Ci sono prodotti che arrivano sul mercato con il preciso obiettivo di ridefinire una categoria. Insta360 Luna Ultra è uno di questi. Annunciata ufficialmente oggi questa videocamera gimbal rappresenta un salto qualitativo importante per il brand cinese: non solo è il primo dispositivo di Insta360 in questa categoria, ma è anche il risultato di una collaborazione profonda e consolidata con Leica, uno dei nomi più iconici e rispettati nella storia della fotografia.

Sei anni di partnership, un solo obiettivo: la perfezione ottica

La storia tra Insta360 e Leica non nasce oggi. I due brand collaborano dal 2020, quando fu lanciata la ONE R 1-Inch Edition, la prima action cam con ottica co-progettata con la casa di Wetzlar. Da allora sono arrivati la ONE RS, l’Ace Pro e l’Ace Pro 2, quest’ultimo con obiettivo Leica SUMMARIT, e nel 2025 i due hanno formalizzato ulteriormente il loro legame con un accordo di partnership strategica globale nel settore imaging. Luna Ultra rappresenta il sesto capitolo di questa storia comune, e per la prima volta porta l’eredità ottica di Leica in una videocamera gimbal pensata per i creator in movimento.

Come ha dichiarato Marius Eschweiler, VP Business Unit Mobile di Leica Camera AG: “Questo lancio rappresenta molto più dell’introduzione di un nuovo prodotto. È il risultato di una visione condivisa e di una collaborazione a lungo termine, che unisce un’esperienza ottica consolidata a una nuova generazione di tecnologie d’immagine intelligenti.”

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Doppio obiettivo Leica Summicron: un sistema ottico senza compromessi

Il cuore tecnico di Luna Ultra è il suo sistema a doppia ottica, una delle caratteristiche che la distingue nettamente dalla concorrenza. Il sensore principale è un 1 pollice da 50 megapixel abbinato all’obiettivo Leica Summicron, capace di girare video fino a 8K a 30fps con supporto Dolby Vision e I-Log a 10 bit. A questo si affianca un teleobiettivo secondario con sensore 1/1,3″ e apertura f/2.0, che permette di sfruttare cinque lunghezze focali diverse, uno zoom lossless fino a 6x e uno zoom totale fino a 12x.

La gamma dinamica raggiunge i 14 stop, un valore da mirrorless di fascia alta, che consente di preservare dettagli nelle ombre e nelle alte luci anche in situazioni di luce difficile. Per chi ama fotografare, la modalità UltraPhoto arriva a 37 MP, mentre la modalità Foto panoramiche tocca i 200 MP — numeri impressionanti per un dispositivo che pesa poco più di 200 grammi.

Lo schermo OLED rimovibile: la vera rivoluzione per i creator solitari

Una delle caratteristiche più originali di Luna Ultra è il touchscreen OLED da 2 pollici completamente rimovibile, una prima assoluta nel settore. Questo schermo non è solo un monitor di controllo: staccato dal corpo macchina, diventa un telecomando wireless con trasmissione HD fino a 20 metri di distanza, aprendo scenari creativi impensabili per chi gira da solo. Pensate a timelapse in remoto, riprese in movimento senza treppiede, inquadrature impossibili senza dover guardare la fotocamera: con questo sistema, tutto diventa improvvisamente fattibile.

Stabilizzazione e tracciamento: il sistema Deep Track 5.0

Sul fronte della stabilizzazione, Luna Ultra integra un gimbal meccanico a tre assi combinato con la stabilizzazione elettronica dell’immagine. Il vero valore aggiunto è però Deep Track 5.0, il sistema di tracciamento AI di Insta360 che consente di seguire i soggetti con estrema precisione grazie a quattro modalità distinte: Tracciamento automatico, Tracciamento attivo dello zoom, Tracciamento di gruppo e Inquadratura intelligente. Per i vlogger, gli sportivi e chi registra eventi in movimento, questo significa non perdere mai il soggetto inquadrato, neanche nelle situazioni più caotiche.

Il sistema beneficia di un triplo chip AI, formato da un chip Qualcomm di fascia alta e due chip dedicati all’elaborazione delle immagini, che gestisce in tempo reale il riduzione del rumore, la messa a fuoco e i calcoli di stabilizzazione.

Video professionale, editing semplificato

Luna Ultra non è pensata solo per chi vuole pubblicare direttamente sui social: il workflow professionale è una priorità dichiarata. I profili colore Leica (Natural, Vivid e Chrome) sono direttamente accessibili dalla videocamera, così come una serie di filtri cinematografici. La compatibilità con lo standard ACES (Academy Color Encoding System) apre le porte a pipeline di post-produzione di livello cinematografico.

Il timecode integrato permette la sincronizzazione multicamera e facilita il montaggio in software come Final Cut Pro e Adobe Premiere Pro. Una funzione interessante è quella del Profilo colore via QR: permette di condividere le impostazioni cromatiche tra dispositivi con una semplice scansione. Infine, le funzioni AI dell’app Insta360 identificano automaticamente i momenti migliori per generare video pronti alla pubblicazione in pochi tocchi.

Autonomia, archiviazione e accessori

Con una batteria da 1.550 mAh, Luna Ultra garantisce circa 4 ore di utilizzo continuo, con una ricarica rapida che porta la batteria all’80% in circa 23 minuti. Lo storage interno è di 47 GB (espandibile fino a 1 TB con microSD), un’ottima dotazione per sessioni di ripresa impegnative.

L’ecosistema di accessori dedicati è già molto ricco: si va dall’head tracker per le riprese in POV ai filtri Black Mist per effetti cinematografici, passando per il grandangolare che porta il campo visivo a 108° e i filtri ND per il controllo dell’esposizione e il motion blur. Per l’audio, oltre alla cover antivento integrata, è prevista la compatibilità diretta con i microfoni Insta360 Mic.

Prezzi e disponibilità: da oggi in preordine

Luna Ultra è disponibile per il preordine da oggi, 10 giugno, attraverso il sito ufficiale Insta360, con spedizioni previste a partire dal 12 giugno anche su Amazon e presso rivenditori selezionati. I prezzi per il mercato italiano sono:

Il dispositivo sarà disponibile in due colorazioni: Midnight Black (Nero Notte) e Moon White (Bianco Stellare). La disponibilità in Germania, Austria e Svizzera seguirà in un secondo momento.

Con Luna Ultra, Insta360 dichiara apertamente guerra a DJI nel segmento delle videocamere gimbal pocket, e lo fa con un prodotto che, sulla carta, ha tutte le carte in regola per imporsi come nuovo punto di riferimento della categoria. La sfida è lanciata.