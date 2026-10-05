Nel volantino Lidl valido dall’8 al 14 ottobre 2026 l’assortimento non alimentare di cucina e casalinghi non parte subito: arriva in negozio da lunedì 12 ottobre, quattro giorni dopo l’avvio generale del catalogo. È una selezione ampia, aperta da una campagna Silvercrest con lo slogan “Innovativo. Intuitivo. Semplice.” e costruita attorno a tre prodotti da 99€, una macchina da cucire Singer, un aspirapolvere Bosch e un’impastatrice planetaria, affiancati da decine di articoli a prezzi molto contenuti, dai piccoli elettrodomestici agli accessori per la tavola e per il bucato.

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Macchina da cucire, aspirapolvere e cura della casa

Il prodotto in evidenza della pagina dedicata al cucito è la macchina da cucire Singer a 99€, segnalata come “prezzo imbattibile”. Ha un telaio in metallo rinforzato, l’asola automatica in 4 fasi, 101 applicazioni di punti e la lunghezza del punto regolabile, con accessori inclusi. Per chi cerca una soluzione più semplice c’è la macchina da cucire portatile Singer a 9,99€, anch’essa con accessori in dotazione. Completano il reparto il set filo da cucito (da 20 o 40 pezzi) o il set per taglio e cucito da 144 pezzi, a 4,99€, e il set di 18 mollette W5 a 0,99€.

Per le pulizie, la scelta ricade sull’aspirapolvere Bosch a 99€, con una potenza di 900 W e la bocchetta per fessure e tessuti inclusa, e sul mini aspirapolvere ricaricabile Cleanmaxx a 17,99€, un 3 in 1 che aspira, soffia e funziona anche per il sottovuoto, con batteria agli ioni di litio da 1.800 mAh e cavo USB incluso. Sul fronte del bucato e dello stiro c’è il ferro da stiro con caldaia Silvercrest a 39,99€, da 2.400 W, con serbatoio da 1,3 litri, pressione del vapore di 5 bar e vapore variabile fino a 130 g/min, temperatura regolabile su 3 livelli e due filtri anticalcare inclusi. Accanto, l’asse da stiro da tavolo W5 a 12,99€, con superficie in puro cotone e rivestimento rimovibile in tre strati, e il set di sacchetti sottovuoto per vestiti W5 a 9,99€, con dieci pezzi in due formati e pompa a mano inclusa.

Impastatrice, friggitrice e piccoli elettrodomestici

Il pezzo forte della sezione cucina è l’impastatrice planetaria Silvercrest con frullatore e tagliaverdure a 99€: ha un motore da 600 W, una ciotola per impastare da 4 litri, una bilancia integrata, un display per timer e pesatura, dieci ricette e gli accessori inclusi. Tra gli altri piccoli elettrodomestici spicca la mini friggitrice ad aria calda Silvercrest a 19,99€, da 1.000 W, con regolazione continua della temperatura da 80 a 200 °C e cestello Cool-Touch da 2 litri, affiancata dallo stampo in silicone per friggitrice ad aria a 1,99€, resistente da -40 a +250 °C.

Il frullatore a immersione Silvercrest con funzione Smart Speed, da 1.000 W, costa 17,99€ e include un recipiente graduato da 700 ml e cinque ricette. Per la colazione c’è la tostiera Silvercrest da 750 W a 12,99€, con spia di controllo della cottura e cinque consigli di ricette, mentre il tostapane Russell Hobbs da 850 W è proposto a 29,99€, con fessure extra larghe, sistema di sollevamento, funzione scongelamento e griglia scaldapanini.

Tavola, conservazione e accessori

La parte più ricca per numero di prodotti riguarda la tavola e la dispensa. Il servizio di posate Silvercrest da 20 pezzi costa 14,99€, con quattro cucchiai, quattro forchette, quattro coltelli, quattro cucchiaini da dessert e quattro forchette da dessert. A 9,99€ c’è il set di calici o bicchieri da 6 pezzi, a 5,99€ le tazze o bicchieri termici da 2 o 3 pezzi e a 19,99€ il ceppo portacoltelli magnetico, venduto senza coltelli. I coltelli da cucina, da uno o due pezzi con custodia protettiva, partono da 1,99€, il set di due spruzzatori per olio e aceto da 120 ml costa 6,99€.

Per organizzare cucina e frigorifero, il set di tre contenitori salvafreschezza da 0,55, 1 e 1,6 litri, resistenti da -20 a 100 °C, è a 4,99€, il set di cinque ciotole in vetro con coperchio a 6,99€ e il contenitore per microonde da 0,91, 1 o 1,6 litri a 2,99€. Tra i complementi ci sono i vassoi in ardesia da 2 o 3 pezzi a 4,99€, i sottopentola o sottobicchieri in sughero a 1,99€, l’organizer per lavello Joseph Joseph a 6,99€, la teglia o stampo da forno con coperchio Zenker a 9,99€, lo stampo doppio in silicone per cioccolato Zenker a 3,99€ e gli accessori da cucina Fackelmann in diversi assortimenti a 2,49€.

Prezzo e disponibilità

Le offerte di cucina e casalinghi sono disponibili nei punti vendita Lidl da lunedì 12 ottobre 2026, fino a esaurimento scorte, all’interno del volantino nazionale valido fino a mercoledì 14 ottobre. Trattandosi di articoli non alimentari a rotazione rapida, soprattutto per i prodotti da 99€ conviene non aspettare troppo prima di andare in negozio, e controllare sul volantino la data indicata accanto a ogni offerta, perché non tutto il catalogo parte lo stesso giorno.