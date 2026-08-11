Mancano ormai poco più di tre mesi all’attesissimo debutto di Grand Theft Auto VI, il nuovo capitolo della fortunata serie Rockstar Games. Nel frattempo, la stessa compagnia produttrice potrebbe aver svelato le schermate di caricamento, che rappresentano spesso e volentieri un momento iconico dei videogiochi della serie, con artwork stilizzati che dall’ormai lontano GTA III (debuttato nel 2001) rappresentano per filo e per segno le vicende (e i personaggi, soprattutto) del gioco: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

GTA VI: Rockstar svela le possibili schermate di caricamento?

Solitamente, la stessa Rockstar Games fa uso dei suoi artwork a scopo promozionale, in attesa dell’uscita del nuovo capitolo di turno: son quegli stessi artwork, poi, che si vedono spesso e volentieri all’interno delle schermate di caricamento, che precedono l’avvio del gioco e della sua struttura open-world.

Secondo l’utente Fanny-Paper-7464 su Reddit, in particolare, gli artwork pubblicati in concomitanza con il trailer uscito nel 2025, potrebbero presentarsi nuovamente sottoforma di schermate di caricamento. Nello specifico, gli artwork in questione mosterebbero i due protagonisti del gioco (rispettivamente Lucia Caminos e Jason Duval), assieme ad altri personaggi comprimari che si avrà sicuramente modo di conoscere nel corso dello sviluppo della trama.

Previous Next Fullscreen

Al netto delle schermate, i fan di tutto il mondo si interrogano sui tempi di caricamento che bisognerà affrontare con GTA 6: a tal proposito, la stessa Sony ha dichiarato che il gioco farà uso delle potenzialità dell’SSD di PlayStation 5 per ridurre il più possibile le tempistiche, restituendo un’esperienza pressochè istantanea e immediata, quasi priva di fastidiose attese. Le schermate di caricamento saranno dunque visibili all’avvio del gioco, così come in occasione del lancio di sezioni specifiche, come nel caso di GTA Online, la componente multiplayer del titolo.

Vi ricordiamo che GTA VI sarà disponibile a partire dal prossimo 19 novembre in esclusiva (temporanea) per PlayStation 5 e Xbox Series X: ci sarà invece da attendere qualche mese in più per la presunta versione PC, che arriverà verosimilmente nel corso del 2027. Nel frattempo, occhi puntati al 27 agosto, giorni in cui Rockstar Games pubblicherà una corposa anteprima del gioco (che potrebbe mostrare per la prima volta in assoluto alcune sequenze di gameplay), con un lancio temporaneo esclusivo su Netflix.