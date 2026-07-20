Chi viaggia spesso sa quanto possa diventare frustrante ritrovarsi con tre dispositivi scarichi e un solo cavo disponibile. INIU Caricatore Wireless 3 in 1 risolve questo problema in modo elegante, e oggi lo fa a un prezzo che difficilmente si riesce a ignorare: oltre il 50% di sconto su Amazon porta questa stazione di ricarica magnetica Qi2 a meno di 17€. Un’opportunità concreta per chi vive nell’ecosistema Apple e vuole smettere di fare i conti con il groviglio di cavi.

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INIU 3 in 1: ricarica magnetica Qi2, design pieghevole e protezione intelligente della batteria

Non tutti i caricatori wireless si equivalgono, e INIU Caricatore Wireless 3 in 1 lo dimostra già a partire dalla certificazione. La compatibilità Qi2 da 15W non è un dettaglio marginale: si tratta dello standard wireless più avanzato attualmente disponibile per iPhone 16, evoluzione diretta del MagSafe di Apple, che garantisce allineamento magnetico preciso, gestione ottimizzata del calore e ricarica wireless rapida fino al 52% in soli 25 minuti su iPhone 16. Apple Watch raggiunge il 63% di carica in 30 minuti grazie all’uscita da 5W dedicata, mentre AirPods si ricaricano contemporaneamente senza occupare ulteriori prese.

Il design è uno dei punti di forza più immediati: con dimensioni di soli 9,9 x 6,1 x 2 cm, risulta il 18% più compatto di un Magic Mouse. La cerniera in silicone morbido a 180° permette di ripiegarlo completamente, trasformandolo in un accessorio da tasca o da zaino senza compromessi. Una volta dispiegato, il pad magnetico funge anche da supporto regolabile per iPhone, compatibile con la modalità StandBy di iOS 17+ sia in verticale che orizzontale, utile per guardare video o durante le videochiamate.

Sul fronte della protezione, il sistema proprietario TempGuard 2.0 monitora la temperatura oltre 3,2 milioni di volte al giorno, prevenendo surriscaldamenti e prolungando attivamente la vita della batteria dei dispositivi in carica. Il LED con auto-dimming notturno evita disturbi durante il sonno, mentre i piedini anti-scivolo mantengono la base ferma sul comodino o sulla scrivania.

Le specifiche tecniche in sintesi:

Potenza massima: 15W (Qi2) per iPhone 12 e successivi

15W (Qi2) per iPhone 12 e successivi Apple Watch: 5W (serie 1-11, SE, Ultra)

5W (serie 1-11, SE, Ultra) AirPods: 5W (serie 3, 4, Pro)

5W (serie 3, 4, Pro) Connessione: USB-C

USB-C Dimensioni: 9,9 x 6,1 x 2 cm

9,9 x 6,1 x 2 cm Garanzia: 3 anni + supporto tecnico a vita

3 anni + supporto tecnico a vita In confezione: cavo USB-C da 1,5 m e adattatore PD 30W inclusi

Vale la pena sottolineare che adattatore e cavo sono già inclusi nella confezione: a questa fascia di prezzo, trovare tutto il necessario per iniziare a caricare immediatamente è un valore aggiunto non scontato.

Prezzo dimezzato su Amazon: i numeri dell’offerta

Su Amazon.it è attivo un coupon che porta INIU Caricatore Wireless 3 in 1 da 32,98€ a soli 16,31€, con uno sconto del 50% e un risparmio diretto di circa 16,67€. Considerando che modelli analoghi con certificazione Qi2 si trovano abitualmente tra i 40€ e i 50€, il rapporto qualità/prezzo attuale è decisamente fuori scala. La disponibilità è immediata con spedizione Amazon, ma i coupon di questo tipo tendono a essere limitati nel tempo o nelle quantità.

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