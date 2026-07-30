MediaWorld lancia quest’oggi gli Apple Days: se siete interessati all’acquisto di un prodotto a marchio Apple, che si tratti di un iPhone, di un MacBook o di quant’altro, questa potrebbe dunque essere l’occasione giusta. La nuova promozione è valida da oggi, 30 luglio 2026, fino alle 23:59 del 2 agosto, e mette a disposizione tanti prodotti Apple a prezzo ridotto, con la possibilità di poter dilazionare il pagamento a rate. Scopriamo tutto più da vicino.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Le offerte MediaWorld degli Apple Days

Le offerte Apple proposte con l’iniziativa Apple Days di MediaWorld sono valide sia sullo shop online sia in negozio: coinvolgono iPhone, MacBook, iPad, iMac, Apple Watch, AirPods e accessori. Oltre ai ribassi, su alcuni prodotti del marchio la nota catena mette a disposizione il finanziamento a tasso zero (TAN e TAEG 0%) e la possibilità di sfruttare il servizio Trade-In con permuta dell’usato.

Senza ulteriori indugi vediamo quali sono i prodotti più interessanti in sconto con gli Apple Days di MediaWorld, suddivisi per categoria.

Offerte iPhone

Offerte Mac e iPad

Offerte AirPods e Watch

Altre offerte Apple Days

Questa era la nostra selezione delle offerte degli Apple Days di MediaWorld. Se volete consultare tutte le proposte della catena potete seguire il link qui in basso. Siete riusciti a trovare il prodotto della mela che fa per voi? Ricordate che la promozione è valida solo fino al 2 agosto 2026.