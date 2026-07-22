Chi è passato a un monitor UltraWide sa bene quanto sia difficile tornare a un classico pannello 16:9, anche se di qualità. Lo spazio aggiuntivo cambia completamente il modo di giocare, lavorare e gestire il multitasking, offrendo un’esperienza decisamente più coinvolgente sia durante le sessioni gaming sia nelle attività quotidiane.

Con LG UltraGear evo G9, però, LG alza ulteriormente l’asticella nel panorama dei display di fascia enthusiast con una soluzione che praticamente non sembra avere punti deboli. Parliamo infatti di un monitor gaming da ben 52 pollici che abbina un enorme pannello curvo in formato 21:9 a una risoluzione 5K2K, refresh rate fino a 240 Hz e una dotazione tecnica di fascia premium pensata sia per i videogiocatori più esigenti sia per chi utilizza il PC anche per la produttività.

Se stavate pensando di acquistarlo, o più semplicemente siete alla ricerca di un monitor UltraWide questo è probabilmente uno dei momenti migliori per risparmiare qualcosa. Utilizzando infatti il codice sconto esclusivo TUTTOTECH10 sullo store ufficiale LG è possibile ottenere il 10% di sconto sul prezzo finale, senza omettere i vantaggi riservati agli LG Member.

LG UltraGear evo G9: un monitor pensato per gaming e produttività senza compromessi

LG UltraGear evo G9 non è il classico monitor destinato esclusivamente al gaming. Le sue caratteristiche lo rendono una soluzione estremamente versatile, capace di adattarsi sia alle esigenze dei videogiocatori sia a quelle di creator e professionisti. Il protagonista è un pannello VA curvo da 51,6 pollici con rapporto d’aspetto 21:9 e curvatura 1000R, studiata per seguire il naturale campo visivo dell’utente e aumentare il coinvolgimento nei giochi di guida, negli FPS, negli open world e nei simulatori.

Uno dei suoi punti di forza è senza dubbio la risoluzione 5K2K (5120 × 2160 pixel), che mette a disposizione un’area di lavoro enorme. In molti casi permette addirittura di sostituire una configurazione con due monitor, offrendo tutto lo spazio necessario per editing video, fotografia, sviluppo software o semplicemente per gestire più finestre contemporaneamente.

Sul fronte delle prestazioni troviamo una frequenza di aggiornamento che raggiunge i 240 Hz e un tempo di risposta di 1 ms GtG, caratteristiche che garantiscono immagini fluide e reattive anche nelle situazioni più concitate. A completare il comparto gaming troviamo il supporto ad AMD FreeSync Premium e alla tecnologia VRR, pensate per eliminare tearing e stuttering durante il gioco.

Anche la qualità dell’immagine si colloca ai vertici della categoria. Il monitor offre una luminosità tipica di 400 nit, certificazione VESA DisplayHDR 600, copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3 e un rapporto di contrasto dichiarato pari a 4000:1, caratteristiche che lo rendono interessante anche per chi lavora con contenuti fotografici e video. Non manca inoltre il supporto HDR10, insieme alla calibrazione colore di fabbrica e alla possibilità di effettuare una calibrazione hardware successiva.

LG ha prestato particolare attenzione anche all’ergonomia e a quelle che potrebbero essere le esigenze di diverse tipologie di utenza. La base consente infatti la regolazione in altezza, inclinazione e rotazione, mentre il design praticamente privo di cornici su tutti e quattro i lati, accompagnato dall’illuminazione posteriore Unity Hexagon Lighting RGB, contribuisce a valorizzare qualsiasi postazione gaming o professionale. Il sistema OneClick Stand, inoltre, permette di installare il monitor rapidamente senza utilizzare attrezzi.

Molto completa anche la connettività, che comprende DisplayPort 2.1, due porte HDMI 2.1, una porta USB-C con Power Delivery fino a 90 W, due USB 3.0 e perfino una coppia di altoparlanti integrati da 10 watt compatibili con DTS Headphone, così da poter collegare facilmente sia un PC desktop sia un notebook attraverso un unico cavo.

Scheda tecnica LG UltraGear evo G9

Display VA curvo da 51,6 pollici

Formato 21:9 con curvatura 1000R

Risoluzione 5K2K (5120 × 2160 pixel)

Refresh rate fino a 240 Hz

Tempo di risposta 1 ms (GtG)

Luminosità tipica 400 nit

Certificazione VESA DisplayHDR 600

Copertura colore 95% DCI-P3

Contrasto 4000:1

Supporto HDR10

AMD FreeSync Premium e VRR

AMD FreeSync Premium e VRR 2x HDMI 2.1

DisplayPort 2.1

USB-C con Power Delivery 90 W

2x USB 3.0

Speaker integrati 2x 10 W

DTS Headphone:X

Supporto regolabile in altezza, inclinazione e rotazione

Compatibilità VESA 100 × 100 mm

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Come ottenere il 10% di sconto su LG UltraGear evo G9

Considerando la fascia di mercato a cui appartiene, possiamo affermare che qualsiasi sconto su questo modello LG permette di risparmiare una cifra interessante. Acquistando LG UltraGear evo G9 direttamente sullo store ufficiale LG è infatti possibile utilizzare il codice promozionale TUTTOTECH10, che consente di ottenere il 10% di sconto sul prezzo finale, secondo le condizioni previste dalla promozione.

Per chi desidera risparmiare ancora di più c’è anche un’ulteriore possibilità. Gli utenti iscritti al programma LG Member possono infatti accedere agli sconti dedicati normalmente compresi tra il 2% e il 5%, mentre chi crea un nuovo account può approfittare anche del coupon di benvenuto previsto da LG, riducendo ulteriormente il costo finale del monitor.

Insomma, se il prezzo per un buon monitor UltraWide vi stava bloccando, con tutti questi accorgimenti potrete risparmiare qualche soldino, magari da investire in altre componenti o periferiche.

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Realizzato in collaborazione con LG Italia