Da tempo si susseguono le indiscrezioni secondo cui Apple per il mese prossimo avrebbe in programma il lancio di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, oltre che di iPhone Ultra (o Fold) mentre per il modello “base” ci sarebbe da avere pazienza sino all’inizio del 2027-

E nelle scorse ore dal continente asiatico sono arrivate nuove voci che sembrano confermare che il lancio di iPhone 18 non sarebbe imminente, tanto che non se ne dovrebbe parlare prima di diversi mesi.

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Niente Apple iPhone 18 in autunno

Stando a quanto viene riportato da Economic Daily, Pegatron, una delle aziene a cui Apple si affida per la fornitura delle componenti dei suoi device, avrebbe confermato indirettamente che il modello standard di iPhone 18 non verrà lanciato prima del prossimo anno.

In occasione di una conference call sui risultati finanziari del secondo trimestre del 2026, infatti, Pegatron ha reso noto che uno dei suoi clienti modificherà il consueto programma di spedizione degli smartphone e il riferimento va inevitabilemnte ad Apple, che il prossimo mese presenterà solo i modelli Pro e quello pieghevole, rimandando al 2027 per il lancio di iPhone 18.

Ricordiamo che da iPhone 11 ad iPhone 17 il colosso di Cupertino ha lanciato il modello base insieme a quelli Pro nella finestra autunnale e, pertanto, la modifica di quest’anno ha una rilevanza notevole non solo per l’azienda statunitense ma anche per i suoi vari fornitori.

E così questi dovrebbero essere i programmi di lancio di Apple:

iPhone 18 Pro: settembre 2026

iPhone 18 Pro Max: settembre 2026

iPhone Ultra: settembre 2026

iPhone 18: marzo 2027

iPhone 18e: marzo 2027

iPhone Air 2: marzo 2027

Il prossimo mese, in occasione dell’evento di lancio di iPhone 18 Pro e Pro Max, dovremmo saperne di più.