Secondo le più recenti indiscrezioni trapelate sulla rete, Lenovo avrebbe in cantiere una novità potenzialmente rivoluzionaria per il mondo dei laptop da gaming. Si tratta del Legion Pro Rollable, un notebook che quando arriverà sul mercato non passerà inosservato visto che sarà equipaggiato con uno schermo OLED arrotolabile che può trasformarsi in un pannello ultrawide 21:9.

Stando ai colleghi di Windows Central, il lancio del dispositivo è previsto per l’inizio del 2026, verosimilmente in occasione del CES 2026, inoltre pare già confermato che il sistema operativo sarà Windows 11. Un’idea a dir poco originale e coraggiosa quella di Lenovo, sempre molto attiva in ottica novità e tecnologie di nuova generazione applicate ai notebook, così come testimonia il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable.

Sembra chiaro quindi che il colosso asiatico voglia espandere questo approccio al segmento consumer, il tutto non per un puro esercizio di stile, ma a quanto pare con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente sempre più immersiva e flessibile su PC portatile.

Cosa sappiamo dell’inedito Legion Pro Rollable

Le notizie a disposizione ci dicono che il Legion Pro Rollable prevede un display che si espande orizzontalmente; parti dello schermo, normalmente “arrotolate” dentro i lati del telaio, si dispiegheranno su entrambi i lati per passare da un formato classico 16:9 a un pannello ultrawide da 21:9.

La piattaforma hardware pare già confermata e prevede una soluzione della famiglia Intel Core Ultra (2a gen), in linea con le ultime soluzioni da gaming Lenovo. A bordo come detto il sistema operativo Windows 11, con l’integrazione di funzionalità AI-oriented attraverso la suite software di Lenovo; insomma sarà a tutti gli effetti anche un PC Copilot+ e capace di gestire le più recenti applicazioni in ottica Intelligenza Artificiale.

Al momento mancano all’appello diverse caratteristiche tecniche abbastanza importanti, ancora non confermate o lasciate trapelare da Lenovo. Non si conosce con certezza la dimensione del pannello (potrebbe essere un 14″ o un 16″), così come risoluzione e frequenza di aggiornamento; visto che troveremo un pannello OLED però, ipotizziamo che si tratti di una soluzione da almeno 120 hertz (QHD o QHD+) e di sicuro di ultima generazione.

Non conosciamo molte altre caratteristiche, tuttavia se guardiamo al ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, che utilizzava uno schermo di questo tipo, ci aspettiamo un sistema motorizzato per estendere il pannello, una struttura di tensione per mantenerlo piatto e firmware in grado di bloccare l’espansione in caso di chiusura del laptop o ostacoli.

Tutte cose che Lenovo ha più o meno fatto, potremmo dire anche con buoni risultati; ora non rimane che traslarlo nel settore consumer dei notebook da gaming. Proprio per questo motivo, ci si aspetta un laptop non troppo contenuto in dimensioni, capace di ospitare e gestire al meglio una GPU dedicata con sistema di dissipazione avanzato e un design in stile Lenovo Legion, abbinato alla classica qualità dei prodotti high-end del produttore.

Lenovo Legion Pro Rollable: possibili caratteristiche