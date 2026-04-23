C’è chi dice che il miglior regista sia quello invisibile. Insta360 sembra averlo preso alla lettera: con il suo aggiornamento primaverile per la serie Flow 2, punta a rendere ogni creator un filmmaker professionista, senza bisogno di un secondo operatore, di attrezzature elaborate o di compromessi sulla qualità delle riprese. Un aggiornamento che non si limita a correggere piccoli difetti, ma che ridisegna in modo concreto l’esperienza d’uso dei gimbal Flow 2 e Flow 2 Pro, sia su Android che su iOS.

Android finalmente al completo

Chiunque abbia provato un gimbal con uno smartphone Android di fascia alta sa bene quanto potesse essere frustrante: l’accesso alle fotocamere secondarie era spesso limitato, costringendo a rinunciare alla qualità degli obiettivi grandangolari o del teleobiettivo. Con questo aggiornamento, Insta360 risolve un problema che molti utenti segnalavano da tempo.

Il supporto nativo agli obiettivi è ora disponibile per una lunga lista di dispositivi Android: Samsung (incluso il recentissimo Galaxy S26 Ultra), Google Pixel, OPPO, vivo e altri ancora. Concretamente, questo significa poter sfruttare tutta la potenza ottica dello smartphone, dalla grandangolare al teleobiettivo, direttamente dall’app Insta360, ottenendo riprese alla massima risoluzione disponibile sul proprio dispositivo.

Per chi realizza vlog, coperture di eventi sportivi, concerti o semplici riprese di viaggio, si tratta di un salto qualitativo tutt’altro che trascurabile. Lo zoom ottico del teleobiettivo, abbinato alla stabilizzazione fluida del gimbal e alla modalità Widescreen, consente inquadrature cinematografiche che fino ad oggi erano appannaggio esclusivo di configurazioni molto più costose e complesse.

Panorami sferici: ora ci vogliono solo 20 secondi

Tra le novità più interessanti dell’aggiornamento figura la nuova funzione Foto panoramiche 2.0. Flow 2 è già l’unico gimbal per smartphone capace di catturare panorami completamente sferici a 360 gradi, ma adesso lo fa anche molto più velocemente: la nuova versione riduce il tempo di acquisizione della metà, portandolo a soli 20 secondi.

Ma la vera novità non è solo la velocità. Una volta completata la ripresa sferica, l’utente può scegliere liberamente qualsiasi angolazione da salvare come foto standard, oppure generare un link interattivo da condividere direttamente su TikTok, Instagram e altre piattaforme social. Chi riceve il link può esplorare l’immagine a 360°, inclinarla, ruotarla e persino applicare effetti. Un formato che va ben oltre la classica fotografia panoramica e che si presta perfettamente ai racconti visivi di viaggio, alle avventure outdoor o agli eventi dal vivo.

Per i più creativi, rimane disponibile anche il template Tiny Planet, uno degli effetti più amati dai creator per trasformare un panorama sferico in una suggestiva miniatura del mondo ripreso.

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Dual View: tre clip da un’unica ripresa

La modalità Dual View è forse la funzione che più colpisce per la sua praticità. Attivandola, il gimbal registra contemporaneamente con la fotocamera frontale e quella posteriore dello smartphone, oppure con due obiettivi posteriori diversi, generando automaticamente tre clip indipendenti da un’unica sessione di ripresa.

Il vantaggio è evidente: si possono raccontare reazione e scena nello stesso momento, oppure alternare grandangolo e teleobiettivo senza dover interrompere e ricominciare la registrazione. Una funzionalità che sugli iPhone di ultima generazione è già disponibile nativamente, ma che grazie a Insta360 Flow 2 diventa accessibile a un numero molto più ampio di utenti, indipendentemente dal dispositivo in loro possesso.

Combinata con il Tracciamento IA, la modalità Dual View garantisce che il soggetto principale rimanga sempre al centro dell’inquadratura, mentre il gimbal si occupa della stabilizzazione. Il risultato è un contenuto dinamico, professionale e pronto per i social, senza dover passare ore in post-produzione.

Il polso diventa il telecomando: arriva il controllo Apple Watch

Per gli utenti iPhone, l’aggiornamento introduce una delle funzionalità più comode che si possano immaginare: il controllo remoto tramite Apple Watch. Dal quadrante dell’orologio è possibile avviare e interrompere la registrazione, cambiare modalità, impostare il timer e persino regolare lo zoom utilizzando la corona digitale, tutto senza mai toccare il telefono o il gimbal.

Questa integrazione è particolarmente utile per chi lavora in solitaria davanti alla fotocamera: non dover raggiungere il telefono per ogni modifica significa potersi concentrare sulla performance, sul movimento o sul racconto, senza interruzioni che compromettano la naturalezza della ripresa. La funzione è compatibile sia con la fotocamera nativa dell’iPhone sia con l’app Insta360.

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Le altre novità: AI Tracker, telecomando da smartphone e tracciamento avanzato

L’aggiornamento porta con sé anche una serie di funzionalità avanzate pensate per chi vuole spingere al massimo le possibilità del Flow 2 Pro. L’AI Tracker estende il tracciamento intelligente del soggetto a qualsiasi app Android, videochiamate, dirette streaming, app di terze parti, rendendo il gimbal uno strumento versatile ben oltre l’utilizzo con l’app ufficiale.

Il controllo remoto da smartphone permette invece di pilotare il Flow 2 Pro da un secondo dispositivo mobile: utile nelle riprese di gruppo o quando il gimbal è posizionato lontano dall’operatore. Si può regolare l’inquadratura, avviare o fermare la registrazione e gestire il tracciamento in tempo reale, senza mai smettere di filmare.

Completano il quadro il Tracciamento di gruppo — che segue più persone in simultanea, adattando automaticamente l’inquadratura ai movimenti del gruppo — e il Tracciamento attivo dello zoom, esclusiva assoluta di Flow 2 Pro, capace di seguire un soggetto in movimento ingrandendo fino a 15x. Che si tratti di un bambino che gioca in giardino o di un performer sul palco, il gimbal garantisce immagini stabili e nitide anche a distanza considerevole.

Disponibilità

L’aggiornamento è già disponibile tramite l’app Insta360, scaricabile su App Store e Google Play. La compatibilità delle singole funzionalità varia in base al dispositivo e al sistema operativo utilizzato; sul sito ufficiale insta360.com è consultabile la lista completa dei dispositivi supportati.