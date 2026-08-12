Insta360 amplia la propria gamma di action cam con la nuova Insta360 X6, modello che l’azienda presenta come il più importante salto generazionale nella storia della serie X. Una definizione che trova una spiegazione soprattutto nell’evoluzione dell’hardware, nella maggiore attenzione alla registrazione in condizioni di scarsa luminosità e, soprattutto, nella quantità di funzioni che la nuova videocamera riesce a concentrare all’interno di un dispositivo estremamente compatto.

La X6 arriva infatti con una configurazione pensata per coprire contemporaneamente più scenari di utilizzo. Prima di tutto è una videocamera 360 capace di registrare in 8K fino a 50 fotogrammi al secondo, ma può essere utilizzata anche come action cam tradizionale oppure per realizzare video con soggetto tracciato automaticamente.

L’obiettivo di Insta360 è quindi abbastanza chiaro, ridurre il numero di dispositivi e accessori necessari per realizzare contenuti di tipologia diversa. Il nuovo modello arriva inoltre in occasione dei dieci anni di attività di Insta360 nel settore delle videocamere a 360 gradi, un segmento dove l’azienda detiene il 71% del valore del mercato globale (dati IDC). Ma vediamo meglio qualche dettaglio in più della nuova fotocamera panoramica di Insta360.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Insta360 X6 punta sulla qualità d’immagine, anche di notte

Uno degli aspetti più interessanti della nuova X6 riguarda il comparto fotografico. Insta360 ha scelto due sensori Sony quadrati da 1/1,1 pollici, progettati appositamente per questo modello. L’azienda parla di una superficie complessiva del sensore superiore del 33% rispetto a quella della precedente X5 e di una capacità di raccolta della luce per fotogramma circa quattro volte maggiore.

A supportare i sensori troviamo un’architettura composta da tre chip dedicati all’elaborazione delle immagini; il componente principale è un processore a otto core realizzato con processo produttivo a 4 nm e con una frequenza di 3,3 GHz, affiancato da due chip dedicati all’imaging.

Secondo Insta360, questa configurazione offre una potenza di calcolo superiore del 500% rispetto alla X5, con un incremento del 106% della frequenza di clock e una riduzione del 35% dei consumi; la maggiore capacità di elaborazione viene utilizzata anche per migliorare la riduzione del rumore e la gestione del colore.

La nuova modalità dedicata alle riprese in condizioni di scarsa illuminazione sfrutta inoltre due sensori ambientali per ridurre lo sfarfallio e migliorare la resa delle scene notturne. A questo si aggiunge AdaptiveTone 2.0, che gestisce separatamente l’esposizione delle due lenti e acquisisce due esposizioni per fotogramma, con l’obiettivo di ampliare la gamma dinamica.

La Insta360 X6 introduce poi una caratteristica particolarmente interessante per chi cerca una videocamera da utilizzare senza dover necessariamente intervenire pesantemente in post-produzione; questa infatti è la prima videocamera 360 dell’azienda con Dolby Vision integrato direttamente nella registrazione.

Il sistema analizza i metadati dinamici fotogramma per fotogramma e adatta contrasto e luminosità della scena; la registrazione a 10 bit, insieme alla capacità di gestire oltre 1,07 miliardi di colori, dovrebbe permettere di ottenere una maggiore quantità di informazioni soprattutto nelle situazioni HDR.

Una videocamera 360, una gimbal e una action cam in un solo dispositivo

Con la nuova Insta360 X6, l’azienda non vuole proporre semplicemente una videocamera 360 più potente, ma un dispositivo capace di sostituire, in determinate situazioni, più strumenti contemporaneamente; la X6 infatti può essere utilizzata in tre modalità principali: videocamera 360, videocamera con tracking del soggetto e action cam tradizionale.

Nel primo caso il vantaggio è quello tipico delle videocamere 360; si preme il pulsante di registrazione e si cattura tutto ciò che circonda la videocamera. La registrazione può arrivare a 8K e 50 fps, lasciando poi all’utente la possibilità di scegliere successivamente l’inquadratura migliore.

