C’è un momento preciso in cui abbiamo capito cosa fosse davvero l’Insta360 GO 3S Pack Retrò. Stavamo camminando per le vie di Milano, la GO 3S agganciata al cordino attorno al collo con il mirino retrò installato. A un certo punto ci fermiamo davanti a una luce che tagliava diagonalmente un vicolo, e senza pensarci due volte prendiamo in mano la GO 3S, miriamo come si faceva con una vecchia Olympus a pellicola e scattiamo. In due secondi. Zero friction, zero menù da navigare, zero sbattimenti.

Questo, in sintesi, è ciò che Insta360 ha cercato di costruire con questo pack: un oggetto che faccia ritornare al piacere della cattura dell’istante, avvolto però in tutta la tecnologia moderna che questa piccola cam porta con sé, considerando soprattutto che non è questo il suo iniziale utilizzo con cui era stata pensata e creata.

Riesce nell’intento? Sì, nella maggior parte delle volte ma ci sono alcune cose che vale la pena approfondire, perché non tutto è oro quello che luccica o meglio, non tutto è pellicola quello che sa di vintage.

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Design e primo impatto

Partiamo dall’inizio, dalla confezione. All’interno si trovano la videocamera standalone, il Mirino retrò, il modulo batteria, un cordino, il ciondolo magnetico e il cavo da USB-C a USB-A.

La nostra unità in prova nella colorazione ufficiale di lancio (Bianco Canvas e Rosso Classico), la rende ancora più particolare. Il bianco opaco con una striatura colorata della GO 3S crea un contrasto visivo davvero riuscito. Estetica a parte, la GO 3S in sé rimane uno dei design più riusciti nel mondo delle action cam: 25,6 x 54,4 x 24,8 mm, 39,1 grammi, un parallelepipedo di plastica resistente che si infila ovunque senza problemi.

Quello che colpisce fisicamente, però, è il Mirino retrò: 92 mm di lunghezza, 30 mm di larghezza, costruito in plastica rigida con un’estetica da fotocamera anni ’70. Lo scocca non è propriamente premium al tatto, e qui faccio la prima piccola critica, perché rispetto all’abbinamento estetico eccellente, il materiale sembra un po’ cheap da vicino. Non è un problema grave, ma per chi apprezza la coerenza materica ci si accorge subito che il mirino è più “gadget scenografico” che “accessorio premium”. Il peso totale del mirino è di circa 39 grammi, quasi uguale alla cam stessa, quindi l’abbinamento raddoppia di fatto il peso del setup senza però renderlo ingombrante.

Il ciondolo magnetico è invece uno degli accessori meglio riusciti dell’intera line up GO 3S, già premiato dalla community. Il sistema magnetico agganciato al petto o alla giacca tiene bene la camera anche durante attività dinamiche moderate, ed è pensato in modo da non mettere mai in discussione la sua tenuta nelle situazioni d’uso quotidiane.

Il Mirino Retrò: genio o trovata di marketing?

Questa è la domanda che ci siamo posti per tutto il tempo di test, e la risposta è: entrambe le cose, a seconda di come lo si usa.

Il mirino ottico a pozzetto è la chicca concettuale di tutto il pack. L’idea è semplice: si aggancia la GO 3S al mirino tramite il sistema magnetico ad incastro, si porta l’occhio all’oculare e si inquadra il soggetto senza guardare lo schermo dello smartphone. È un’esperienza tattile unica, diversa da qualsiasi altra action cam sul mercato, e ha un effetto immediato sul modo in cui si fotografa.

Si rallenta. Si pensa prima di scattare. Si cerca la luce, la composizione. Si è costretti a un approccio più consapevole che, paradossalmente, produce spesso risultati migliori in termini di composizione rispetto allo scattare freneticamente “spray and pray”. Questo è l’effetto più sottile ma più rilevante del pack: cambia la mentalità con cui si usa la videocamera, non solo l’estetica.

Lo specchietto selfie integrato nel mirino è una trovata simpatica ma concettualmente schizofrenica: se l’idea è slow photography in stile analogico, fare selfie veloci va un po’ in direzione opposta. Funziona, è utile, ma è chiaramente un’aggiunta pensata per accontentare il pubblico social-first.

Qualità video e foto: la GO 3S non tradisce

Passiamo al cuore tecnico. La GO 3S è una videocamera che Insta360 conosce bene, e il Pack Retrò non cambia nulla dal punto di vista hardware. Il sensore cattura foto fino a 4000×3000 pixel in formato 4:3, con disponibilità anche in formato DNG per chi vuole lavorare in post-produzione, oltre al JPG.

