Pannello OLED, 120Hz nativi, certificazione IMAX Enhanced e gaming di alto livello: Hisense 55A8DQ è una smart TV che difficilmente si trova a meno di 700€. Eppure su Amazon è comparsa un’offerta che porta il prezzo ben al di sotto di quella soglia, con un risparmio che supera i 300€ rispetto al prezzo di listino. Vale la pena dare un’occhiata ai dettagli.

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Hisense 55A8DQ: OLED, 4K e gaming PRO in 55 pollici di puro contrasto

Il cuore di Hisense 55A8DQ è il suo pannello OLED da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel): neri assoluti, contrasto teoricamente infinito e colori profondi che i pannelli LCD non riescono a eguagliare. La frequenza di aggiornamento nativa a 120Hz completa il quadro, rendendo le immagini fluide sia nelle scene d’azione cinematografiche sia nelle sessioni di gioco più intense.

Sul fronte HDR il supporto è completo e di alto profilo:

Dolby Vision IQ con adattamento automatico alla luce ambientale

con adattamento automatico alla luce ambientale HDR10+ Adaptive per un’ottimizzazione dinamica del contenuto

per un’ottimizzazione dinamica del contenuto Certificazione IMAX Enhanced, garanzia di qualità d’immagine e audio validata direttamente dagli specialisti tecnici di Hollywood

La funzione di upscaling 4K valorizza anche i contenuti in risoluzione inferiore, recuperando dettagli e riducendo il rumore visivo grazie al processore interno.

Per i videogiocatori, la Game Mode PRO è l’elemento che fa la differenza: abbinata a FreeSync Premium, VRR, ALLM e alla tecnologia HSR 240, garantisce una fluidità ottimale con PlayStation 5 e Xbox Series X, anche nei titoli 4K a 120 fps. Il gaming in Dolby Vision aggiunge profondità nelle scene buie e luminose, migliorando la leggibilità anche nelle situazioni più concitate.

L’audio non è da meno: Dolby Atmos e DTS Virtual X offrono una resa spaziale convincente anche senza un impianto surround fisico.

Il sistema operativo è VIDAA, che accede a oltre 1000 app tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN e NOW. Chi lo ha adottato ne apprezza la fluidità rispetto ad Android TV o Google TV, con assenza di rallentamenti nel passaggio tra le applicazioni.

Da segnalare la base in metallo girevole inclusa nella confezione, che permette di orientare lo schermo senza spostare l’intera struttura. Un dettaglio che, in fase di allestimento del salotto, si rivela più utile di quanto sembri.

L’offerta su Amazon: numeri che fanno riflettere

Hisense 55A8DQ è disponibile su Amazon a 572€, a fronte di un prezzo di listino ufficiale di 899€. Il risparmio è di 327€, corrispondente a uno sconto di circa il 36%.

Per contestualizzare: lo stesso modello è reperibile su Unieuro e MediaWorld in un range che va da 699€ a 799€, e lo stesso Amazon nelle settimane precedenti lo aveva proposto intorno ai 659€. L’attuale prezzo rappresenta quindi un punto interessante nell’andamento recente del prodotto, decisamente al di sotto delle quotazioni più comuni.

La disponibilità su Amazon è immediata, con spedizione Prime. Non sono segnalate promozioni bundle con accessori aggiuntivi: l’offerta riguarda esclusivamente il televisore con la sua base in metallo.

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