Apple ha appena sfornato il Mac mini e il Mac Studio più potenti di sempre, ma a rubare la scena c’è un accessorio tanto piccolo quanto iconico: il celebre panno per la pulizia torna in versione… scontata. Dopo aver scatenato un putiferio nel 2021 quando costava 25 euro, oggi lo trovate a soli 10 euro sull’Apple Store. Una mossa che, vi assicuriamo, ha dell’incredibile se considerate la storia di questo pezzo di microfibra.

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Dalla burla al cult: la storia del panno Apple

Ve lo ricordate lo sconcerto generale dell’ottobre 2021? Apple lanciò un panno in microfibra per pulire i display a 25 euro e il mondo impazzì. Tra meme, critiche e prese in giro, il piccolo accessorio diventò subito un fenomeno virale. Il colpo di genio involontario? iFixit lo smontò come se fosse un iPhone, scoprendo che era composto da due strati incollati (con tanto di punteggio di riparabilità 0 su 10). E poi ci si mise pure Elon Musk, che presentò il Cyberwhistle di Tesla a 50 dollari bollandolo come «migliore dello straccio Apple».

Nonostante le ironie, il panno divenne un successo commerciale inaspettato: le scorte si esaurirono in poche settimane e i tempi di consegna slittarono fino al 2022. Ora, a distanza di quasi cinque anni, Apple lo ripropone con un prezzo radicalmente diverso. Dalla descrizione ufficiale non sembra cambiato nulla: stesso materiale morbido e non abrasivo, stessa compatibilità con quasi 150 dispositivi Apple (dagli iPhone 5 in su, passando per iPad, Mac, Apple Watch e i display come lo Studio Display). L’unica vera differenza? Il costo: 10 euro invece di 19 dollari negli USA e 25 euro in Italia.

Un taglio di prezzo in controtendenza

La notizia arriva in un momento in cui Apple ha alzato i prezzi dei suoi nuovi Mac: il Mac mini con chip M6 parte da 899 dollari (contro i 599 del modello M4 di qualche mese fa) e il Mac Studio con M5 Ultra sale a 5.499 dollari. In questo scenario di rincari, il panno fa eccezione, quasi come una strizzatina d’occhio ai fan (ironica). Il nuovo panno costa meno della metà del precedente ovvero 10€ sullo store ufficiale Apple, mentre su Amazon è ancora prezzato 25€ (nel momento in cui scriviamo, in attesa che venga aggiornato anche li).