Per i video, la risoluzione massima è 4K a 30fps (3840×2160), con codec H.264 e un bitrate massimo di 120 Mbps, un numero generoso per una cam di queste dimensioni, che garantisce un materiale grezzo di buona qualità per l’editing. La stabilizzazione FlowState, basata su un giroscopio a 6 assi, è ancora oggi una delle migliori nella sua categoria: i video si godono anche senza stativi, anche camminando velocemente, anche in contesti urbani caotici dove ogni altra cam produrrebbe materiale inutilizzabile.

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La modalità FreeFrame Video è invece una di quelle funzioni che non sai che ti mancava finché non la usi: la cam registra in 4K con un aspect ratio “sovradimensionato” (4:3 invece del classico 16:9), permettendo poi in post di “ricadrare” il video in qualsiasi formato — 16:9, 9:16, 1:1, 2.7:1 — senza perdere qualità. Per chi produce contenuti per più piattaforme contemporaneamente (YouTube + Reels + TikTok + storie), questa funzione vale da sola parte del prezzo del dispositivo.

Lo slow motion arriva fino a 200fps in 1080p e 100fps in 2.7K, numeri che permettono slow motion fluidi e d’effetto per highlight sportivi o momenti dinamici. Il timelapse e il TimeShift in 4K si esportano tramite Insta360 Studio per la qualità ottimale, ma il risultato finale è di ottimo livello.

Dove la GO 3S mostra qualche limite, però, è nella fotografia in condizioni di bassa luce. L’apertura fissa a F2.8 e un ISO massimo di 3200 significano che nelle situazioni di scarsa illuminazione, interni scuri, sera in città senza illuminazione artificiale forte, il rumore digitale inizia a farsi sentire in modo evidente. Non è un difetto raro tra le action cam, ma va detto chiaramente: se l’idea è fare street photography notturna, la GO 3S non è lo strumento giusto. Di giorno, in luce naturale morbida o diretta, i risultati sono però eccellenti per una cam di queste dimensioni.

I filtri pellicola: una questione di gusto

Uno degli elementi più originali del pack sono i tre filtri esclusivi in stile pellicola applicabili alle foto:

Pellicola Negativa: toni freddi, saturazione bassa, ispirata ai negativi analogici. Perfetta per reportage urbano, street photography monocromatica con tinte. Personalmente è quella che ho usato di più.

Pellicola Positiva: contrasto e saturazione accentuati, riferimento alle diapositive. Ottima per soggetti colorati in piena luce, meno convincente in situazioni piatte.

Pellicola Decorata: ispirata alle pellicole pre-esposte, aggiunge sovrapposizioni grafiche retrò. La trovo la più divisiva: c’è chi la ama per il risultato “analogico sporco”, chi la trova eccessivamente kitsch.

A questi si aggiungono 11 profili colore totali integrati nella cam, tra cui i cinque nuovi arrivati con questo pack: NC, CC, GR-F, Mono e Vacanza Vintage. Il profilo GR-F è chiaramente un omaggio a Ricoh GR, e il risultato è sorprendentemente convincente: toni neutri, contrasto naturale, quel look da street photography “discreto” che si abbina perfettamente all’uso del mirino.

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La critica che muoviamo qui è parzialmente estetica, ma rilevante: i filtri sono belli e funzionano, ma nel 2026 il mercato è pieno di app che applicano preset pellicola molto più sofisticati (VSCO, Lightroom, persino la app nativa di Instagram). Il valore aggiunto di averli in-camera è la comodità e la velocità di applicazione, ma non aspettatevi la profondità di un vero emulation software. Chi fa street photography seriamente probabilmente vorrà comunque passare dalla post-produzione. Alla fine stiamo pur sempre considerando una action cam trasformata per l’occasione in una macchina fotografica retrò e i risultati non possono ambire a risultati così incredibili.

Autonomia e batteria: la verità che nessuno vuole sentire

Parliamoci chiari: 38 minuti di autonomia con la sola GO 3S è poco. È il limite storico di questa categoria di cam, e Insta360 lo sa bene, tant’è che il Pack Retrò include il modulo batteria che porta l’autonomia a 76 minuti totali.

