Con la nuova stagione calcistica ormai dietro l’angolo (la Serie A ripartirà questo weekend), è arrivato il momento di fare quattro conti in tasca: quanto costa agli italiani seguire in TV la propria squadra del cuore, tra campionato e coppe? E quanto invece spendono gli altri tifosi europei? Diamo un’occhiata ai numeri messi a disposizione da Facile.it.

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Quanto costa seguire la propria squadra di calcio in TV in Italia

Il fischio d’inizio della Serie A 2026-2027 è vicinissimo e per molti tifosi è arrivato il momento di rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento per seguire in TV la propria squadra del cuore. Considerando che i vari diritti sono sparsi per diverse piattaforme, quanto costa ai tifosi italiani seguire dal divano la propria squadra? L’analisi condotta da Facile.it sui prezzi ha evidenziato che il budget per seguire Serie A e Champions League sia di almeno 669 euro, ma la cifra può salire fino a quasi 1000 euro (984 euro per la precisione) per chi preferisce affidarsi alla flessibilità degli abbonamenti mensili.

Rispetto alla stagione precedente le tariffe mensili sono aumentate del 9,5%, ma le formule annuali sono diventate un po’ più convenienti (in calo del 6%).

Uno sguardo più approfondito

Il prezzo per seguire il calcio in TV varia a seconda delle competizioni in cui è coinvolta la propria squadra e, quindi, delle piattaforme a cui è necessario abbonarsi. Accontentandosi della Serie A, servono 564 euro se si sceglie l’abbonamento mensile, oppure 379 euro optando per quello annuale.

Se oltre al campionato si vogliono seguire le coppe europee, le cifre salgono in modo consistente. I tifosi di Inter, Napoli, Roma e Como devono sborsare 669 euro scegliendo abbonamenti annuali oppure addirittura 984 euro con l’abbonamento mensile: servono infatti DAZN per la Serie A e Sky/NOW e Amazon Prime Video per la Champions League (su Prime c’è la miglior partita del mercoledì).

Qualcosa meno per i tifosi di Milan, Juventus e Atalanta, impegnate tra Europa League (le prime due) e Conference League (playoff permettendo). Qui non serve l’abbonamento Amazon Prime, quindi si scende a 619 euro con abbonamenti annuali e a 924 euro con abbonamenti mensili. Magra consolazione.

“L’abbonamento annuale si conferma la scelta più vantaggiosa per chi desidera seguire l’intera stagione senza interruzioni, consigliata soprattutto per coloro che sono sicuri di voler seguire le competizioni calcistiche fino alla fine, indipendentemente dall’andamento della propria squadra del cuore“, spiegano gli esperti di Facile.it. “La soluzione mensile, invece, pur avendo un costo complessivo più alto sui dodici mesi, offre la flessibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento (o quasi, NdR). In ogni caso, il consiglio è di confrontare le offerte dei diversi operatori così da identificare gli abbinamenti più adatti alle proprie esigenze“.

E nel resto d’Europa quanto spendono?

L’opinione comune è che in altri Paesi europei spendano tutti meno che in Italia, ma in realtà non è esattamente così: l’analisi ha dato un’occhiata anche ai prezzi degli abbonamenti TV di Francia, Germania, Spagna e Inghilterra, e ha scoperto che alla fine noi italiani siamo tra i più fortunati.

Il peggio tocca ai recenti campioni del mondo: in Spagna, la spesa complessiva tra Liga e coppe sfiora i 1400 euro per un abbonamento annuale. Il solo vantaggio è che non ci sono spezzettamenti: serve una sola pay tv per seguire tutte le competizioni. Anche in Inghilterra e nella ricca Premier League serve spendere di più che in Italia: in questo caso i tifosi devono mettere in conto una spesa di poco più di 900 euro per un abbonamento annuale. In Germania si fermano prima, a 864 euro, ma si tratta comunque di cifre superiori a quelle italiane (669 euro con l’annuale). In Francia la situazione è migliore: per seguire la Ligue 1 e le coppe europee i tifosi spendono 600 euro all’anno.

Abbonamenti annuali in Europa: Francia: 600 euro

Italia: 669 euro

Inghilterra: 900 euro

Spagna: 1400 euro

Ricapitolando, per seguire tutte le partite delle squadre italiane serve attivare l’abbonamento a DAZN per la Serie A, l’abbonamento a Sky (o a NOW per lo streaming) per Champions League, Europa League e Conference League e l’abbonamento ad Amazon Prime per le migliori partite del mercoledì di Champions League. Per risparmiare, potete tenere d’occhio le eventuali offerte proposte ciclicamente, oppure attivare l’abbonamento DAZN Full Mobile (con visione solo da smartphone).