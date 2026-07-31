Garmin ha recentemente iniziato a distribuire nuovi aggiornamenti in beta per un buon numero di smartwatch e sportwatch, portando avanti i cicli di sviluppo che ci porteranno verso i prossimi major update sui modelli supportati.

Protagonisti di oggi sono i più recenti sportwatch “di punta” dedicati ai runner, ovvero Forerunner 970 e Forerunner 570 (presentati nel mese di maggio 2025), e gli smartwatch Venu X1 (presentato a metà giugno 2025 e da allora disponibile in Italia), Venu 4 (presentato a metà settembre 2025 e disponibile in Italia dal 22 settembre seguente) e vivoactive 6 (presentato ad aprile 2025). Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il changelog completo.

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Garmin ha aggiornato in beta i Forerunner 970 e 570: ecco le novità

Come anticipato in apertura, Garmin ha da poche ore avviato il rilascio di una nuova versione in anteprima, la terza nel ciclo di sviluppo verso il prossimo major update per i due sportwatch che, ancora oggi, rappresentano le più recenti soluzioni di punta dedicate ai runner: parliamo di Garmin Forerunner 970 e Forerunner 570.

Entrambi stanno ricevendo la nuova versione 18.19 beta che sostituisce la precedente versione 18.14 beta (rilasciata a metà luglio), utile perché aveva risolto un gran numero di bug e migliorato l’esperienza utente complessiva.

Anche la nuova versione in anteprima non va a introdurre novità, limitandosi a risolvere una quindicina di bug su entrambi i modelli e a migliorare la scorciatoia della torcia sul modello di punta. Di seguito riportiamo il changelog ufficiale (qui per Forerunner 970 e qui per Forerunner 570).

Changelog – versione 18.19 beta (dalla 18.14 beta) Risolve vari problemi che potevano causare il riavvio del dispositivo.

Risolve un problema per cui la tolleranza di corsa poteva essere visualizzata come 0 sul dispositivo.

Risolve un problema per cui le modifiche ai destinatari di Live Track sull’orologio non venivano riflesse in Garmin Connect Mobile.

Risolve un problema che poteva causare l’interruzione di un messaggio audio per gli spettatori prima del completamento.

Risolve un problema per cui il volume della musica veniva impostato al 100% quando un timer si attivava durante un’attività.

Risolve un problema che poteva causare il passaggio della musica agli altoparlanti quando le cuffie erano spente.

Risolve un problema per cui premendo indietro o toccando lo schermo con il palmo della mano non si annullava la voce del quadrante.

Risolve un problema che impediva la pronuncia dell’ora e della data ogni ora.

Risolve un problema per cui i toni dei pulsanti erano appena udibili o non udibili.

Risolve un problema per cui parte del testo veniva troncato negli avvisi obiettivo visualizzati durante un’attività.

Risolve un problema per cui poteva essere inserito uno spazio vuoto prima di una lunga serie di messaggi di testo.

Risolve un problema per cui non erano disponibili le opzioni di ritmo obiettivo o tempo obiettivo durante la creazione di un piano PacePro sul dispositivo.

Risolve altri problemi minori. Modifiche per il solo Garmin Forerunner 970: Migliora la scorciatoia della torcia per passare tra le modalità acceso, spento e strobo durante un’attività.

Risolve un problema per cui gli utenti potevano modificare i dati della mappa anche quando non c’erano dati da modificare. Modifiche per il solo Garmin Forerunner 570: Risolve un problema che poteva causare una durata della batteria inferiore al previsto.

C’è una nuova beta anche per Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6

In parallelo ai due sportwatch dedicati ai runner, come di consueto, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la stessa versione in anteprima anche sugli smartwatch Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6.

Anche nel loro caso arriva la versione 18.19 beta, la terza dell’attuale ciclo di sviluppo, che va a sostituire la precedente versione 18.14 beta e porta con sé praticamente le medesime novità introdotte sugli sportwatch, come evidenziato nel changelog ufficiale (qui per Venu X1, qui per Venu 4, qui per vivoactive 6), concentrandosi sulla risoluzione dei bug.

Changelog – versione 18.19 beta (dalla 18.14 beta) Risolve diversi problemi che potevano causare il riavvio del dispositivo.

Risolve un problema per cui la tolleranza di corsa poteva essere visualizzata come 0 sul dispositivo.

Risolve un problema per cui le modifiche ai destinatari di Live Track sull’orologio non venivano visualizzate in Garmin Connect Mobile.

Risolve un problema per cui il volume della musica veniva impostato al 100% quando un timer si attivava durante un’attività.

Risolve un problema per cui i toni dei pulsanti erano appena udibili o non udibili.

Risolve un problema per cui parte del testo veniva troncato negli avvisi di obiettivo visualizzati durante un’attività.

Risolve un problema per cui poteva essere inserito uno spazio vuoto prima di una lunga serie di messaggi di testo.

Risolve altri problemi minori. Modifiche per i soli Garmin Venu X1 e Venu 4: Migliora la scorciatoia della torcia per passare tra le modalità accesa, spenta e strobo durante un’attività.

Risolve un problema che poteva causare una durata della batteria inferiore al previsto.

Risolve un problema che poteva causare l’interruzione di un messaggio audio per gli spettatori prima del completamento.

Risolve un problema che poteva causare il passaggio della musica agli altoparlanti quando le cuffie erano spente.

Risolve un problema per cui premendo Indietro o toccando lo schermo con il palmo della mano non si disattivava la funzione di avviso vocale del quadrante.

Risolve un problema che impediva la riproduzione vocale dell’ora e della data ogni ora.

Risolve un problema per cui non erano disponibili le opzioni di ritmo o tempo obiettivo durante la creazione di un piano PacePro sul dispositivo. Modifiche per il solo Garmin Venu X1: Risolve un problema per cui poteva essere inserito uno spazio vuoto prima di una lunga serie di messaggi di testo. Modifiche per il solo Garmin vivoactive 6: Risolve il problema del collegamento rapido al telefono sui dispositivi sprovvisti dell’app Telefono. Questi dispositivi ora accedono alla pagina di connessione del telefono.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.