Il modulo batteria da 393mAh si ricarica tramite USB-C in circa 35 minuti al 100%, e supporta la ricarica durante la registrazione, il che è fondamentale per sessioni prolungate. La combinazione cam (310mAh) + modulo batteria (393mAh) è sufficiente per una mattinata di street photography attiva, ma chi ha in mente una giornata intera all’aperto dovrà portarsi dietro un powerbank o un secondo modulo batteria acquistato separatamente.

NFC, app e connettività: il lato smart

La skin NFC inclusa nel pack è uno di quegli accessori che sembra un’idea furba in teoria e lo è anche in pratica. Avvicinare lo smartphone alla cam per aprire direttamente l’app Insta360 è genuinamente comodo quando si è in giro, le mani nei guanti o semplicemente non si vuole perdere tempo a navigare tra le app.

L’app Insta360 (disponibile sia per iOS che Android) è uno dei punti di forza dell’ecosistema: permette di cambiare modalità di acquisizione, applicare filtri, regolare ISO e bilanciamento del bianco, gestire il FreeFrame Video e accedere all’Auto Editing con selezione automatica degli highlight e musica. La funzione Attività Live, che mostra i controlli di ripresa e lo stato della cam direttamente dalla schermata di blocco dello smartphone, è una comodità reale, soprattutto quando la cam è agganciata al petto con il ciondolo magnetico e non la si vuole staccare per controllare le impostazioni.

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La connettività si basa su Wi-Fi 5GHz 802.11a/n/ac e Bluetooth BLE 5.0: il trasferimento file via Wi-Fi è rapido e stabile, la latenza del preview in app è accettabile. Non abbiamo riscontrato disconnessioni problematiche durante i test. L’app si comporta bene anche nella gestione dei profili colore: si possono cambiare al volo tra uno scatto e l’altro senza ricorrere ai menu della cam, il che con il mirino retrò diventa un flusso di lavoro molto fluido.

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Impermeabilità e robustezza: usarla senza paura

La GO 3S è certificata impermeabile fino a 10 metri senza alcuna custodia aggiuntiva, e questo rimane uno dei suoi punti di forza assoluti. L’ho usata sotto la pioggia senza pensarci, in condizioni umide, e mai un momento di incertezza.

La temperatura operativa va da -20°C a +40°C, il che la rende adatta a qualsiasi condizione climatica si possa incontrare nell’uso quotidiano europeo.

Prezzo e considerazioni finali sul rapporto qualità-prezzo

Il GO 3S Pack Retrò è disponibile in due versioni: 279€ per la versione 64GB e 299€ per la versione 128GB sul mercato italiano. Il mirino retrò è acquistabile anche separatamente a 54,99€ per chi possiede già una GO 3S.

È un prezzo ragionevole? Dipende da come lo si guarda. Se si considera il pack come una videocamera 4K con stabilizzazione FlowState da 39 grammi, impermeabile, con autonomia estesa, filtri pellicola e un ecosistema app solido, il valore c’è tutto. Se invece si guarda al mirino come accessorio standalone a 55 euro, l’entusiasmo si raffredda un po’: è un oggetto di plastica con una lente ottica senza elettronica, e il prezzo sembra alto per quello che materialmente è.

Il confronto con l’Action Pod, l’accessorio “standard” della GO 3S, è inevitabile: chi vuole massimizzare le funzionalità video sceglierà l’Action Pod; chi vuole l’esperienza creativa e fotografica diversa sceglierà il Mirino Retrò. Sono proposte complementari, non competitive.

A chi lo consiglio

L’Insta360 GO 3S Pack Retrò è un prodotto fortemente consigliato a chi è già innamorato dell’estetica analogica e vuole integrare la fotografia/videomaker nella vita quotidiana senza il peso e l’ingombro di una fotocamera tradizionale. È buono per i content creator che vogliono differenziare il proprio feed, per i viaggiatori urbani, per chi fa street photography occasionale e per chiunque voglia avere sempre con sé una cam divertente senza sentirne il peso, letteralmente.

Non è invece lo strumento giusto per chi cerca qualità fotografica notturna, per i videomaker che lavorano in condizioni di luce difficili, o per chi ha bisogno di inquadrature chirurgicamente precise. Per questi scenari, il mirino retrò mostra i suoi limiti e meglio sarebbe orientarsi verso soluzioni più tradizionali.

Ma se c’è una cosa che il Pack Retrò ci ha insegnato in questa settimana di test è questa: a volte il modo migliore per catturare un momento non è quello tecnologicamente più avanzato, ma quello che ti mette nell’atteggiamento giusto per cercare quel momento. E in questo, il mirino retrò della GO 3S riesce in modo divertente.

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