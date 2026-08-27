Il Back To School sta entrando nel vivo, ed è proprio in questo periodo che conviene sostituire un dispositivo ormai datato con una macchina più moderna, leggera e soprattutto adatta a essere utilizzata ogni giorno. Non tutti però hanno bisogno di un notebook gaming o di un modello particolarmente potente, per molti studenti e professionisti sono più importanti portabilità, autonomia, connettività e una buona esperienza nell’utilizzo quotidiano.

In questo contesto si inserisce MSI Modern 14 F1MG, un notebook compatto pensato proprio per la produttività di tutti i giorni. Come saprete, se siete familiari con la gamma MSI, la famiglia Modern punta su un design sottile e leggero, senza rinunciare a una dotazione sufficientemente completa per affrontare senza problemi le attività più comuni.

Il modello in questione, SKU F1MG-469IT, monta un processore Intel® Core 7™, grafica Intel® integrata, memoria DDR5 e un SSD NVMe PCI-E 4.0; una dotazione piuttosto moderna, abbinata a un display da 14 pollici Full HD e un peso di appena 1,5 Kg, una configurazione che può essere particolarmente interessante per chi deve trasportare il computer tra casa, scuola, università e ufficio.

Ed è proprio la portabilità uno degli elementi più interessanti del Modern 14, non è un notebook pensato per sostituire una workstation, ma una macchina equilibrata per chi cerca un dispositivo affidabile per studiare e lavorare senza rinunciare alla comodità di poterlo portare facilmente con sé.

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MSI Modern 14 F1MG punta su portabilità e produttività

Il Modern 14 F1MG nasce con un obiettivo piuttosto chiaro, ovvero offrire un notebook compatto da utilizzare durante tutta la giornata per le attività quotidiane. Il display IPS-Level da 14 pollici con risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel offre uno spazio di lavoro adeguato per documenti, fogli di calcolo, presentazioni e navigazione web, mantenendo al tempo stesso dimensioni contenute.

È una scelta particolarmente sensata per uno studente, considerando che un pannello da 14 pollici permette di trovare un buon compromesso tra area di visualizzazione e trasportabilità; il peso di 1,5 Kg e le dimensioni di 323,9 x 217,2 x 19,9 mm rendono infatti il dispositivo abbastanza semplice da inserire nello zaino e portare con sé durante gli spostamenti quotidiani.

A occuparsi della parte elaborativa è un Intel® Core 7™ 150U, affiancato dalla grafica Intel® Iris Xe integrata. Non è quindi un computer progettato per il gaming o per attività grafiche particolarmente impegnative, ma la configurazione è adeguata per la produttività quotidiana; scrittura e modifica di documenti, presentazioni, navigazione con numerose schede aperte, videoconferenze, posta elettronica e applicazioni per lo studio.

La piattaforma può inoltre essere configurata con memoria fino a 64 GB, grazie ai due slot disponibili, caratteristica interessante soprattutto in prospettiva futura, perché permette di aumentare la dotazione di RAM quando le esigenze dovessero crescere.

Sul fronte dello storage è presente uno slot M.2 per SSD NVMe PCI-E 4.0, in questo caso da 512 GB, mentre la connettività è particolarmente completa considerando le dimensioni del notebook; a bordo sono infatti disponibili una porta RJ45 per la rete cablata, una USB Type-C con DisplayPort e Power Delivery, tre USB Type-A, un lettore Micro SD e una porta HDMI. Per uno studente significa poter collegare facilmente chiavette, hard disk esterni, mouse, periferiche e monitor senza dover necessariamente ricorrere a un hub.

Non manca inoltre il WiFi 6E, affiancato dal Bluetooth 5.3, mentre la webcam HD da 720P è dotata di un otturatore fisico; quest’ultimo è un piccolo dettaglio che può essere particolarmente apprezzato nell’utilizzo quotidiano, perché permette di coprire fisicamente la fotocamera quando non viene utilizzata.

