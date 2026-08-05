Insta360 continua ad arricchire le funzionalità della sua videocamera indossabile più compatta annunciando un importante aggiornamento software per GO Ultra. A partire da oggi 5 agosto infatti, il dispositivo potrà contare su un nuovo AI Voice Assistant sviluppato sfruttando il modello linguistico Google Gemini, trasformando la piccola action camera in un vero assistente da viaggio capace di tradurre conversazioni, rispondere a domande e riconoscere ciò che viene inquadrato.

L’obiettivo dell’azienda sembra abbastanza chiaro, ridurre sempre di più la necessità di utilizzare lo smartphone durante gli spostamenti, permettendo agli utenti di ottenere informazioni, comunicare e scoprire nuovi luoghi semplicemente parlando con la videocamera che stanno già utilizzando per registrare il viaggio.

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GO Ultra non è più soltanto una videocamera

GO Ultra nasce come una delle videocamere più compatte presenti sul mercato, progettata per essere indossata grazie al sistema di fissaggio magnetico e pensata per registrare contenuti in prima persona lasciando completamente libere le mani.

Proprio questa caratteristica rappresenta il punto di forza del nuovo aggiornamento; l’assistente AI può infatti essere richiamato tenendo premuto il pulsante di scatto oppure pronunciando il comando vocale “Hey, Kira“, trasformando immediatamente la videocamera in un interprete, una guida turistica e una fonte di informazioni sempre disponibile.

L’integrazione con Gemini amplia così il ruolo della GO Ultra, che non si limita più alla semplice acquisizione dei contenuti ma diventa uno strumento capace di accompagnare l’utente durante tutta l’esperienza di viaggio.

Una delle novità più interessanti riguarda poi la traduzione simultanea delle conversazioni; secondo Insta360, il sistema è stato progettato per semplificare le situazioni che più frequentemente mettono in difficoltà chi viaggia all’estero: ordinare al ristorante, fare acquisti, chiedere informazioni oppure utilizzare i mezzi pubblici.

Invece di ricorrere alle tradizionali applicazioni di traduzione sul telefono, sarà quindi sufficiente parlare direttamente alla GO Ultra, che interpreterà la conversazione in tempo reale rendendo lo scambio molto più naturale.

Anche il design della videocamera contribuisce all’esperienza d’uso; grazie al fissaggio magnetico può essere rapidamente staccata e passata a un’altra persona durante la conversazione, senza dover interrompere il dialogo per digitare testo o navigare tra le schermate di uno smartphone.

L’Intelligenza Artificiale riconosce ciò che vede la videocamera

Oltre alle traduzioni, il nuovo AI Voice Assistant introduce la funzione Ask with Photo, che permette di ottenere informazioni direttamente su ciò che viene inquadrato. Puntando la videocamera verso un cartello, un edificio, un monumento o un’opera esposta in un museo, sarà possibile chiedere spiegazioni e ricevere una risposta nel giro di pochi secondi.

La funzione può essere utilizzata anche per tradurre insegne in lingue straniere oppure per ottenere informazioni aggiuntive su monumenti, siti storici, mostre e dettagli culturali, evitando di interrompere continuamente il viaggio per effettuare ricerche manuali. L’idea è quella di rendere la scoperta dei luoghi più immediata e spontanea, mantenendo l’attenzione sull’esperienza piuttosto che sullo schermo del telefono.

Ma non finisce qui; l’assistente AI introduce anche Ask by Voice, funzione che consente di porre domande completamente vocali senza dover necessariamente inquadrare un soggetto. Gli utenti potranno così chiedere informazioni pratiche sul meteo, sui piatti tipici, sui prezzi, sui souvenir o ricevere curiosità legate alla storia e alla cultura del luogo che stanno visitando.

Per migliorare l’affidabilità dell’interazione, Insta360 ha integrato anche un sistema di Voiceprint Recognition; in pratica, la videocamera impara infatti a riconoscere la voce del proprietario, riuscendo a distinguerla anche in ambienti particolarmente rumorosi come stazioni, aeroporti o strade affollate. In questo modo il sistema rimane concentrato sulla richiesta dell’utente, limitando le interferenze provocate dalle conversazioni circostanti.

Un’esperienza di viaggio ancora più completa grazie all’AI

Sempre secondo Insta360, il nuovo aggiornamento permette alla GO Ultra di andare oltre il semplice ruolo di videocamera, diventando uno strumento capace di accompagnare l’utente durante ogni fase del viaggio. Le conversazioni con le persone del posto, le informazioni ricevute durante una visita e le curiosità scoperte lungo il percorso diventano così parte integrante dell’esperienza e, allo stesso tempo, possono essere registrate all’interno dei video realizzati con la videocamera.

L’azienda sottolinea inoltre come questa evoluzione si integri perfettamente con Moments Pro, la funzione di editing intelligente già disponibile sulla GO Ultra. Pur rimanendo separata dal nuovo AI Voice Assistant, Moments Pro continua infatti a sfruttare l’Intelligenza Artificiale per individuare automaticamente i momenti migliori della giornata, organizzare le clip registrate e abbinarle a una colonna sonora coerente, riducendo sensibilmente il tempo necessario per ottenere un video pronto da condividere.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai viaggi in famiglia. Insta360 immagina infatti GO Ultra come uno strumento educativo capace di stimolare la curiosità dei più piccoli, permettendo ai bambini di chiedere informazioni su animali, piante, monumenti, architetture e tradizioni locali nel momento stesso in cui qualcosa cattura la loro attenzione.

Disponibilità

Come anticipato in apertura, il nuovo AI Voice Assistant inizierà ad essere distribuito su Insta360 GO Ultra a partire da oggi 5 agosto 2026 attraverso un aggiornamento dell’app Insta360.

L’azienda precisa che la disponibilità delle funzionalità potrebbe variare in base al Paese e alla lingua supportata; al momento non sono previsti costi aggiuntivi, le novità arriveranno tramite aggiornamento software per i possessori della videocamera compatibile.