Questo sistema è particolarmente utile durante viaggi, attività sportive o situazioni in cui non è possibile sapere in anticipo quale sarà il punto di interesse. Quando invece si vuole ottenere direttamente un filmato tradizionale, entra in gioco InstaFrame 2.0; la tecnologia riconosce e segue automaticamente persone, animali e oggetti, producendo un video flat fino a 4K senza la necessità di effettuare successivamente il reframing manuale.

La X6 può inoltre essere abbinata al nuovo Foldable Selfie Stick Remote Kit, che integra un joystick per controllare l’inquadratura con un funzionamento simile a quello di una gimbal; di conseguenza non serve aggiungere un dispositivo separato per gestire manualmente il movimento della videocamera.

A questo si aggiunge il POV Head Tracker, attraverso il quale l’inquadratura può seguire la direzione dello sguardo dell’utente. Per le riprese tradizionali, il dispositivo può passare alla modalità single-lens, garantendo fino a 5K a 60 fps, senza omettere le riprese in slow motion in 4K a 120 fps.

Anche il sistema di montaggio segue questa filosofia. Insta360 mette a disposizione oltre 100 accessori, destinati a scenari di utilizzo di vario genere. Il sistema magnetico mantiene inoltre la compatibilità con diversi accessori già disponibili per X5, X4 Air e per la serie Ace.

Tra gli accessori più interessanti troviamo il nuovo Power Selfie Stick, che permette di ottenere fino a 180 minuti aggiuntivi di autonomia, il Foldable Selfie Stick Remote Kit, il Bullet Time Selfie Stick 2.0 e il Fast Charge Case, che integra una batteria aggiuntiva e due slot per schede SD.

Il produttore non ha trascurato praticamente nessun ambito; da chi va in moto, passando per le auto, il ciclismo e le immersioni (fino a 60 metri, 20 metri senza custodia); in questi contesti Insta360 offre funzionalità e kit specifici con integrazioni da Garmin e Apple Watch, funzionalità dashcam e molto altro per supportare le esigenze dei vari utenti.

Display e batteria

Parando di hardware, ovviamente non ci sono solo i sensori, anzi iniziamo dicendovi che in dotazione troviamo 64 GB di memoria (47 GB utilizzabili). Insta360 ha integrato un display OLED da 2,32 pollici, con una luminosità di picco di 1200 nit, un valore pensato soprattutto per consentire di controllare l’inquadratura anche quando la videocamera viene utilizzata all’aperto sotto la luce diretta del sole.

Il display rimane sempre attivo e il sistema Full Screen Press mantiene la possibilità di utilizzare i comandi anche indossando i guanti. La batteria invece è una nuova unità da 2.600 mAh e permette di registrare fino a 140 minuti di video 360 in 8K30 nella modalità Endurance (+51% rispetto alla gen precedente).

Anche la ricarica è stata velocizzata; utilizzando un caricatore da 30 W con PPS, la batteria raggiunge l’80% in circa 24 minuti e il 100% in 35 minuti. Riguardo i dati “fisici”, la videocamera pesa 196 grammi e misura 50 × 100 × 40 millimetri considerando le lenti (26,4 millimetri senza); queste ultimo sono lenti Replaceable Lens 2.0 sono dichiarate cinque volte più resistenti ai graffi rispetto alla generazione precedente e possono essere sostituite con un costo indicato da Insta360 come inferiore del 60%.

Insta360: Audio, connettività, stabilizzazione e tanta AI

Insta360 ha lavorato anche sul comparto audio, soprattutto pensando agli utenti che utilizzano la videocamera durante attività dinamiche. La X6 integra quattro microfoni che compongono un sistema omnidirezionale progettato per ridurre il rumore del vento; a questi si aggiunge un microfono Hidden Engine Mic, pensato nello specifico per le riprese in motocicletta e progettato per filtrare il rumore del vento mantenendo più evidente quello del motore.

La modalità Intelligent Audio può modificare automaticamente l’elaborazione del suono in base all’ambiente, mentre chi cerca una configurazione più avanzata può collegare contemporaneamente due trasmettitori Insta360 Mic Air o Mic Pro attraverso Direct Connect. Per la stabilizzazione troviamo invece il sistema FlowState, affiancato dal 360 Horizon Lock.

