Lenovo amplia la propria gamma di notebook business con il nuovo Lenovo V14 Gen 7, un portatile da 14 pollici pensato per studenti, professionisti e piccole imprese che punta su efficienza energetica, autonomia elevata e una piattaforma Intel di nuova generazione. Dopo il debutto dei modelli V15 Gen 7 e V17 Gen 7, l’azienda porta infatti Intel Wildcat Lake anche nel formato più compatto della serie, puntando come potrete immaginare anche su un prezzo aggressivo.

Il notebook è già disponibile in diversi mercati asiatici, mentre la documentazione ufficiale di Lenovo conferma l’arrivo anche in Europa e negli altri mercati internazionali. Tra i punti salienti troviamo processori Intel Core Series 3, fino a 32 GB di RAM DDR5, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB e un’autonomia dichiarata a dir poco notevole. Vediamone insieme qualche dettaglio aggiuntivo.

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Un notebook da 14 pollici pensato per produttività e mobilità

Il Lenovo V14 Gen 7 mantiene un design sobrio tipico della serie V, con uno chassis spesso appena 19,9 mm e un peso di partenza di 1,37 kg, caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto a chi lavora spesso in movimento o necessita di un portatile leggero da trasportare ogni giorno.

La piattaforma hardware ruota attorno ai nuovi Intel Core Series 3 basati su architettura Wildcat Lake, disponibili nelle varianti Core 3 304, Core 5 315, Core 5 320 e Core 7 350; Lenovo abbina inoltre questi processori a memoria DDR5-5600 fino a 32 GB e a unità SSD NVMe PCI-E Gen4 fino a 1 TB, offrendo una configurazione decisamente moderna per la fascia di appartenenza.

L’azienda definisce il V14 Gen 7 un AI PC essenziale, grazie alla presenza della NPU integrata nei nuovi processori Intel, capace di raggiungere fino a 17 TOPS per accelerare alcune funzionalità intelligenti dedicate alla collaborazione e alla produttività quotidiana. Anche la tastiera (senza retroilluminazione) è stata aggiornata con il tasto Copilot, ormai sempre più presente sui notebook Windows 11, mentre il touchpad da 105 mm e la struttura resistente ai liquidi completano una dotazione pensata per un utilizzo professionale.

Display Full HD, tanta connettività e autonomia da record

Lenovo propone il V14 Gen 7 con due pannelli da 14 pollici Full HD (1920 × 1080P). La configurazione base utilizza un display TN da 300 nit, mentre i modelli superiori possono essere configurati con un pannello IPS antiriflesso, sempre da 300 nit ma con angoli di visione sensibilmente migliori e un contrasto superiore.

Pur non essendo un notebook pensato per creator o grafica professionale, il pannello IPS rappresenta sicuramente la scelta più interessante per chi cerca una migliore qualità visiva durante lavoro, streaming o videoconferenze.

Il reparto connettività rappresenta sicuramente uno degli aspetti più completi del dispositivo. Sul lato sinistro trovano spazio due porte USB-C con Power Delivery e DisplayPort, una USB-A, HDMI 1.4b e il jack audio, mentre a destra sono presenti una seconda USB-A e la porta Ethernet RJ45, sempre più rara nei notebook sottili ma ancora molto apprezzata in ambito aziendale.

A seconda della configurazione, il V14 Gen 7 supporta inoltre WiFi 6 o WiFi 7, Bluetooth fino alla versione 5.4 e ricarica rapida tramite alimentatore USB-C da 65 watt.

Il vero punta di forza del dispositivo però è senza dubbio l’autonomia. Lenovo dichiara oltre 17 ore nel test JEITA-BAT 3.0 con luminosità di 200 nit, circa 15,7 ore nel benchmark PCMark 10 e oltre 10 ore nel MobileMark 30 a 250 nit; parliamo di valori che evidenziano il principale vantaggio della piattaforma Wildcat Lake, ovvero consumi molto contenuti senza rinunciare alla reattività nelle attività quotidiane.

Sicurezza, collaborazione e certificazione MIL-STD-810H

Essendo destinato principalmente al mercato business, il Lenovo V14 Gen 7 integra diverse funzionalità dedicate alla sicurezza. La piattaforma ThinkShield offre infatti il supporto opzionale al Trusted Platform Module (dTPM 2.0), mentre il lettore d’impronte può essere integrato direttamente nel pulsante di accensione per un accesso rapido e sicuro; non manca nemmeno l’otturatore fisico della webcam, utile per proteggere la privacy durante l’utilizzo quotidiano.

Sul fronte delle videoconferenze troviamo una webcam HD con doppio microfono, altoparlanti stereo da 2 watt e il software Lenovo Smart Meeting, un’utility che sfrutta anche le funzionalità AI del processore per migliorare la cancellazione del rumore e la qualità delle chiamate.

Lenovo sottolinea inoltre la robustezza del dispositivo, certificato secondo lo standard MIL-STD-810H; questo significa che il notebook è stato sottoposto a test relativi a temperature estreme, vibrazioni, polvere, umidità e altre condizioni ambientali particolarmente severe, caratteristiche importanti soprattutto per chi utilizza il PC in contesti lavorativi impegnativi.

Scheda tecnica Lenovo V14 Gen 7

Display 14″ Full HD TN o IPS, 300 nit

Processore fino a Intel Core 7 350 (Series 3)

Grafica Intel integrata

NPU fino a 17 TOPS

RAM fino a 32 GB DDR5-5600

Storage SSD PCI-E 4.0 fino a 1 TB

Connettività

WiFi 6 o WiFi 7, Bluetooth 5.4, Gigabit Ethernet

Porte

2x USB-C, 2x USB-A, HDMI, RJ45, jack audio

Webcam 720p HD con privacy shutter

Batteria 47 WHr con ricarica rapida USB-C 65 W

Autonomia oltre 17 ore

Caricatore USB-C 65 watt

Dimensioni 19.9 mm x 324.2 mm x 215.2 mm

Peso Da 1,37 kg

Sistema operativo

Windows 11 Home / Pro

Disponibilità e prezzo del nuovo Lenovo V14 Gen 7

Il nuovo Lenovo V14 Gen 7 è già in vendita in diversi mercati dell’Asia, tra cui Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Malesia e Singapore, con prezzi a partire da circa 1.060-1.100 dollari per le configurazioni iniziali.

Lenovo ha già registrato le SKU destinate al mercato internazionale e le pagine ufficiali europee riportano il notebook come “in arrivo”, segno che il lancio globale è ormai imminente; per il momento però, l’azienda non ha ancora comunicato prezzi e disponibilità ufficiali per il mercato italiano.