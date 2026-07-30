MediaWorld lancia quest’oggi gli Apple Days: se siete interessati all’acquisto di un prodotto a marchio Apple, che si tratti di un iPhone, di un MacBook o di quant’altro, questa potrebbe dunque essere l’occasione giusta. La nuova promozione è valida da oggi, 30 luglio 2026, fino alle 23:59 del 2 agosto, e mette a disposizione tanti prodotti Apple a prezzo ridotto, con la possibilità di poter dilazionare il pagamento a rate. Scopriamo tutto più da vicino.
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Le offerte MediaWorld degli Apple Days
Le offerte Apple proposte con l’iniziativa Apple Days di MediaWorld sono valide sia sullo shop online sia in negozio: coinvolgono iPhone, MacBook, iPad, iMac, Apple Watch, AirPods e accessori. Oltre ai ribassi, su alcuni prodotti del marchio la nota catena mette a disposizione il finanziamento a tasso zero (TAN e TAEG 0%) e la possibilità di sfruttare il servizio Trade-In con permuta dell’usato.
Senza ulteriori indugi vediamo quali sono i prodotti più interessanti in sconto con gli Apple Days di MediaWorld, suddivisi per categoria.
Offerte iPhone
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Offerte Mac e iPad
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APPLE iMac 24'' CTO con display Retina 4,5K, Chip M4, 8 CPU GPU, 16GB, 256GB Argento Gigabit Ethernet
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Offerte AirPods e Watch
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Altre offerte Apple Days
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Questa era la nostra selezione delle offerte degli Apple Days di MediaWorld. Se volete consultare tutte le proposte della catena potete seguire il link qui in basso. Siete riusciti a trovare il prodotto della mela che fa per voi? Ricordate che la promozione è valida solo fino al 2 agosto 2026.
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