Sul fronte della connettività la X6 supporta WiFi 6, con trasferimenti wireless dichiarati fino a 100 MB/s, mentre attraverso USB 3.0 si arriva a 450 MB/s; il Bluetooth 5.3 viene utilizzato anche per velocizzare l’abbinamento con gli altri dispositivi (non manca NFC).

La parte forse più interessante della nuova Insta360 X6 non riguarda però esclusivamente la registrazione; l’azienda ha infatti costruito attorno alla videocamera un sistema di Intelligenza Artificiale chiamato Insta360 PanoMind. Si tratta di un modello sviluppato internamente e addestrato su oltre 10.000 ore di filmati appartenenti a più di 30 scenari, tra cui viaggi, vita quotidiana, sport invernali, motociclismo, immersioni e ciclismo.

L’aspetto distintivo è che PanoMind è stato progettato per comprendere una scena sferica completa, invece di analizzare semplicemente un’inquadratura piatta. Da qui nasce AI Director, il sistema che permette alla X6 di generare automaticamente un montaggio partendo direttamente dai filmati presenti sulla videocamera.

Per chi preferisce mantenere un maggiore controllo sul risultato c’è invece Auto Edit 2.0, che permette di partire da uno o più filmati e generare un montaggio completo attraverso un singolo comando, intervenendo automaticamente su inquadratura, movimenti, tagli, musica e transizioni.

Per gli utenti che lavorano in post-produzione non manca infine il profilo I-Log, che mantiene una maggiore quantità di informazioni nelle alte luci e nelle ombre. La registrazione a 10 bit offre inoltre maggiore margine per la color correction, mentre ricordiamo che Insta360 Studio rimane disponibile gratuitamente su Mac e Windows per gestire montaggio, stitching ed esportazione dei contenuti 360.

In coda, non per importanza, segnaliamo anche il servizio cloud Insta360+; un’opzione che offre fino a 2 TB per effettuare il backup dei filmati mentre la videocamera è in carica. I contenuti caricati sul cloud possono inoltre essere utilizzati con Moments Pro, il nuovo strumento di editing basato sull’AI e sviluppato con Google Gemini.

Insta360 X6: scheda tecnica

Sensore: doppio Sony da 1/1,1″ quadrato

Apertura: f/2.0

Display: OLED da 2,32″, fino a 1200 nit

Video 360: fino a 8K a 50 fps

Video single-lens: fino a 5K a 60 fps

Slow motion: fino a 4K a 120 fps

Foto 360: fino a 120 MP

Profili colore: Rec.709, Dolby Vision, I-Log

Codec video: H.265

Bitrate massimo: 240 Mbps

Stabilizzazione: FlowState + 360 Horizon Lock

Memoria interna: 64 GB, di cui 47 GB utilizzabili

MicroSD: UHS-I V30 o superiore

Batteria: 2600 mAh

Autonomia: fino a 140 minuti in 8K30

Ricarica: 80% in 24 minuti, 100% in 35 minuti

Impermeabilità: fino a 20 metri senza custodia

Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C 3.0

Peso: 196 grammi

Dimensioni: 50 × 100 × 40 mm con lente

Audio: quattro microfoni omnidirezionali + microfono dedicato al motore

Colori: Midnight Black e Arctic White

Insta360 X6: prezzo e disponibilità

La Insta360 X6 è disponibile da oggi attraverso lo store ufficiale dell’azienda, Amazon e altri rivenditori autorizzati, con un prezzo di partenza di 669,99 euro per lo Standard Bundle; l’azienda ha previsto anche configurazioni più complete, tra cui l’Essentials Bundle da 799,99 euro.

Per gli acquisti e le attivazioni effettuati entro il 30 settembre 2026 sono inoltre previste alcune promozioni legate ai servizi cloud; un anno di Insta360+ Premium con 500 GB di spazio e tre mesi di Moments Pro, secondo i termini indicati dall’azienda.

Resta disponibile anche Insta360 FlexiCare, un’opzione aggiuntiva dedicata ai danni accidentali, con fino a quattro sostituzioni nell’arco di due anni. Per gli acquirenti della fase di lancio è inoltre prevista una politica di sostituzione gratuita valida per 90 giorni.