, la demo fa anche danzare a ritmo di musica i LED nascosti dietro la base traslucida del computer, un dettaglio che trasforma l’accensione della macchina in una piccola performance a sé stante.

Sotto il cofano, il primo vero aggiornamento hardware di una special edition Commodore

Quello che rende Commodore 77 più interessante di una semplice riverniciatura a tema è la scelta di cambiare anche il cuore del sistema. Al posto del chip AMD Xilinx Artix-7 XC7A50T montato sul Commodore 64 Ultimate standard, questa edizione speciale monta il modello superiore XC7A100T, con il doppio della logica programmabile, il doppio della memoria block RAM e più connessioni I/O disponibili. Trattandosi di un dispositivo FPGA autentico, non un semplice emulatore software, questo significa più risorse hardware reali a disposizione dell’emulazione del sistema originale.

Commodore non ha specificato in dettaglio come verranno sfruttate queste risorse aggiuntive, limitandosi a un accenno criptico nel comunicato ufficiale: pare che il sistema possa raggiungere velocità di 77 MHz, contro l’unico MHz scarso del processore del Commodore 64 originale del 1982. Resta comunque garantita la compatibilità con circa il 99% dei circa 10.000 giochi e programmi originariamente realizzati per il C64, la stessa promessa di retrocompatibilità che ha reso il Commodore 64 Ultimate un piccolo caso nel mondo del retrogaming fin dal suo debutto.

Una prima volta nella storia di 68 anni del marchio

Secondo quanto dichiarato da Commodore, si tratta della prima collaborazione hardware su licenza in tutta la storia dell’azienda, che quest’anno taglia il traguardo dei 68 anni di attività. «Sono un fan del gioco fin dal lancio, ed è stato bello scoprire durante le discussioni con il loro Joint CEO, Michał Nowakowski, che a sua volta è un fan del Commodore 64 di lunga data», ha dichiarato Peri Fractic, presidente, CEO e Chief Product Officer di Commodore. «Per entrambi è stata una collaborazione in cui l’arte imita la vita, e a sua volta la vita degli abitanti di Night City ora imita quell’arte. Speriamo che si divertano con il loro nuovo terminale».

Oltre al computer stesso, chi preordina riceve una luce di alimentazione al neon personalizzata, adesivi, spille, una confezione da collezione a tema, un manuale utente con rilegatura a spirale in stile Cyberpunk 2077 ricco di elementi di lore, ed esclusivi programmi BASIC “type-in” a tema, gli stessi che negli anni Ottanta si trascrivevano a mano dalle riviste di settore per far girare piccoli giochi e demo sul proprio C64. Chi sarà a Gamescom 2026 potrà anche vedere la macchina dal vivo, prima ancora dell’arrivo delle spedizioni.

L’operazione si inserisce in un momento di generale fermento per il marchio Commodore, tornato attivo negli ultimi anni sotto una nuova gestione con l’obiettivo dichiarato di preservare e rilanciare l’eredità della propria storica libreria software: appena due giorni prima dell’annuncio di Commodore 77, l’azienda aveva reso disponibile su PC e console la Alien Breed 35th Anniversary Collection, raccolta dei primi sei capitoli della storica serie sparatutto nata su Amiga, realizzata in collaborazione con Antstream Arcade e Team17. Difficile pensare che Commodore 77 resti un episodio isolato, considerando quanto il marchio sembra intenzionato a moltiplicare occasioni come questa negli anni a venire.