La tastiera è retroilluminata e integra il tasto Copilot, mentre il touchpad è stato aggiornato rispetto alle precedenti generazioni della famiglia Modern; MSI ha inoltre previsto il supporto alla ricarica tramite USB-C Power Delivery, caratteristica che riteniamo utile soprattutto quando si utilizza il notebook in mobilità.

Scheda tecnica MSI Modern 14 F1MG

Processore: Intel® Core 7™ 150U

Sistema operativo: Windows 11 Home / Windows 11 Pro

Grafica: Intel Graphics

Display: 14 pollici IPS-Level

Risoluzione: Full HD 1920 × 1080 pixel

RAM: fino a 64 GB DDR5-5600 Slot RAM: 2

Storage: 1× slot M.2 NVMe PCI-E 4.0 (512 GB)

Webcam: HD 720p a 30 fps

Tastiera: retroilluminata bianca con tasto Copilot

Rete: Gigabit Ethernet WiFi: WiFi 6E Bluetooth: 5.3

Audio: 2 speaker da 2 W, array di microfoni

Porte: 1× RJ45 1× USB Type-C USB 3.2 Gen 2 con DisplayPort e Power Delivery 3× USB Type-A USB 3.2 Gen 1, 1× Micro SD, 1× HDMI fino a 4K 30 Hz

Sicurezza: fTPM 2.0, otturatore fisico per webcam, Kensington Lock

Batteria: 3 celle, 46,8 WHr

Alimentatore: 65 W

Dimensioni: 323,9 × 217,2 × 19,9 mm

Peso: 1,5 Kg

Colore: Urban Silver / Platinum Gray

Un notebook equilibrato per il Back To School

Il principale punto di forza del MSI Modern 14 F1MG è quindi il suo equilibrio. Per il Back To School non tutti hanno bisogno di una macchina estremamente potente, spesso le attività quotidiane si concentrano su browser, documenti, PDF, piattaforme didattiche, videolezioni, posta elettronica e applicazioni per la produttività.

In questo scenario il Modern 14 ha caratteristiche interessanti; il processore Intel® Core 7™ 150U (10 core) offre una base adeguata per il multitasking quotidiano, mentre la possibilità di arrivare a 64 GB di RAM lascia margine per eventuali aggiornamenti futuri. Anche la dotazione di porte è superiore a quella che normalmente ci si aspetterebbe da un notebook così compatto. La presenza di HDMI, USB Type-C, tre USB Type-A, Micro SD e porta Ethernet permette di utilizzarlo facilmente sia in mobilità sia alla scrivania.

MSI ha inoltre previsto la possibilità di collegare due monitor esterni tramite HDMI e USB-C, arrivando così a una configurazione a tre schermi insieme al display integrato. Per chi lavora spesso alla scrivania può essere un modo semplice per aumentare lo spazio disponibile e gestire più applicazioni contemporaneamente.

La batteria da 46,8 WHr, la ricarica USB-C Power Delivery e il peso di 1,5 kg completano una dotazione pensata soprattutto per la mobilità. Non è dunque un notebook destinato alle attività professionali più pesanti, al montaggio video complesso o al gaming avanzato, ma non è nemmeno questo il suo obiettivo. Il Modern 14 F1MG è pensato per chi vuole un computer unico per studiare, lavorare e svolgere le normali attività quotidiane, mantenendo dimensioni e peso contenuti.

Dove acquistare MSI Modern 14 F1MG

MSI Modern 14 F1MG è disponibile su Amazon e rappresenta come detto una soluzione da tenere in considerazione in vista del Back To School, soprattutto per chi cerca un notebook compatto, versatile e che non costi troppo. Il suo punto di forza come detto è rappresentato dall’equilibrio tra portabilità, dotazione hardware e possibilità di espansione.

Al momento su Amazon costa 729 euro, contro i 749 euro di listino, una cifra contenuta e di sicuro allettante per chi ha budget contenuto e non vuole rinunciare alla qualità.

In collaborazione con MSI Italia