Con il ritorno a scuola e all’università ormai alle porte, questo è uno dei periodi migliori per guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo notebook capace di accompagnare non solo lo studio, ma anche il tempo libero. Se l’obiettivo è avere un unico dispositivo per lavorare, studiare e giocare, la scelta diventa inevitabilmente più interessante guardando ai portatili gaming, non lo diciamo noi ma basta guardare le schede tecniche per rendersene conto.

Tra le proposte attive in questi giorni vogliamo segnalarvi l’MSI Cyborg 15 B2RW, un notebook che punta soprattutto sul gaming ma che, grazie alla dotazione hardware, può essere utilizzato senza problemi anche per le attività quotidiane e per una produttività non particolarmente spinta. Il modello in questione è infatti equipaggiato con un processore Intel® Core™ 7 240H, 16 GB di RAM DDR5, SSD da 1 TB e una NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU con 8 GB di memoria GDDR7.

A rendere particolarmente interessante la proposta è soprattutto il prezzo. Il Cyborg 15 B2RW è attualmente disponibile su MediaWorld a 1.149 euro, con un prezzo di listino indicato di 1.299 euro; si tratta quindi di una riduzione di 150 euro che rende il notebook una soluzione interessante proprio in vista del back to school, soprattutto per chi non vuole acquistare un portatile dedicato esclusivamente allo studio.

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MSI Cyborg 15 B2RW: un notebook per giocare che strizza l’occhio alla produttività

Il Cyborg 15 B2RW si presenta con il caratteristico design della famiglia Cyborg di MSI, immediatamente riconoscibile per lo chassis nero traslucido e per alcuni elementi che lasciano intravedere la struttura interna. Si tratta di una scelta estetica piuttosto particolare, soprattutto per chi cerca un notebook diverso dai classici portatili gaming caratterizzati da linee molto aggressive.

Sotto la scocca troviamo un Intel® Core™ 7 240H, processore con una configurazione composta da 6 Performance-core e 4 Efficient-core, per un totale di 10 core e 16 thread; la frequenza massima raggiunge i 5,2 GHz mentre la dotazione di cache prevede 24 MB di Intel® Smart Cache.

Si tratta di una piattaforma che si presta bene a un utilizzo misto; per le attività tipiche di uno studente, come navigazione web, gestione di documenti, videoconferenze, presentazioni, programmazione non particolarmente pesante e multitasking con più applicazioni aperte, la potenza disponibile è più che sufficiente.

I 16 GB di memoria RAM DDR5 aiutano ulteriormente quando si utilizzano contemporaneamente browser, software per la produttività e applicazioni in background. Il vero elemento distintivo rimane però la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, dotata di 8 GB di memoria GDDR7; la GPU appartiene alla generazione basata su architettura NVIDIA Blackwell e permette al Cyborg 15 di affrontare anche il gaming moderno, con il supporto alle tecnologie NVIDIA più recenti come DLSS 4.5, MFG e Reflex.

Non siamo quindi davanti a un semplice notebook da studio con una GPU dedicata; il comparto grafico permette di trasformarlo all’occorrenza in una vera macchina da gaming, anche se guardiamo al display. MSI ha scelto infatti un pannello IPS-Level da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento di 144 Hz; non è uno schermo pensato per chi cerca la massima fedeltà cromatica per lavori professionali, ma rappresenta una soluzione equilibrata per gaming, studio e utilizzo quotidiano.

La frequenza di 144 Hz è inoltre un vantaggio concreto nei giochi competitivi, dove una maggiore fluidità può fare la differenza rispetto ai classici pannelli da 60 Hz.

Scheda tecnica MSI Cyborg 15 B2RW

Processore: Intel® Core™ 7 240H, 10 core (6 P-core + 4 E-core), 16 thread Frequenza massima: fino a 5,2 GHz Cache: 24 MB Intel® Smart Cache

GPU: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop + Integrata Intel® Memoria GPU: 8 GB GDDR7

RAM: 16 GB DDR5 (2×8 GB) RAM supportata: DDR5-5600, fino a 96 GB

Storage: SSD NVMe PCI-E 4.0 da 1 TB Slot SSD: 1 slot M.2 PCI-E 4.0 aggiuntivo

Display: 15,6 pollici IPS-Level Risoluzione: Full HD 1920 × 1080 pixel Refresh rate: 144 Hz

Tastiera: RGB a 4 zone con WASD evidenziati

Webcam: HD 720p a 30 fps con riduzione del rumore 3D

Audio: 2 speaker da 2 W, Hi-Res Audio Ready, DTS

Porte: 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C con DisplayPort e Power Delivery 3.0 HDMI 2.1 fino a 4K a 60 Hz

Rete: Gigabit Ethernet WiFi 6E Intel® AX211 Bluetooth: 5.4

Batteria: 4 celle, 55,2 WHr

Alimentatore: 120 watt

Dimensioni: 359,3 × 245,25 × 22,15-23,15 mm

Peso: 2,1 kg

Sistema operativo: Windows 11 Home

Certificazione: MIL-STD-810H/G

Garanzia: 2 anni

Un buon compromesso per il back to school, con un occhio alla longevità

Il punto interessante del MSI Cyborg 15 B2RW è proprio la sua versatilità, ve lo confermiamo perché ne abbiamo provato almeno un paio negli ultimi mesi e sappiamo come si comporta. Chi sta cercando un notebook esclusivamente per prendere appunti, navigare e utilizzare Word probabilmente può trovare soluzioni più economiche e leggere; la situazione però cambia per chi vuole acquistare un solo computer da utilizzare durante il percorso scolastico o universitario e, allo stesso tempo, ama giocare o rilassarsi ogni tanto facendo una partita con gli amici.

La presenza della GeForce RTX 5060 permette infatti di avere un margine di utilizzo decisamente superiore rispetto ai classici notebook da produttività. Il sistema può essere utilizzato per il gaming, ma anche per attività che sfruttano l’accelerazione grafica, dalla gestione dei contenuti multimediali fino ad alcuni software creativi.

Naturalmente bisogna considerare anche i compromessi. Con i suoi 2,1 kg non è un portatile pensato per essere trasportato tutto il giorno senza accorgersene e la batteria da 55,2 WHr non è il suo principale punto di forza; anche il display Full HD a 144 Hz privilegia la fluidità nel gaming rispetto alla risoluzione o alla fedeltà cromatica necessarie per lavori professionali.

Per uno studente, però, il quadro complessivo rimane interessante, soprattutto considerando caratteristiche come il WiFi 6E, 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e la possibilità di espandere ulteriormente la memoria, tutte caratteristiche che permettono al notebook di rimanere attuale anche nel tempo. A questo si aggiunge una tastiera RGB a quattro zone con tasti WASD evidenziati, un dettaglio che conferma chiaramente la vocazione gaming del prodotto senza impedirne l’utilizzo in un contesto più serio.

MSI Cyborg 15 B2RW: ecco dove acquistarlo in offerta

Il MSI Cyborg 15 B2RW è attualmente disponibile su MediaWorld a 1.149 euro, invece dei 1.299 euro di listino, come detto con un risparmio di ben 150 euro. A questo prezzo diventa una proposta interessante soprattutto per il back to school; non è il notebook più leggero o più economico per lo studio, ma permette di avere in un unico dispositivo una buona base per la produttività quotidiana e una dotazione hardware pensata anche per il gaming.

In collaborazione con MSI Italia