C’è una data da segnare sul calendario di chi segue il calcio e gli altri sport in streaming: il 17 agosto 2026. Da oggi DAZN Italia apre a tutti i nuovi clienti un piano che finora era rimasto un’esclusiva di nicchia. Si chiama Full Mobile e, come suggerisce il nome, racchiude l’intera offerta sportiva della piattaforma dentro un solo schermo: quello del proprio smartphone.

Non è una novità assoluta. Questa formula era già stata sperimentata nei mesi scorsi, ma con una porta d’accesso decisamente più stretta: potevano attivarla solo gli Under 35 titolari della Carta Giovani Nazionale. Oggi quella barriera cade. Chiunque decida di sottoscrivere per la prima volta un abbonamento DAZN può scegliere questa opzione, disponibile esclusivamente in versione mensile e senza alcun impegno di permanenza.

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Cosa cambia (e cosa no) rispetto al piano Full

La logica di Full Mobile è semplice: stessi contenuti del piano Full classico, stesso identico catalogo, ma fruibile soltanto tramite l’app per cellulare. Chi sceglie questa strada non potrà guardare le partite su tablet, su smart TV né tramite casting o mirroring verso uno schermo più grande. Il prezzo, in compenso, è pensato per restare accessibile e stabile nel tempo: 19,99 euro al mese, salvo disdetta, la stessa cifra che era prevista con la Carta Giovani Nazionale.

Anche sul fronte della visione simultanea le regole ricalcano quelle del piano Full: è possibile guardare i contenuti su due dispositivi contemporaneamente, ma solo se entrambi sono collegati alla stessa rete internet domestica. Un singolo device, invece, può essere usato liberamente ovunque ci si trovi, senza vincoli di geolocalizzazione.

Per quanto riguarda la disdetta, valgono le regole già in vigore dal 30 ottobre 2022: nessun costo aggiuntivo, preavviso di 30 giorni e la possibilità di continuare a vedere i contenuti fino alla scadenza del periodo già pagato, saldando eventualmente la differenza per i giorni di visione successivi.

Il piano Full resta l’opzione per chi vuole vedere tutto, ovunque

Chi invece non vuole rinunciare alla visione su smart TV, PC o console può continuare a puntare sul piano Full tradizionale, disponibile in tre formule. La versione mensile senza vincoli costa oggi 46,99 euro al mese. Chi preferisce impegnarsi per un anno può scegliere il pagamento dilazionato in 12 rate da 36,99 euro mensili, oppure l’opzione con pagamento anticipato in un’unica soluzione da 379 euro, che equivale a circa 31,58 euro al mese: la scelta più conveniente sul lungo periodo per chi è certo di voler seguire un’intera stagione sportiva.

Un catalogo sportivo praticamente completo

Che si scelga Full o Full Mobile, il paniere di contenuti non cambia. Sul fronte calcio, l’offerta comprende l’intera Serie A Enilive (diritti confermati fino alla stagione 2028/2029) e la Serie BKT fino al 2026/2027, oltre al calcio internazionale con LaLiga EA Sports e Copa del Rey fino al 2029, alcune gare di Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League, e la Emirates FA Cup fino al 2027/2028. Non manca il calcio femminile, con la Serie A Women Athora fino al 2026/2027, né i canali tematici come Radio TV Serie A, Inter TV, Milan TV, Juventus TV, Lazio Style, AS Roma TV e Red Bull TV, insieme ai contenuti FIFA+.

Oltre al pallone, il catalogo abbraccia il volley con Nations League, Mondiale per Club, Beach Pro Tour e CEV Champions League fino al 2029, più i prossimi Europei 2026 e 2028, la SuperLega maschile e la Serie A1 femminile. Ci sono poi il basket (comprese Liga Endesa spagnola e competizioni FIBA fino al 2029), il tennis con l’ATP Challenger Tour, la NFL, il LIV Golf, la boxe e altri sport da combattimento, questi ultimi spesso proposti anche in Pay Per View, servizio attivo dall’ottobre 2023 e ormai estesone anche a eventi come le amichevoli precampionato di Serie A.

L’abbonamento include di base i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, con tennis, basket, ciclismo e sport invernali. Chi vuole di più può aggiungere l’opzione Eurosport Extra a 2,99 euro mensili, che sblocca altri quattro canali e l’accesso alle competizioni integrali, comprese quelle non trasmesse sui canali lineari.

Dispositivi supportati e limiti di registrazione

Va ricordato che, a prescindere dal piano scelto, DAZN non impone alcun limite al numero di dispositivi registrabili su un singolo account: le uniche restrizioni riguardano la visione simultanea. Con il piano Full l’app è disponibile su smart TV, cellulari, PC e console di gioco; con Full Mobile, come detto, l’accesso resta circoscritto al solo smartphone. Una differenza che pesa soprattutto per chi ama vedere le partite sul divano, ma che si traduce in un risparmio significativo per chi segue lo sport prevalentemente in mobilità.