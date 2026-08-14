Chi acquista un dispositivo targato Apple spesso non lo fa soltanto per il suo design o per la dotazione tecnica ma anche per il supporto sia hardware che software che il colosso di Cupertino è in grado di offrire agli utenti, con eventuali riparazioni e aggiornamenti costanti garantiti per un lungo periodo.

Tuttavia, prima o poi tale supporto è destinato a terminare e un esempio in tal senso è quello che ci arriva da due popolari prodotti dell’azienda statunitense, che nelle scorse ore sono stati aggiunti all’elenco dei dispositivi obsoleti: stiamo parlando di iPhone X e di Apple MacBook Pro 15″ del 2018.

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Fine dei giochi per iPhone X e Apple MacBook Pro 15″ (2018)

Sul sito ufficiale del colosso statunitense dedicato al supporto l’azienda ha aggiornato l’elenco dei prodotti obsoleti, ossia quelli per i quali la distribuzione per la vendita è stata interrotta da più di 7 anni.

Tra le nuove aggiunte vi sono sia iPhone X che Apple MacBook Pro da 15 pollici del 2018, dispositivi che fino a questo momento erano inseriti nell’elenco dei prodotti “vintage”.

Ricordiamo che per i prodotti obsoleti Apple interrompe l’assistenza hardware e i service provider non possono ordinare pezzi di ricambio per tali dispositivi. Il colosso di Cupertino precisa che i portatili Mac possono essere idonei all’estensione del periodo di riparazione per la sola batteria fino a 10 anni dall’ultima data in cui il prodotto è stato distribuito per la vendita, in base alla disponibilità delle parti.

Potete trovare la pagina dedicata al supporto dei vari prodotti di Apple, con tutte le informazioni sull’assistenza offerta dall’azienda statunitense, seguendo questo link.