Dopo mesi e mesi di continui rumor, indiscrezioni e voci di corridoio, finalmente lo scorso 25 giugno Rockstar Games ha ufficialmente aperto i preordini per il suo attesissimo GTA 6, in arrivo quest’autunno su console. Nonostante il “sogno sfumato” della pubblicazione del terzo trailer (il primo che mosterebbe, difatto, le prime sequenze in assoluto di gameplay), la stessa data è stata occasione per la condivisione di decine e decine screenshot, che svelerebbero dettagli del gioco: scopriamoli insieme.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

GTA 6: i dettagli svelati dai nuovi screeenshot

Neanche a dirlo, gli screenshot di GTA 6 pubblicati da Rockstar Games sono immediatamente finiti nel mirino delle analisi dei forum di Reddit, permettendo così di avere maggiori informazioni riguardo ciò che ci attenderà nel gioco. A colpire in questo caso sono le nuove accontiature dei capelli, disponibili per i personaggi, le nuove skin per le armi, le nuove vetture (anche se, al momento, non sono state divulgate informazioni specifiche in merito al nuovo sistema di guida) e l’annessa personalizzazione del relativo veicolo, per non parlare delle modifiche che sarà possibile apportare alle barche.

Una caratteristica che è saltata subito all’occhio dei fan sono lo stile e l’estetica spiccatamente retrò, con un look che richiama a gran voce gli anni ’80, a differenza del primo trailer che si focalizzava sulla satira dei social media, seguito dal secondo trailer incentrato sulla vita di tutti i giorni all’interno dello stato (fittizio, ovviamente) di Leonida: a ben vedere, un chiaro richiamo alle atmosfere di GTA: Vice City, uscito nei primi anni 2000, con cui il nuovo gioco condivide la stessa ambientazione.

La personalizzazione sembra che assumerà il ruolo di protagonista assoluta del gioco, dando la possibilità di curare il proprio look con una libertà pressochè totale, tra tagli di capelli, accessori, vestiti vintage e tanto altro ancora: in alcuni screenshot i protagonisti del gioco, rispettivamente Jason e Lucia, sono diventati praticamente irriconoscibili rispetto al precedente trailer, uscito qualche mese fa.

Non è però tutto oro quel che luccica e, come prevedibile, sono arrivate anche reazioni non esattamente positive: alcuni utenti avrebbero sollevato diverse polemiche in merito ai contenuti della Ultimate Edition (venduta ad un prezzo superiore di circa 20 euro rispetto all’edizione standard base), che sarebbero disponibili in esclusiva, in quello che sembra a tutti gli effetti essere un contenuto “pay-wall” vero e proprio, alla stregua di diverse compagnie produttrici del mercato attuale.

Vi ricordiamo infine che GTA 6 sarà disponibile (al momento in esclusiva) per PlayStation 5 e Xbox Series X/S a partire dal prossimo 19 novembre, mentre per la controparte su PC ci sarà da attendere verosimilmente i primi mesi del 2027. Attendiamo a questo punto ulteriori aggiornamenti da Rockstar Games per la condivisione del nuovo trailer, che arriveranno sicuramente nel corso delle prossime settimane o mesi.