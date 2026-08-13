Il colosso dell’e-commerce AliExpress ha deciso di mettere a punto una promozione incredibile, pensata per celebrare la fine dell’estate e del ritorno a scuola che avverrà il prossimo mese, che prevede innanzitutto sconti fino all’80% su tantissimi prodotti.

Questa promozione, che sarà attiva dalla mezzanotte di lunedì 17 agosto 2026 e terminerà alle 23:59 di mercoledì 26 agosto 2026, propone poi i soliti e ricchissimi coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere pronti, dato che sono prenotabili già prima dell’inizio della promozione (anche se non li utilizzerete subito)! Andiamo a scoprire tutti i dettagli, inclusi ulteriori metodi per risparmiare ulteriormente.

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Parte il warm-up della nuova promo AliExpress

Dalla mezzanotte lunedì 17 agosto 2026 e fino alle 23:59 di mercoledì 26 agosto 2026, sul portale di AliExpress sarà attiva un’interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese in questa seconda parte del mese in vista del rientro a scuola e della fine dell’estate.

La promozione prevede sconti fino all’80% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartwatch, console e mini PC anche di marchi molto noti), e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 3 e i 110 euro sul totale dell’ordine.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento, potranno essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale e soprattutto funzionano su prenotazione, pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon messi a disposizione da AliExpress che sono già prenotabili nonostante manchino ancora 4 giorni all’inizio della promozione vera e propria:

Coupon ITAE3 – per ottenere 3 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 15 euro Coupon ITAE6 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 39 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 39 euro Coupon ITAE11 – per ottenere 11 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 79 euro Coupon ITAE20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 139 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 139 euro Coupon ITAE33 – per ottenere 33 euro di sconto su un ordine minimo di 229 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 229 euro Coupon ITAE45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 309 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 309 euro Coupon ITAE70 – per ottenere 70 euro di sconto su un ordine minimo di 489 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 489 euro Coupon ITAE110 – per ottenere 110 euro di sconto su un ordine minimo di 650 euro

È tornata l’iniziativa “Cashback Challenge”

Già dallo scorso 8 agosto, sul portale di AliExpress è possibile usufruire di un’altra interessantissima promozione, chiamata Cashback Challenge, che sostanzialmente riporta in auge un’iniziativa che il colosso dell’e-commerce aveva già lanciato nella parte finale del 2025.

Questa promozione consente di ricevere un cashback sugli ordini effettuati che cresce (su più livelli, fino al 9%) a seconda del numero di membri che fanno parte della nostra squadra e a seconda degli acquisti effettuati dai membri della nostra squadra.

Come funziona il Cashback di AliExpress? Unisciti al team di PrezziTech/TuttoAndroid, apri questa pagina e clicca Entra nella squadra Ottieni fin da subito il 3% di cashback su tuoi acquisti (fino a un massimo di 9% in base a quanti punti siamo). Più compri e più amici inviti nella squadra (inoltragli questo messaggio) più si alza il nostro punteggio e più cashback otteniamo. Info utili: Il cashback viene erogato quando il prodotto ordinato viene spedito (spendibile entro 10 giorni su acquisti superiori ad 1€)

10€ di cashback massimo al giorno (fino a 400€ totali)

La promo è valida fino al 26 agosto 2026 Entra nel team di PrezziTech/TuttoAndroid

Altri codici sconto arriveranno all’inizio della promo

A partire dalla mezzanotte del 17 agosto 2026, saranno poi disponibili altri codici sconto che potranno essere sfruttati per risparmiare fino a 110 euro sul totale dell’ordine. Anche in questo caso, i coupon sconto non sono illimitati e potrebbero esaurirsi in fretta.

Coupon TUTTOA3 – per ottenere 3 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 15 euro Coupon TUTTOA6 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 39 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 39 euro Coupon TUTTOA11 – per ottenere 11 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 79 euro Coupon TUTTOA20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 139 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 139 euro Coupon TUTTOA33 – per ottenere 33 euro di sconto su un ordine minimo di 229 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 229 euro Coupon TUTTOA45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 309 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 309 euro Coupon TUTTOA70 – per ottenere 70 euro di sconto su un ordine minimo di 489 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 489 euro Coupon TUTTOA110 – per ottenere 110 euro di sconto su un ordine minimo di 650 euro – sarà valido solo il 17 agosto 2026, fino a esaurimento.

Ciliegina sulla torta: per poche ore ci saranno anche gli sconti PayPal

Ciliegina sulla torta della nuova promo di AliExpress – Ritorno a scuola: Fino all’80% di sconto sono gli sconti PayPal, ovvero quegli sconti aggiuntivi di cui gli utenti possono usufruire se pagano un ordine con PayPal.

Questi sconti aggiuntivi, che consentono di risparmiare tra i 10 e i 45 euro sul totale dell’ordine, non sono illimitati e verranno messi a disposizione degli utenti solo in due occasioni: alla mezzanotte del 17 agosto e alla mezzanotte del 24 agosto.

10 euro di sconto su un acquisto minimo di 99 euro

su un acquisto minimo di 99 euro 20 euro di sconto su un acquisto minimo di 199 euro

su un acquisto minimo di 199 euro 45 euro di sconto su un acquisto minimo di 299 euro

Tutto condito dai soliti vantaggi offerti da AliExpress

La nuova promozione targata AliExpress, che sarà attiva dalla mezzanotte di lunedì 17 agosto 2026 e terminerà alle 23:59 di mercoledì 26 agosto 2025, come detto, sarà l’occasione giusta per accaparrarsi prodotti interessanti a prezzi super scontati: saremo in live a partire dalle 23.30 del 16 agosto 2026 per indicarvi le offerte migliori.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal e Klarna (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.