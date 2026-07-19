Quasi 400€ di risparmio su un TV Mini LED 4K del 2026 con intelligenza artificiale integrata, Google Gemini, Microsoft Copilot e un sistema operativo che ha vinto il titolo di miglior Smart TV dell’anno. LG 55QNED7EB3C tocca oggi il suo prezzo più basso di sempre su Amazon, e per chi cercava il momento giusto per fare il salto verso un’esperienza visiva di livello superiore, questo è difficile da ignorare. Ecco tutti i dettagli.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

LG 55QNED7EB3C: pannello Mini LED da 55″ con cervello artificiale e colori al 100%

Il cuore di questo TV è il pannello Mini LED QNED da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel), supporto HDR e upscaling Ultra HD integrato. La retroilluminazione Mini LED garantisce contrasti elevati e una pulizia dell’immagine difficile da trovare in questa fascia di prezzo, anche in condizioni di luce ambientale variabile.

A orchestrare tutto ci pensa il processore α7 AI Gen9 4K, il chip di punta della lineup LG 2026, capace di ottimizzare in tempo reale sia la qualità visiva che quella audio attraverso algoritmi di intelligenza artificiale. La tecnologia Dynamic QNED Color assicura una palette cromatica ricchissima, con il 100% Volume colore certificato che rende ogni contenuto più naturale e coinvolgente. Un dettaglio che vale la pena sottolineare: la Multi-AI Architecture di LG ha ricevuto il riconoscimento Honoree ai CES Innovation Awards 2026, conferma ufficiale della solidità dell’approccio AI applicato a questo televisore.

Il sistema operativo è webOS 26, eletto Best Smart TV System 2025/2026 da AVForums con riconoscimento Editor’s Choice. La piattaforma integra Google Gemini e Microsoft Copilot come assistenti AI, accessibili tramite il dedicato tasto AI dell’AI Magic Remote in dotazione. Gli aggiornamenti software sono garantiti per 4 anni, un fattore che pesa molto sulla longevità dell’acquisto.

Dal punto di vista della sicurezza, LG Shield protegge privacy, dati e integrità del sistema con 7 tecnologie core, mentre LG Quad Protection aggiunge uno scudo hardware contro fulmini, umidità, sovratensioni e minacce informatiche.

Sul versante audio, il sistema AI Sound Pro con Virtual 9.1.2 Up-mix trasforma l’uscita stereo 2.0 in un soundstage virtuale tridimensionale sorprendentemente ampio per un TV flat. La modalità FILMMAKER completa il pacchetto per chi vuole guardare i film esattamente come li ha concepiti il regista.

Per il gaming, il supporto VRR a 60 Hz assicura fluidità nelle sessioni di gioco, mentre il Bluetooth 5.3 Ultra Low Latency riduce la latenza per periferiche wireless compatibili. La connettività include Wi-Fi integrato, Ethernet e tuner analogico e digitale. Le principali piattaforme streaming, da Netflix a Disney+, da Amazon Prime Video ad Apple TV, sono tutte disponibili nativamente.

Sconto del 50%: prezzo minimo storico su Amazon

Difficile trovare un modo più diretto per dirlo: LG 55QNED7EB3C è ora disponibile su Amazon a 400€ rispetto al prezzo originale di 799€, con uno sconto del 50% e un risparmio netto di 399€. Si tratta del minimo storico registrato per questo modello, e considerando che stiamo parlando di un TV della gamma 2026 con Mini LED, AI di ultima generazione e webOS 26, il rapporto qualità/prezzo in questo momento è semplicemente eccezionale. La spedizione è gratuita e la disponibilità è immediata. Offerte così non durano a lungo.

Per non perdere mai più offerte come questa, iscrivetevi a PrezziTech, il canale Telegram con le migliori promozioni tech in tempo reale, e a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti clamorosi su qualsiasi categoria di prodotto.