Il mese scorso avevamo raccontato di come Sky avesse rinnovato le proprie offerte TV, calcio e Netflix a partire da 14,90 euro al mese; con l’avvicinarsi del fischio d’inizio dei campionati europei, l’azienda torna a scontare i propri pacchetti per intercettare chi è ancora indeciso se abbonarsi prima del via alla nuova stagione 2026/2027. Scopriamo nel dettaglio tutte le offerte e i relativi vantaggi.

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Cosa prevede l’offerta Sky

In via promozionale è possibile attivare Sky TV + Sky Calcio a 12,99 euro al mese per 18 mesi; in alternativa c’è il bundle Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport, dal costo di 26,99 euro al mese per lo stesso periodo.

Vale la pena ricordare cosa comprenda ciascun pacchetto, dato che le sigle da sole dicono poco: Sky TV è dedicato ai contenuti di intrattenimento, tra serie, show, documentari e programmi di informazione; Sky Calcio permette di seguire la Serie A con tre partite per turno, oltre a competizioni in esclusiva come la Serie C, la Premier League e la Bundesliga; Sky Sport, quest’ultimo aggiunto solo nel bundle più costoso, apre l’accesso alla Champions League e alle altre coppe europee, oltre agli altri grandi sport seguiti dall’emittente, dalla Formula 1 alla MotoGP, passando per tennis e basket.

Le offerte proposte sono personalizzabili con l’aggiunta di ulteriori pacchetti:

Sky Cinema costa 10 euro in più al mese

costa 10 euro in più al mese Sky Kids 5 euro in più

5 euro in più Netflix parte da 4,99 euro al mese.

Chi ha bisogno anche della connessione a casa può aggiungere Sky Wifi a 16,91 euro al mese, il che è comunque un dettaglio non da poco per chi sta cercando di consolidare più servizi sotto un unico abbonamento invece di gestirli separatamente.

La promozione è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di Sky, e l’abbonamento può essere personalizzato aggiungendo i pacchetti desiderati già al momento della sottoscrizione, senza dover passare da un secondo step successivo.

Chi non dispone di una parabola satellitare può comunque seguire il campionato tramite il Digitale Terrestre, anche se con qualche limitazione da tenere presente: Sky Calcio via DTT costa 15 euro al mese, a cui va sommato il pacchetto Sky TV, per un totale che sale a 35,40 euro al mese, con un costo iniziale di attivazione separato.

In questo caso, però, la visione del calcio europeo resta preclusa, dato che il Digitale Terrestre mette a disposizione solo due canali, Sky Sport Serie A HD e Sky Sport 24; niente Champions League, niente Europa League, quindi, per chi sceglie questa via d’accesso più economica ma anche più limitata rispetto all’abbonamento satellitare.

Va infine ricordato che questa promozione rientra nella formula Sky Smart, quella che prevede un vincolo di 18 mesi in cambio di un costo mensile decisamente più contenuto rispetto alla formula Sky Open, più flessibile ma anche più cara; una scelta che l’azienda propone ormai da tempo per venire incontro sia a chi preferisce risparmiare accettando un impegno più lungo, sia a chi vuole restare libero di disdire in qualsiasi momento, pagando però un premio per quella libertà.